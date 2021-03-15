These are bookings for Feb. 25-March 3 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
FEBRUARY 25
AMOS, PRISTEPHANIE ANDRA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active; OFF BOND Active;
BROWN, LARRY VERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
COLBERT, MARTAVIOUS ROSHUN, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; OFF BOND Active;
HARRIS, LENT`QUINTON KENYON, SO: PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1000 FEET OF PARK Active;
HUDSON, MICHEAL DAVID, PROB: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JONES, YKEVIUS JAPAUL, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
MAYO, QUENTERIOS DEWAYNE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
REDDING, CEDRIC KARL, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, CHIQUITA ALEASE, DCP: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released.
FEBRUARY 26
ALLEN, TRACY LAMAR, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
AMMONS, AMONTE TYSHAE, APD: SIMPLE BATTERY Active;
BILLINGSLY, ANTWAUN ROBERTS, APD: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
CATES, AMY SO:, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
COLEY, CATHERINE LYNETTE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW Released;
DUNCAN, BRYIAN KAHRUN, APD: DISCHARGING FIREARMS, DANGEROUS WEAPONS Released;
HARRIS, QUARTEVIA DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JACKSON, MICHAEL ANTHONY, ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUF, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
JOHNSON, AARON ANTHONY, APD: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
JOYNER, MICHAEL ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS, FEET, FIST Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
MCcMILLAN, JOHN DARRELL, SO: OFF BOND Active; MURDER Active;
MITCHELL, DEMORIO RAY SO: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
SIMMONS, DALLAS JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, MARK DEXTER, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
TIMMONS, JACKSON LEE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
WALKER, MARCUS LEANDER, APD: PAROLE VIOLATION Active;
WASHINGTON, SHINITA LAVERN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released.
FEBRUARY 27
OZIER, KETURAH DALILA, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
SMITH, REGINAL KEITH, GSP: DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
TYSON, EDDIE DARRELL, APD: SIMPLE BATTERY Released;
WILLIAMS, JATERRICA SHANTELL, SO: CRIMINAL TRESPASS Released.
FEBRUARY 28
COBB, JOHNNY LEE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
DAVIS, ROBERT LEE JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
HOLBROOK, MELISSA NICOLE, SO: SIMPLE ASSAULT Released;
McCONNELL, MICHAEL RAY, DCP: FAILURE TO APPEAR Active;
PITTS, COURTNEY WILLIAMS, APD: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
RICHARDSON, JACES SEVEN JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Release;
SIMMONS, WILLIE EARL JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SPURLIN, ALBERT JEROME, APD: CRUELTY TO ANIMALS Released;
WHITE, GEORGE WASHINGTON JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; AGGRAVATED STALKING Active.
MARCH 1
BROWN, TRISTAN MICHAEL, APD: KIDNAPPING Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PAROLE VIOLATION Active;
BROWN, YOHANNE DECARLO, SO: PROBATION VIOLATION Released;
MANGO, MELVIN JAMES, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOORE, MONTRESSA LANIQUE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ORR, MONTRELL MARQUIZ, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
WILLIAMS, KEVIN JR., APD: HARASSING PHONE CALLS Active.
MARCH 2
ACREE, WILLIAM ANTHONY, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
ANDERSON, RUFUS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
BURNS, DEXTER CORNELL, SO: AGGRAVATED STALKING Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
COE, KIMBERLY CECILIA, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, HORACE LEE JR., APD: AGGRAVATED STALKING Active;
HILL, KAJAVIS DEMONTE, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active; FAILURE TO APPEAR Active;
JOHNSON, TIMOTHY, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
KNIGHT, DONNELL, APD: FAILURE TO APPEAR Active;
PARRIS, FRANK TONY, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active;
RELIFORD, CARLOS BYRON, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
ROGERS, RUFUS DOUGLAS JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, WILLIAM EARL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
TYLER, QUANTAVIOUS ANTWAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WARD, DETIMOTHY RASHAD, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
MARCH 3
BARFIELD, CLINT MONROE SO: PROBATION VIOLATION Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
BURNETTE, TERRY ALLEN, OTHER: OFF BOND Active;
EVANS, KADERIOUS BERNARD, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
FRAZIER, KENYORTTA VONTRESSA, SO: AGGRAVATED BATTERY Active;
GIBSON, MICHAEL ANGELO, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY Active;
GRANT, TULLUS DEWAUN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HALL, LADAYSHA LINDA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
HAWKINS, TOM, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
HENDERSON, XAVIER DWAIN JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
HENRY, TERRANCE JAMAIL, APD: AGGRAVATED BATTERY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;
JENKINS, GENE RUSSELL JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active;
LAMBERT, MATTHEW CHRISTOPHER, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
MURRAY, BRIAN DESHON, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
ROLLINS, RONALD CONELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, STANTASKI MONTREZ, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
STEWART, EDDIE BERNARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
THOMPSON, ADOLPH III, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS-TUCKER, SHERRY, ADDU: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Active; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active.
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