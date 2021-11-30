Dougherty Jail Report

These are bookings for Nov. 18-24 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 18
AKINS, SHANNON NICOLE APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BLOCKER, ALLEN ORELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GREEN, ERIC SPENCER, USM: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARRIS, JAHWAR ANWAR, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, VYSHONN TARIQ, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
JOHNSON, BENJAMIN DAVIS, ADDU: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS, FRAMES PROHIBITED Released; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
LYLES, ALICIA NICOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McGOWAN, GREGORY LADIRIUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NOTTAGE, KENTRON DONTARISE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; CRUELTY TO CHILDREN --SECOND DEGREE Active; CITY COURT SENTENCE Active;
RAY, EDDIE DAVID, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
TAYLOR, JAQUEZ DONTAVIUS, APD: NO INSURANCE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released.
NOVEMBER 19
ACEVEDO LUGO, EDGARDO ANDRES, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
BAISDEN, BRITTANY NICOLE, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Active;
BARRON, OSHAWN ALEXANDER, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Active; CITY COURT SENTENCE Active;
BROWN, ORLANDO CEPEDA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
DAVIS, KEVIN FERRELL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DILLARD, JUSTIN O`BRIAN, APD: FAIL TO YIELD WHILE TURNING LEFT Released; NO LICENSE ON PERSON Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
ECKARD, SCOTT ANTHONY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GILBERT, DAVID MARK, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
GIPSON, BRANDON JERRELL, ASU: CRIMINAL TRESPASS Released; HARASSING PHONE CALLS Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
MALLORY, XZAVIUS DANTREL, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PORTER, BRYANT LEE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
RAKOSKI, TINA MARIE, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
TAYLOR, STEVEN LARELL JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WALLACE, RAYBURN C., APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Active;
WALTERS, LAKESHA MICHELLE, SO: GOOD BEHAVIOR Released;
WHITE, PANDORA LASHAY, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
YOUNGBLOOD, JUSTIN KLEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active.
NOVEMBER 20
ADAMS, ROBERT JERMAINE, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
DANIELS, JOHNATHAN ONEAL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
EDWARDS-CLARK, AMY CATRINA ADDU: PROVIDING DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW VIOLATION Released;
FLOOD, MANTOINE BOMOINE, DCP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
JOHNSON, KEI`SHUN JACQUEZ, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
LATIMER, AUNDREY LEON, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
MOORE, HANNAH KEYANNA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PRIDGEN, PATRICK JEROME, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
RIGGINS, DOMINIQUE WANDARIUS, DCP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; TOO FAST FOR CONDITIONS Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
TENEYCK, SYDNEY JEAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WILLIAMS-TUCKER, SHERRY, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
NOVEMBER 21
BRANTLEY, DEMARQUIEA JONTAVIOUS, APD: SIMPLE BATTERY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FIELDS, DEBORAH ANN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; FAILURE TO APPEAR Active;
HARRIS, DONDRE JAMAL, APD: DISCHARGING FIREARMS, DANGEROUS WEAPONS Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
LEGGETT, ALYSSA LELYS, APD: DISCHARGING FIREARMS, DANGEROUS WEAPONS Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
RAY, EDDIE DAVID, APD: PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
ROSS, DANISHA NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
NOVEMBER 22
ANDERSON, LAMESHA DEMLLYIA, SO: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
BEAL, WILLIAM KEN SR., SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
BLASH, LEATRICA KIAYA, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
BOGAN, EDWARD BAINES, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS, FRAMES PROHIBITED Released; TIRE REQUIREMENTS Released; HEADLIGHTS COVERS PROHIBITED Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
CODY, MARK EDWARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
FOX, BOK-SHIM SHIM, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GAINES, CORNELIUS DUPREE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GUDE, PENNACLE JENEANE OTHER: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- PROPERTY DAMAGE Released;
JONES, SELENA SEPTIA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
NIX, RICHARD BRAD, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
POUNDS, DEVANGELO LAPEZ, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WIGGINS, JAMES JR., PROBATION: PROBATION VIOLATION Active.
NOVEMBER 23
AUSTIN, JUWANNIS FRANK, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BOSTON, SABRINA ERICA, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BOUYER, GREGORY DWAIN, SO: DISTRIBUTION OF OBSCENE MATERIALS TO MINORS Released;
DAVIS, TONY RANDALL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
MILLS, KARL KINEL SHAMORE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PHILLIPS, WAYLAND LEMON, SO: SIMPLE BATTERY Released; OFF BOND Released;
RAYBURN, STEVEN BLAKE CLARK, DCP: RECKLESS CONDUCT Released;
ROBINSON, JACQUELYN DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
RUSS, BOBBY LEE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SMITH, LAUREN SHEA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, VIRGINIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILSON, KENDRICK, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active.
NOVEMBER 24
BUCKHOLTS, DE`MIYA COLEXIUSMARS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
COVIN, BETTY ANN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
DAVIS, SHAWNTAVIOUS, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
FLORENCE, KENNETH WARREN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
KNIGHTON, RAYKWUAN DEMOND, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LOWRY, MARKQUECE ELIJAH, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; RECKLESS CONDUCT Active;
MOFFITT, JOSEPH JOHN, DCP: TAILLIGHT REQUIREMENTS -- ONE PRIOR TO 1954 Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
PARKER, EMPRIS SADE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
THOMAS, JABARI ANTONIO, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WALLER, CHRISTOPHER BLAKE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
WALTON, ANITA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, DARIUS RICARDO, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WILLIS, SEQUOYAH KIOKEE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
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