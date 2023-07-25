(CNN) — Less than six months after ChatGPT-creator OpenAI unveiled an AI detection tool with the potential to help teachers and other professionals detect AI generated work, the company has pulled the feature.
OpenAI quietly shut down the tool last week citing a “low rate of accuracy,” according to an update to the original company blog post announcing the feature.
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