Dougherty Jail Report

These are bookings for Oct. 28-Nov. 3 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 28
BURDON, JOHN WESLEY, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BUTLER, KEAUNDRA TAQUASHA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HARVEY, JAMES DONALD III, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
JOHNSON, JOSHUA LORENZO, APD: FAILURE TO APPEAR Released;
KEITH, SHAWN MICHAEL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PAROLE VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
McGAWION, ONISHA DENISE JA`LEIUS, SO: SIMPLE ASSAULT Released;
MORMAN, DONTAVIOUS LEE, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
WALKER, WALTER LEON, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WATSON, SAMIA LARELLE, OTHER: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILKES, HELEN KATRINA, DCSP: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUSSTOP Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
WILKES, JA`SHAWN D., DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUSSTOP Released;
WILLIAMS, SHAWN STEVEN, MARSHALS: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; NUISANCES -- PRESENCE OF JUNKED MOTOR VEHICLES Released.
OCTOBER 29
CHANEY, NATASHA JANELLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
COLEMAN, DEION DEMARK, SO: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
DAVIS, VICTORIA ANN, APD: SIMPLE BATTERY Released;
GARDNER, FREDERICK VAUGHN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GILBERT, VICTAVIOUS JAMAL, SO: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released;
HARVEY, VICKIE LYNN, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
KING, TYNISHA JEKIA, APD: FORGERY -- FIRST DEGREE (NO CHECKS) Released;
POOLE, JAMESE ANNETOINETTE, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
STAMPER, TREVIS TREMAYNE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Released;
TAYLOR, QUENTIN DURAND, OTHER: PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 30
BOSTON, SABRINA ERICA, APD: BATTERY Released;
BURNS, J`MAR WALTER, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DELGADO, MARIA, DCP: BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
GARRETT, QUINTON RASHIM, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER, POLICE DOG, CORRECTIONS OFFICER Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
HENDERSON, TORIANA NICOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
REESE, BRAXTON LAKEITH, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
WILLIAMS, DEERIC BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 31
BERRY, RICKY WEYLIN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
BROWN, MARQUESE QENTIZ, APD: BATTERY Active;
FARLEY, MARQUIS RASHAAD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
FIELDS, LISA SHANTA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
FORD, RICHARDO LOTEZ, APD: BLUE LIGHTS ON VEHICLES PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;
GREEN, TONY NED BAILEY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HARDWICK, MONQUAVIOUS JAMAL SR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; BATTERY Released;
HAYNES, JAMES ERIC, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
KOLODY, KRISTOPHER STEPHEN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
MAYBERRY, EARL JR., SO: SIMPLE BATTERY Released;
MOORE, JOHN DAVID, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SUMNER, JESSE BRANDON, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WATTS, JAMES THOMAS, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
YOUNG, CHRISTOPHER JERMAINE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released.
NOVEMBER 1
BASS, ANN MICHELLE, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
CLARK, KIRIAKIS QWONTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COONER, ALYSSA SARAYA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GILLIARD, EUGENE MONTAVIOUS, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUSSTOP Released;
IRVIN, BRENTLEY ROYAL, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
JONES, MALCOLM LAMONT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JONES, QUINTIN LEMONT, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Active;
JONES, XAVIER NAKIA, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
LOPEZ, MAYNOR, SO: CHILD MOLESTATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MATHIS, TYRONE, DCP: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
RHODES, WADE FABIAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WINDHAM, RICHARD LEE JR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
YOUNG, LAVARIS REESE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
NOVEMBER 2
ACREE, TAMMY MICHELLE, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ALLEN, ANTHONY BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY Released;
CARSWELL, GEONDRAE JONVADAVYEN, SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
CLARK, JOHNNY LEE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active;
DAVIS, SHANTREVIA SHONTA, ADDU: BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released;
HAWKINS, TANGEE SHANAY, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
HUNDLEY, LE`SHUNDRA NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, RICHARD LEE, SO: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
PETERSON, GREG KYLE JR., APD: NO INSURANCE Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ROJAS, JOSEPH MALIK, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN -- CAUSES EXCESSIVE PHYSICAL OR MENTAL PAIN Active; CRUELTY TO CHILDREN -- THIRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Active;
WHITEHEAD, JAMAL TYRIK, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
NOVEMBER 3
ADAMS, JEFF JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
ANDERSON, MELTRICA NICHELLE, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
CANIDATE, HUBBARD LEE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
DAVIS, AUDRIANNA QUENYADIAS, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
DUNCAN, COLETTE CARICHE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
GILBERT, ASHLEY DIANE, SO: OFF BOND Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD, BAD CHECKS, $1,499 OR LESS Released;
JENKINS, ROSA LEE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
KEARCE, CHRISTOPHER GARY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LAWRENCE, DEANDRE DENARD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
RHODES, BRIONE RASHOD, APD: PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Released;
SIMMONS, DARION JAVON, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Active; CRUELTY TO CHILDREN -- SECOND DEGREE Active;
SMITH, ERIN JAMAL, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; AFFRAY, FIGHTING Released;
THOMAS, OTIS PATRICK, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Active;
THORNTON, JOVAN D., APD: POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
WINCHESTER, DASHONDA EMILY, DCSP: SIMPLE BATTERY Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS BUS STOP Active;
YOUNG, TONTONYDIO DANTEL II, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.