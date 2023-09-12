Oil prices hit 10-month high after Libya flood catastrophe

New York (CNN) — Global oil prices climbed above $92 a barrel on Tuesday for the first time in nearly 10 months as the energy market braces for supply disruptions caused by catastrophic flooding in Libya.
At least 2,000 people have died and 10,000 are believed missing following the deadly flooding that broke dams and swept away countless homes there.
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