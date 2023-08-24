New York (CNN) — CNN is heading to the Max streaming platform.
The network’s parent company, Warner Bros. Discovery (WBD), announced Thursday that it will incorporate live news into its super-streamer Max service, allowing subscribers access to 24/7 programming from the global news brand.
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