(CNN) — Apple is set to unveil the iPhone 15 in just a few days, and it’s widely expected to come with a significant change.
The iPhone 15 is heavily rumored to ditch Apple’s proprietary Lightning charger in favor of USB-C charging, marking a milestone for the company by adopting universal charging. The change could ultimately streamline the charging process across various devices — and brands.
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