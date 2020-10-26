These are bookings for Oct.15-21 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 15
BISHOP, RYHEEM JAMELVIN, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; ARMED ROBBERY - FIREARM Active; RETURN FOR TRIAL Active;
BYNUM, DONALD WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GIBSON, MONTRAVIOUS MONQUEZ, ADDU: PROBATION VIOLATION Released;
HARDEN, GARIL, SO: FRAUD IN OBTAINING PUBLIC ASSISTANCE, FOOD STAMPS, OR MEDICAID Released;
HILL, ARISTOLA DEVINCENT, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
HILL, STEVE BERNARD, GSP: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; PROBATION VIOLATION Active;
MALONE, REESE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MINNER, COREY VERLON, ASU: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
RIGGINS, KENAROIS LEMONT, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
RYMES, MARQUIS LAVONTE APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
RYMES, TYREEK, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
TAYLOR, ANTHONY III, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
WALLACE, KORRIS ANDREW, GSP: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DANGEROUS DRUGS -- POSSESSION, SALE OR DISTRIBUTION OF Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
WHITLOCK, DOROTHY LASHANTA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WIGGINS, CARL HOWARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; BATTERY Active;
WILLIAMS, LATASHA CASHA SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, TRONTAVIOUS JARON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released.
OCTOBER 16
BURKS, LEWIS DOUGLAS III, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BUTTS, SHAMONICA LYONS, SO: FRAUD IN OBTAINING PUBLIC ASSISTANCE, FOOD STAMPS, OR MEDICAID Released;
CHERRY, CHRISTOPHER WILLIS, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COX, ZADARRIUS MALIK KARON, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
CRIBB, EUGENE, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
DAVIS, MONTOYA KEYONNE, APD: RED LIGHT VIOLATION Released; COCAINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
GRANT, CALVIN KENYATTA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
HINES, KAVASEAY KAGHA, GSP: PROBATION VIOLATION Active;
IBACH, LENARD SHANE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NEWTON, LANETTA LYNN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
SEAY, MYRON DUANE JR., SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
TERRELL, RAHEEM TYQUAN, SO: CRIMINAL USE OF ARTICLE WTH ALTERED ID Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; BURGLARY -- 2ND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; OFF BOND Active;
WALKER, MAURICE ALLEN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released.
OCTOBER 17
ALLEN, THOMAS JAMES APD: RECKLESS DRIVING Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
BROWN-SMITH, BECQUEREL ALOND, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
COVIN, ZACHARY RASHAD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
COX, ZADARRIUS MALIK KARON, APD: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; RECKLESS DRIVING Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
GEORGE, JAWANIS TAEKWAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HAMILTON, DONTRAVIOUS CORTELL, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; ENDANGERING A CHILD -- DUI ALCOHOL OR DRUGS, MISDEMEANOR Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
HODGES, FRED III, APD: IMPROPER LEFT TURN Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
JOHNSON, JAMAR DEWAUN, GSP: VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released; NO LICENSE ON PERSON Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Released;
PHILLIPS, ANTOINE VAUGHN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
PRICE, TYSHIRA SYMONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SALAMI, OLAMIPOSI DEMOLA, ASU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TELL, KADESHIA SEBEKA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
THOMAS, JOCQUETT ANSHANICO, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WARD, ADRIAN MICAH, GSP: PROBATION VIOLATION Active;
WHEARRY, ADRIAN BAKARI, DCP: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released.
OCTOBER 18
DIAZ, QUINTAVIOUS SHERROD SR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARPER, MARKEL JAMAL APD: PROBATION VIOLATION Active;
HIGHTOWER, BRIAN OZELL, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
KEITH, KE`SHAWN SHOMARI, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
LUCAS, TERRY APD: BATTERY Released;
McCARY, CIERRA GRACE, GSP: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released;
SKINNER, MARTIZA ASIEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SOLOMON, MICHAEL JUSTIN, SO: PROBATION VIOLATION Active; DISORDERLY CONDUCT Active.
OCTOBER 19
ANTHONY, LEON SR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CHESTER, SHA MYA MICHELLE, APD: CITY COURT SENTENCE Active;
CHILDS, JORDAN KIONTE, APD: NO INSURANCE Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Active; PROBATION VIOLATION Active;
CHRISTENSER, DAVID WAYNE, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
DAVIS, ANTHONY BRUCE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GRAY, JOEL DANIEL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
HALL, BENJIE ALLAN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JOHNSON, JACKIE LEE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, JOSEPH ROBERT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MARTIN, EDGAR JONES, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
MILLER, RODRIGO ERNESTO, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MOORE, RASHEED CENTRELL, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
REESE, RENARDO BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
SMILEY, NICOLE CELESTE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
TUCKER, ANNIE RUTH, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE ASSAULT Released;
WILLIAMS, PATRICIA ANN, DCP: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released.
OCTOBER 20
BRALEY, BYRON ADAM, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
DAVIS, WILLIE JEAN, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
GRIER, AVEONTAE DEJOHN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GRIFFIN, ANGELA DENISE, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released;
JONES, KESHUNDRA LATESE, SO: FRAUD IN OBTAINING PUBLIC ASSISTANCE, FOOD STAMPS, OR MEDICAID Released;
LYNN, ROBERT EARL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Released;
McDOWELL, DYLAN JAY, APD: CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Released; BATTERY Released;
MILLEDGE, YLENCIA CELETA, APD: DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released;
NEWBERRY, ANTHONY, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
SMITH, LAUREN SHEA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WHITE, CHARLEE CHEYENNE, DCP: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WHITE, ERICA MENDEZ, SO: PROBATION VIOLATION Released.
OCTOBER 21
BELL, CHANDREA KIMORA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
BESS, NADEGE DIANA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BILLHIMER, EDWIN SHIPLEY IV, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CHAVEZ, ISAIAS NOEL LOPEZ, APD: FOLLOWING EMERGENCY VEHICLES WITHIN 200 FEET; PARK WITHIN 500 FEET OF FIRE Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active;
CLEMONS, SHARON DENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
CODY, JON`KEROUS O`BRIAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GORDON, DARRIUS JAMAL, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
GRACE, DERRICK JERMAINE, ADDU: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
HENRY, JASON LANAR JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, MICHAEL ANTONIO, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
KING, ALPHONSO NAZIER SR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MASSEY, BRIAN KEITH II, SO; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
McCRAY, MEYONNA SHENEE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
McKALOPE, KENDRICK LATAVIAN, APD: COMPUTER THEFT Active;
MOORE, DARRICK LEON, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
RIVERA, LENCIO MARTIN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WADE, TODRA LASHA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
WEBSTER, SARAH BROWN SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
WHITFIELD, ANTHONY JEROD, SO: PROBATION VIOLATION Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;
WILLIAMS, DERICK ALGERNON JR., APD: BRAKE LIGHTS REQUIRED, Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; COCAINE, POSSESSION OF Released.
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