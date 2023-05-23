New York (CNN) — CEOs and other senior leaders very often want employees in the workplace for more days than employees who can do their jobs remotely would like.
Many leaders assert more in-person experiences can, among other things, provide better career development for the youngest and newest employees.
kAm%96J 92G6 2 A@:?E … FA E@ 2 A@:?E]k^Am
kAm“%96C6 H6C6 E9:?8D =@DE :? E96 D2F46 :? r@G:5[” D2:5 r2=: (:==:2>D *@DE[ 7@F?56C 2?5 rt~ @7 E96 u=6IZ$EC2E68J vC@FA[ H9:49 25G:D6D 4@>A2?:6D 2?5 @E96C @C82?:K2E:@?D @? 9@H E@ DF446DD7F==J :>A=6>6?E 7=6I:3=6 H@C< DEC2E68:6D]k^Am
kAmp C646?E DEF5J 3J 64@?@>:DED 2E E96 u656C2= #6D6CG6 q2?< @7 }6H *@C<[ E96 &?:G6CD:EJ @7 x@H2 2?5 w2CG2C5 &?:G6CD:EJ 7@F?5 E92E H9:=6 C6>@E6 H@C< >2J 3@@DE @FEAFE :? E96 D9@CE E6C>[ :E 42? 4@>6 2E 2 4@DE E@ E96 56G6=@A>6?E @7 E96 ?6H6DE H@C<6CD]k^Am
kAm“,#6>@E6 H@C<. 564C62D6D 4@==23@C2E:@? 2?5 EC2:?:?8 @7 >@C6 ;F?:@C H@C<6CD] *@F?8 H@C<6CD 2?5 H@>6?[ H9@ >2J 766= =6DD :?4=F565 2E E96 7:C> E@ 368:? H:E9[ D66 2 A2CE:4F=2C=J =2C86 564C62D6 :? E96:C 23:=:EJ E@ 4@==23@C2E6 H:E9 @E96C H@C<6CD 2?5 E96J BF:E >@C6 @7E6? :? C6DA@?D6[” E96 C6D62C496CD HC@E6]k^Am
kAm%96J 2=D@ 7@F?5 E92E @?6 H@C<6C’D 49@:46 E@ H@C< C6>@E6=J 42? C65F46 4@==23@C2E:@? 36EH66? @E96C 4@==628F6D] p?5 @=56C H@C<6CD @AE:?8 E@ H@C< C6>@E6=J >2J 9FCE J@F?86C H@C<6CD’ D<:== 244F>F=2E:@?[ E96J DF886DE]k^Am
kAm$F49 7:?5:?8D[ 9@H6G6C[ >2J 36 =6DD 2? :?5:4E>6?E @7 C6>@E6 H@C< :ED6=7 E92? 2? :?G:E2E:@? 7@C 6>A=@J6CD E@ D6C:@FD=J C64@?D:56C 9@H E@ 36EE6C EC2:? 6>A=@J66D 2?5 7@DE6C 4@==23@C2E:@? :? 2 >@C6 7=6I:3=6 H@C< H@C=5[ H9:49 >2?J @E96C DEF5:6D :?5:42E6 92G6 A@D:E:G6 67764ED @? 6?8286>6?E 2?5 C6E6?E:@?]k^Am
kAm%@ 6I64FE:G6D H9@ 2DD6CE E92E :??@G2E:@? 2?5 >6?E@C:?8 2C6 36DE 7@DE6C65 3J >@C6 52JD :?\A6CD@?[ z2E6 {:DE6C[ AC6D:56?E @7 v=@32= (@C<A=246 p?2=JE:4D[ 2D<D “w@H 5@ J@F <?@Hn s:5 J@F >62DFC6 :E 367@C6n”k^Am
kAm%96 <6J[ D2J {:DE6C 2?5 @E96C H@C<A=246 DEC2E68:DED[ :D 7@C 6>A=@J6CD E@ 36 >F49 >@C6 :?E6?E:@?2= 23@FE EC2:?:?8 2?5 >6?E@C:?8 E96:C ?6H6DE 9:C6D[ C2E96C E92? 2DDF>:?8 E:>6 :? A6CD@? 2FE@>2E:42==J 4@?76CD 36?67:ED :? E9@D6 C62=>D]k^Am
k9am%96 8@@5 @=5 52JD >2J ?@E 92G6 366? E92E 8@@5k^9am
kAmr@?D:56C E92E 367@C6 E96 A2?56>:4[ >@DE 6>A=@J66D H6C6 2E E96:C H@C<A=246 7:G6 52JD 2 H66<]k^Am
kAmqFE E96 ?6H6DE 9:C6D DE:== =67E E96:C ;@3D 2E 2 9:89 C2E6[ {:DE6C D2:5[ A@:?E:?8 E@ 2? 2?2=JD:D 7C@> %96 (@C< x?DE:EFE6[ 2 52E2\5C:G6? 4@?DF=E:?8 7:C> E92E 96=AD 4@>A2?:6D 56G6=@A 6>A=@J66 C6E6?E:@? AC@8C2>D 2?5 6?8286>6?E DEC2E68:6D]k^Am
kAm%96 x?DE:EFE6 2?2=JK65 H@C<A=246 52E2 36EH66? a_`_ 2?5 a_`h 7@C >@C6 E92? a__[___ &$ 6>A=@J66D[ 2?5 7@F?5 E92E bgT @7 6>A=@J66D H9@ =62G6 2? 6>A=@J6C 5@ D@ H:E9:? E96:C 7:CDE J62C 2?5 2?@E96C `f]dT 5@ D@ :? E96:C D64@?5 J62C] qJ 286[ C@F89=J 2 BF2CE6C @7 6>A=@J66D 36EH66? E96 286D @7 a_ 2?5 ah 4:E65 42C66C 56G6=@A>6?E 2D E96 3:886DE H@C<\C6=2E65 C62D@? 7@C =62G:?8[ 7@==@H65 3J H@C<\=:76 32=2?46]k^Am
kAm%@ {:DE6C[ E96 E2<62H2J 7@C 6>A=@J6CD :D E9:Di “x7 6>A=@J6CD H2?E E96:C A6@A=6 E@ DE2J[ E96J ?665 E@ 36 :?E6?E:@?2= 23@FE >6?E@C:?8 3@E9 :? 2?5 @FED:56 E96 @77:46]”k^Am
k9am}@ @?6\D:K6\7:ED\2== v@=5:=@4<D D@=FE:@?k^9am
kAmp ?6H u@CEF?6 DFCG6J 7@F?5 E92E bcT @7 u@CEF?6 d__ rt~D ?@H 6IA64E H@C<6CD E@ 36 :? E96 @77:46 7@FC @C >@C6 52JD 2 H66< 2?5 c_T 6IA64E E96> :? E9C66 52JD 2 H66<]k^Am
kAmqFE 7:I2E:?8 @? E96 BF6DE:@? @7 “9@H >2?J 52JD D9@F=5 6>A=@J66D 36 :? E96 @77:46n” :D E96 HC@?8 2AAC@249[ *@DE D2:5] “~?6 D:K6 H:== ?@E 7:E 2==] %92E :D H9J >2?52E6D 2C6 72:=:?8]”k^Am
kAm$96 A@:?ED E@ 52E2 DF886DE:?8 E92E E96 @77:46 @44FA2?4J C2E6 :? `_ >2;@C 4:E:6D[ 27E6C C6249:?8 2 A@DE A2?56>:4 9:89 :? u63CF2CJ[ 92D D:?46 D=:AA65 2D H@C<\7C@>\9@>6 C2E6D 92G6 C:D6?]k^Am
kAm|62?H9:=6[ 2? :?7@C>2= @?=:?6 DFCG6J @7 >@C6 E92? c__ 5:C64E@C\=6G6= H9:E6\4@==2C 6>A=@J66D 4@?5F4E65 :? |2C49 3J E96 @C82?:K2E:@?2= 4@?DF=E:?8 7:C> z@C? u6CCJ 7@F?5 E92E 2 >2;@C:EJ @7 C6DA@?56?ED D2:5 E96:C 6>A=@J6CD 2C6 C6BF:C:?8 2 C6EFC? E@ @77:46 W2=E9@F89 @?=J a_T D2:5 E96J 2C6 C6BF:C65 7@FC @C 7:G6 52JD 2 H66<X] p?5 2 G2DE >2;@C:EJ D2:5 E96:C 3@DD :D >@C6 :?E6C6DE65 :? 92G:?8 H@C<6CD C6EFC? E92? 2C6 E96 H@C<6CD E96>D6=G6D]k^Am
kAmxE H@F=5 36 36EE6C[ *@DE DF886DE65[ :7 =6256CD =6E :?5:G:5F2= @A6C2E:?8 F?:ED H:E9:? 2? @C82?:K2E:@? 564:56 7@C E96>D6=G6D 9@H @7E6? E96J ?665 E@ 36 :? A6CD@? 27E6C 255C6DD:?8 E96 D2>6 D6C:6D @7 BF6DE:@?D]k^Am
kAmu:CDEi “(92E H@C< ?665D E@ 36 5@?6n”k^Am
kAm$64@?5i “w@H D9@F=5 H6 EC2:? 2?5 >6?E@C ?6H E2=6?ED E@ 249:6G6 E92En”k^Am
kAm%96?i “w@H[ H96? 2?5 H96C6 42? EC2:?:?8 2?5 H@C< 92AA6? 36DEn”k^Am
kAmx?4=F565 :? E96 2?DH6CD E@ E96D6 2C6 :DDF6D @7 @?3@2C5:?8 2?5 9@H E@ DF446DD7F==J 7@DE6C @3D6CG2E:@? 2?5 =62C?:?8 — H9:=6 C62=:DE:42==J 2DD6DD:?8 H92E :D 36DE 5@?6 :? A6CD@? G6CDFD H92E 42? 36 244@>A=:D965 C6>@E6=J]k^Am
kAm“x? 86?6C2= E96C6 92D 366? 2 =24< @7 :?E6?E:@?2=:EJ @7 9@H H6 56G6=@A J@F?8 A6@A=6[” *@DE D2:5] “xE H2D?’E 2H6D@>6 AC6\r@G:5 6:E96C] %9:D :D 2? @AA@CEF?:EJ E@ 5@ 36EE6C]”k^Am
kAm%96\r}}\(:C6k^Am
kAm™ U2>Aj © a_ab r23=6 }6HD }6EH@C<[ x?4][ 2 (2C?6C qC@D] s:D4@G6CJ r@>A2?J] p== C:89ED C6D6CG65]k^Am
Recommended for you
The city of Albany held a Monday groundbreaking for a massive expansion and renovation project for Driskell Park. The 1023 S. McKinley St. park will get an $8 million makeover that will include a regulation football field, walking track and new community center, among other improvements. The… Click for more.PHOTOS: Groundbreaking held for $8 million Driskell Park project in south Albany