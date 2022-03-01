Dougherty Jail Report

These are bookings for Feb. 17-23 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
02/17/2022
BANKS, HANNAH, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
BIRD, KALYNN ALEXUS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
BISHOP, RYHEEM JAMELVIN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
COLLEY, JENNA DISENA, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released
HINES, AKEEM RACHEZ, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
JACKSON, JUSTIN BERNARD, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
LOPEZ, JESSICA, SO: THEFT BY DECEPTION — FELONY Released;
McCONNELL, COLE ADDISON, OTHER: ENTERING AUTOMOBILE Active;
McGEE, OKEIA QUINSHAYE, APD: AGGRAVATED BATTERY Active; CRUELTY TO CHILDREN — CAUSING EXCESSIVE PHYSICAL OR MENTAL PAIN Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
McWILLIAMS, JESSICA NICOLE DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8 Released; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
MILES, LEON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
OUSLEY, KENTAVIOUS LADARRIUS, GSP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; LITTERING HIGHWAY Released;
OUSLEY, KESHUNNA LENECIA, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PEARSON, CHRISTOPHER PAUL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SHELL, ANTOINE ROBERT, APD: DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active; RECKLESS CONDUCT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PAROLE VIOLATION Active;
THOMAS, DONTAVIOUS SANCHEZ, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
THORNTON, JAZMIN JADE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
WALKER, DAVID JAROD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WOODEN, DOMINIQUE DAMON APD: UNLAWFUL CONDUCT DURING A 911 CALL Released.
FEBRUARY 18
BLACKSHEAR, JERTAVIOUS WALTER, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, ALEXIS NICOLE’, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BURKS, LEWIS DOUGLAS III, APD: DUI — PER SE 0.08 Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HABITUAL VIOLATOR, FELONY Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
COLEMAN, RICKY LAMAR JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DEBRUCE, ERIC DARTAINO JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
EVANS, KADEARIOUS BERNARD, SO: SEXUAL BATTERY — MISDEMEANOR Released
HALL, SHANIAH, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
HAYNES, LAMORRIS TREVON, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HUNT, SAMUEL LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released
JACKSON, TYSHAUNDRE JAQUEZ, ADDU: CRIMINAL TRESPASS Released;
JOHNSON, HENRY EDWARD JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, JAMES MICHAEL, SO: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; HOMICIDE BY VEHICLE IN SECOND DEGREE — MISDEMEANOR Released;
KITT, ALYSSA BONNIEMARIE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
MANZANO, ENRIQUE JR., DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released;
PITTMAN, GERNARDRIC DEANGELO, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TIMLEY, CAUNTAE YANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
TOOMER, DIAMOND DAINE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
TRENT, MIESHIA SHANTE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
FEBRUARY 19
DANIEL, TED WAYNE, APD: LOITERING OBSTRUCTION OF FREE PASSAGE Released;
MATHIS, MICHAEL KENTAVIOUS, SO: OFF BOND Active; INTERFERENCE WITH CUSTODY — FIRST OR SECOND CONVICTION, MISDEMEANOR Active; THEFT BY CONVERSION FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
MATHIS, SHAWANDA LASHUN, SO: OFF BOND Active; MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
MOORE, SHUNDA CLARECE, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Released;
VAZQUEZ, EDDIE CEASAR, APD: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released;
WHITE, JERMIAH BERNARD, DCP: DUI — DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; SPEEDING — STATE COURT Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
WILLIAMS, LEKAYLA RAENA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released.
FEBRUARY 20
BICKERSTAFF, CRICKETTE PATE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
MEREDITH, CLIFF FREDRICK S., APD: FAILURE TO APPEAR Released;
MONTS, KELBY SHARUK, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
ROSE, INDIA BELLA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SMITH, LAUREN SHEA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
STEGEMILLER, ROBERT CODY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SUTTON, PATRINA SHANTAE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active.
FEBRUARY 21
BARNES, LARRY WAYNE, APD: FAILURE TO APPEAR, Released;
DAVIS, SHARONDA HENTRISE, SO: FALSE IMPRISONMENT Released; DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
GLOVER, SHANDORA SANQUISA, SO: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released;
HAYNES, DEVORRISS ANTWAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; OFF BOND Active;
JEFFERSON, ELLA JEAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
LOFTON, NECHANING DESHAWN, APD: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;
McGHEE, JAMAAL DAVON APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active
NEWTON, AMANDA MICHELLE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
RALEIGH, ANTHONY TYRONE, DCP: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; BURGLARY — SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
ROBINSON, TAKOYA LASHAY, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
SLAUGHTER, KOURTNEY MONIQUIE, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
SMITH, SHAWN ALEXANDER, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
SNYDER, MELLISSA FIELDER, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TOWNSELL, LAQUANTA NICOLE, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released;
WILLIAMS, SHAWNE MONTREAL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
WORTHY, BENJAMIN JAMES JR., SO: PROBATION VIOLATION Active.
FEBRUARY 22
FAIRBANKS, PATRICK DEWAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active;
FUDGE, BENJAMIN ALEXANDER, PAROLE: PAROLE VIOLATION Active;
HURST, WILLIAM TODD, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I OR II — POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; TRANSFER OF LICENSE PLATES AND DECALS Active FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Active;
McAFEE, MICHAEL ALLEN JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released
MILLEDGE, WILLIE JAMES JR., ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; DANGEROUS DRUGS — POSSESSION, SALE OR DISTRIBUTION OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active;
RILEY, DONTE DEVONTE, ADDU: SCHEDULE I OR II — POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Active;
SAMS, TERRY DUVALL, SO: CRIMINAL TRESPASS Active;
SOLOMON, MICHAEL JUSTIN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
STUBBS, FREDDIE CORNELIUS, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released
TIDWELL, PRECIOUS ANGELA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, DREW BAILEY, SO: PROBATION VIOLATION Released.
FEBRUARY 23
AINA, FELA JORDAN, SO: THEFT BY DECEPTION — FELONY Active;
BASS, LAUREN ELIZABETH, PAROLE: PAROLE VIOLATION Active;
BORDERS, LAPAGE SERNET, OTHER: OFF BOND Active;
COE, LACRESHA BREONA, APD: RECKLESS CONDUCT Active; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active;
DANIELS, ANTHONY RICKEY, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
GILBERT, MONTRAVIUS ANTWAN, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
HALL, QUAZA KANEIDRA, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
JAMES, TIMOTHY CARL JR., APD: AGGRAVATED STALKING Active;
LEWIS, RODNEY ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McCOY, SHAKEITHIA LASHUN, DCP: STOP SIGN VIOLATION Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
PHILLIPS, ANDREW ANTONIO, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS Active;
PROFIT, DEMARIO DEONTA, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
SHEAD, DAN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
STROUD, BRANDON BERNARD, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released
WILLIAMS, DEASIA TYSHA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.