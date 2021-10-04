Dougherty Jail Report

These are bookings for Sept. 16-22 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
SEPTEMBER 16
CLINTON, JACORY BUSHAUN, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 8-17 YEARS OLD Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
HOOVER, WILLIAM JASON, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
JORDAN, AHTAVIS JERROD, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MANSFIELD, ORETHA SHATARA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MAPSON, TYLER MONDALE JR., ASU: RED LIGHT VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MAZZA, JOSEPH RICHARD, OTHER: OFF BOND Released;
PANDYA, UDAY PRAMESHBHAI, ADDU: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER 21 Released;
SESSIONS, QUADEJA ARTAISA, SO: FORGERY, FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
THOMAS, JARVIS CLARENCE, SO: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
SEPTEMBER 17
DANIELS, WILLIE JAMES JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;
EVANS, MARQVAVIUS ANTIONE, APD: IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD Released; FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
HAYES, ANTONIO RENTRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HIGHTOWER, NATASHA RASHURN, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released; IDENTITY THEFT FRAUD TO CREATE, USE, POSSESS COUNTERFEIT Released;
MORRIS, BRYAN ALLEN, APD: IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS, FRAMES PROHIBITED Released; FLEEING, ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; RECKLESS DRIVING Released;
MYERS, SELENA JADE, ASU: IMPROPER U-TURN WHEN PROHIBITED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
NIXON, MICHAEL WAYNE, DCP: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
POWELL, ARMANI DESHAWN, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
TAYLOR, ANTOINNE JEROME, APD: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD Released; FORGERY -- THIRD DEGREE Released; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING, POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released;
TRUMAN, JOHN RALPH, SO: STATE COURT SENTENCE Released;
WALKER, CHRISTOPHER DARRIN, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WILCOX, JOANN MELISSA, SO: FURNISHING TOBACCO PRODUCTS TO MINORS -- MISDEMEANOR Released;
WILLIAMS, ANTONIO DWAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
SEPTEMBER 18
DRAYTON, DEMARKEVIOUS DREYSHON, SO: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
EDWARDS, EARL JEROME, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
FIELDS, ALEXANDER KHARAN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
GORDON, KELSEY LAMONT, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY Active;
MARTIN, TIMANESHIA LEETAYA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
SEPTEMBER 19
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: BUSINESS -- SELLING, SOLICITING, DELIVERING TO VEHICLES ON STREET Active;
JONES, STANLEY COURTEZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
PARKER, ASHLEY LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
YOUNG, SHYANNE AUDRANIQUE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
SEPTEMBER 20
ACRES, PATRICK WAYNE, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
BAKER, KI`AMBER CHANEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BROOKS, KEITH MARSHALL, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BYRD, NATAYVIS NOSHINTE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; SPICE, SYNTHETIC MARIJUANA, CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
CAMPBELL, TERENCE TRAVOLTA, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Released;
CLARK, MARK ARDELL, APD: SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
GRANT, QUATANIA MOSLEY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HAILSTOCK, STANLEY BERNARD, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HICKS, BRIAN TEWAYNE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS, FEET, FIST Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
HUNTER, CANDICE LEGGETT, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, ERIC DODRIEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, KENDALL MARSALE, DCP: BURGLARY -- SECOND DEGREE, FORCED ENTRY Active
McGEE, ASHLEY SHAMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
NICHOLSON, ULIRICH TALON, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
PATEL, SMIT, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER 21 Released;
RICHARDSON, ADECEIA ANTOINETTE, ASU: RECKLESS CONDUCT Released;
TERRELL, TARA DARICE SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, QIEZINA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
WAGES, MIRACLE FAITH, OTHER: OFF BOND Released;
WEST, NAKIA LANARD II, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
WILCOX, CHRISTOPHER, SO: SIMPLE BATTERY Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WILLIAMS, ALEXANDRA TRANQUAL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; RECKLESS CONDUCT Active;
WRIGHT, TANIYA MISHA, ASU: RECKLESS CONDUCT Released.
SEPTEMBER 21
BOWMAN, KAYLEN WANGARI, APD: BATTERY Released;
DAVIS, JAMAL JOSEPH, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE FIRST OFFENSE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
EALEY, CLARENCE JR., SO: CHILD MOLESTATION Active;
GODWIN, WILLIE MAURICE, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
HANCOCK, FRANKY WAYNE JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
HERNANDEZ, GIOVANNI, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, ANTONIA ANTWAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JEFFERSON, SHENIQUA TASHAE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
KUBECK, MARIA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MAYS, JALEN TERRELL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
MILLER, LEAH MARIE, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER 21 Released;
PETERS, RAY HILLMAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
TATE, BRANDON LEE, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
TAYLOR, MATTHEW LLOYD, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECONDND OFFENSE Released;
WIENHOFF, NATALIE CHYANN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
SEPTEMBER 22
BATTEN, THEODORE, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; METHAMPHETAMINE, SALE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
BREWTON, MARIO QUINTRAL, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; PAROLE VIOLATION Released;
BUTLER, MAURISSA LEDELLA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
CLEMMONS, TARA ANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CROSBY, ALAN RASHAAD, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
DOUGLAS, TOBISA KENNYASA, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
HUMBER, TERESA LINDSEY, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER 21 Active;
JONES, ALONZO ANTONIO, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
MURRAY, JAREN DARNELL, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OR HINDRANCE OF EMT/MEDICAL PROFESSIONAL -- MISDEMEANOR Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; RECKLESS DRIVING Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; IMPROPER RIGHT TURN Active; DRIVING WITHIN A GORE OR MEDIAN PROHIBITED Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Active; STOP SIGN VIOLATION Active; IMPROPER OR UNSAFE TURN, MOVEMENT, POSITION, LANE CHANGE, SIGNAL Active; IMPROPER USE OF CENTRAL LANES Active; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Active; HIT AND RUN - STRIKING FIXTURES Active; CRIMINAL TRESPASS Active; FAILURE TO APPEAR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PORTER, MORTIMER SEWARD, MARSHAL: FAILURE TO APPEAR Active; CITY COURT SENTENCE Active;
POWELL, SHALANDA DENISE APD: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
SMITH, DONAVIAN DEMOND, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
THROWER, UNIQUIA BRITTECIA, SO: GOOD BEHAVIOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WALKER, ISAIAH EMMANUEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, BRITTANY BREANNA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active.
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