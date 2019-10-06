These are bookings for Sept. 26-Oct. 3 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

SEPTEMBER 26

BROWN, ALEXANDER ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;

BROWN, TRAYVIOUS RASHAD, APD:INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

BURNS, MICHAEL ANTHONY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

CAINION, PAUL ANTHONY, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;

DOWELL, MARSHALL LEON JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;

DRAPER, PENNY BODIFORD, DCP: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- CUTTING TOOL Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;

FLETCHER, RICARDO SHERROD, SO: PROBATION VIOLATION Active;

GILYARD, LATOYA LAQUETTA, APD: AGGRAVATED ASSAULT; FAMILY VIOLENCE -- OTHER Released;

JONES, STANLEY COURTEZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

MCCLOUD, KYMBREL CHERUNDA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;

OLIVER, EDDIE LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;

SHARPE, DONNIE, PROB: PROBATION VIOLATION Released;

TEEMER, JEREMY RICO, SO: RETURN FOR TRIAL Released;

WILLIAMS, ERNEST SO: PROBATION VIOLATION Active;

YOUNG, TERES QUARDARIUS, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released.

SEPTEMBER 27

BANKS, DOROTHY LILLIAN, SO: OFF BOND Active;

BONNER, JAMAL HYKEEM, SO: CITY WEEKENDER Released;

BOYD, JARVIS JATAK, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;

BROWN, BYRON MONTRAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;

CAMON, GREGORY DANZIES, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;

CARTER, CORDERREL RODRIQUEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;

CARTER, CURTIS BERNARD SO: CITY COURT SENTENCE Active;

CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

COVIN, DEMETRIOUS QUSHAWN, APD: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;

CRUZ, KIMBERLY JOANNA, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; FORGERY -- FIRST DEGREE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

DELLINGER, DONALD WRAY, SO: WEEKENDER Released;

HAYES, MARRIS LEE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released;

HENDERSON, STEVEN BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HILL, ANTHONY MARKEES, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;

HOLLEY, ENORRIS, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;

HUGGINS, EVERETT BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;

JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

MATHIS, ELBERT, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Released;

McDOWELL, WHITNEY DENISE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

MOORE, CHEVEZ MONTHEVELL, SO: CITY WEEKENDER Released;

MORGAN, HARRISON JEROME, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

SANDERS, MALISA MACHELLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

SANDERS, TRACY LAMAR, SO: ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD - MISDEMEANOR Released;

SMITH, FREDDIE BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

STAFFORD, LANDON TYLER, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; HOME INVASION FIRST DEGREE Active;

THOMAS, KELVIN LATRON, SO: PROBATION VIOLATION Active;

THORPE, TRACY RENEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.

SEPTEMBER 28

BOYD, ANGELA MARIE, SO: CITY WEEKENDER Released;

BRYANT, JAHEIM JAMAAL, APD: MURDER Active;

DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

EDWARDS, ROBERT LEE JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;

GREEN, BRANDON KEON, SO: WEEKENDER Released;

ISAAC, TYTIANNA DOMONIQUE, APD: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;

JACKSON, ANTOINETTE, SO: PROBATION VIOLATION Released;

MARTIN, RAYMON MICHAEL, SO: KIDNAPPING Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; MURDER Active;

PRIMUS, DEBRA ANN, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;

REID, RICHARD LEWIS, DCP: AGGRAVATED BATTERY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;

RICHARDSON, JEROME, SO: CITY WEEKENDER Released;

SIMS, SHUNEATA JOHNSON, APD: FAILURE TO APPEAR Released;

SMITH, MICHAEL LATRON SR., APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

WILSON, JERSHONDRIA COURTNY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

WINCHESTER, TOMEKA LASHAWN APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;

WRIGHT, KENNETH DEON, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.

SEPTEMBER 29

BARBER, MIQUEL RICCARDO, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;

COX, SHARICA NEKCOL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

DAVIS, BOBBY GENE, APD: TAG LIGHT REQUIRED Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;

DEAL, LARRY OWEN, DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; RECKLESS DRIVING Released; SERIOUS INJURY BY VEHICLE Released;

HUIE, LUTRESSA KEON, DCP: BATTERY Released; BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Released;

JOHNSON, JOHN NEKIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

JONES, HANNAH DENISE OTHER: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;

MOORE, JUSTIN DAVID, APD: RECKLESS CONDUCT Released;

ROBERTS, ANTHONY DRU, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

WARD, CEDRIC LAMAR, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; BATTERY Active; PAROLE VIOLATION Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;

WILLIAMS, CURTIS LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active.

SEPTEMBER 30

ALDERMAN, ALEXANDER C., APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released;

ANTHONY, LATASHA LASHOND, SO: PROBATION VIOLATION Active;

BELIN, JANA MARIE, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Active;

BROWN, RONNIE, SO: PROBATION VIOLATION Released;

BRUMETT, BRIAN THEODORE, GSP: POSSESSION OF MARIJUANA - MUNICIPAL COURT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

DAVIDSON, IRALLY KENYETA, SO: PROBATION VIOLATION Active;

JOHNSON, GRAIG LEONARD JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Active;

JOHNSON, TYKESSIE RANDRELL, PROB: PROBATION VIOLATION Released;

LUCAS, WALLACE BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;

McCOY, WALTER DONNEL IV, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;

MORMAN, CAIN ROBERT, GSP: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released;

STEPHENS, REGINALD ANTONIO, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;

THOMAS, DEQUARIO ANTWON, APD: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

WHITFIELD, ANFERNEE GERARD, COURT: CITY COURT SENTENCE Active;

WOODLIFF, TARWARNER LYCHA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.

OCTOBER 1

BENTLEY, RACHEL MARIE, USM: PROBATION VIOLATION Active;

BROCK, KEVIN DEWAYNE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

BROWN, JONATHAN KIREEM, APD:HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

FORD, TAYHEISHA KENYANTARI, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;

GREEN, ALBERT LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

KIERCE, KELLEY HUGH SO: RETURN FOR TRIAL Released;

MARTIN, LASHONDA RENAE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

MARTIN, MATTHEW JOSEPH, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;

SINGLETON, KRISTIE LAKESHA, SO: PROBATION VIOLATION Active;

SMITH, LAUREN SHEA, SO: OFF BOND Active;

THOMAS, JALESSA JEANETTA, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

WALKER, ROBERT GEROME, SO: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; ROBBERY BY FORCE Active; RECKLESS DRIVING Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

WATSON, LOUISE PEARL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

WYNN, GEORQUIN, APD: DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Released.

OCTOBER 2

ARMBRUST, DAVID ALAN JR., DCP: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;

CLAY, SHAQUIELLE MONTRELLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;

HENDERSON, LESTER TYWON SO: PROBATION VIOLATION Active;

HOWARD, NEAMEN SAIOOD, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Active;

JACKSON, WAYLON CHARLES, SO: PROBATION VIOLATION Active;

JOHNSON, TIMOTHY, SO: PROBATION VIOLATION Active;

JONES, TERRANCE MARQUES, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;

JONES, TIMOTHY LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

LAW, ANGELA DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

MALONE, JAMES PERK, ADDU: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;

MAYS, SHELOMITH LACHAIN, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;

McDONALD, TERRY JOSEPH, SO: WEEKENDER Active;

MOORE, LANSING ELLAHU, SO: PROBATION VIOLATION Active;

NEWSOME, TIERRA DAWANNA, PROB: PROBATION VIOLATION Active;

OWENS, MICHAEL BRENDAN, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;

RANDALL, ANTONIO RICARDO, SO: OFF BOND Active; PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Active; DISORDERLY CONDUCT Active;

WARREN, ADONIS DEMOND, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;

WILSON, DORCELL LAMONT, SO: PROBATION VIOLATION Active;

WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS Active.

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