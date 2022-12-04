Dougherty Jail Report

These are bookings for Nov. 24-30 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 24
BRADSHAW, JAMES III, APD: PROBATION VIOLATION Active; DRUG PARAPHERNALIA Active;
BRISTOL, ANREKA SHANA, GSP: SPEEDING — STATE COURT Released; DUI — DRUGS, LESS SAFE Released;
HAINES, CARTEZ ANTONIO SR., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
JARRELL, KENNETH SHAUN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
KENNEDY, RAEKWON CHIANTA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
NELSON, NEAQUA PEARL, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
STROUD, BRANDON BERNARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active.
NOVEMBER 25
ALLEN, TRACY JOE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
BARBER, THERESA FAYE, APD: BATTERY Released;
DAVIS, QUANISHA NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
DOWELL, KENYA ELIZABETH, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS, Released;
DUNCAN, NATHAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
EVANS, CHARLIE JR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Released;
GREEN, EBONI ESSENCE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
OWEN, TIMOTHY EARL, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released.
NOVEMBER 26
DAVIS, BRIANA NICOLE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE Active;
DAVIS, JIM ISAAC, APD: STATE COURT SENTENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
FELTON, BRESHAY SHANTASHA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
WILLIAMS, ISHMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; HARASSING PHONE CALLS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
NOVEMBER 27
ANDERSON, DAVID RUSSELL JR., APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
FLEMING, LATORIA NICHOLE, APD: SIMPLE BATTERY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
FRANKLIN, RUSSELL KEITH, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WINBUSH, JORVORIUS MONTEZA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active.
NOVEMBER 28
AKINS, WILLIAM DANIEL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BENTLEY, ALBERT BLAKE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BRANTLEY, ZY‘KERIA LASHAY, APD: BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
COE, LISA LAVON, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released;
CROSS, JONEISHA DION, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released;
DELONG, BRYAN CALVIN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ELLIS, JUSTIN LEVANCE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
FLEMING, BOBBY RANALEO, APD: BATTERY Active; CRUELTY TO CHILDREN, FIRST OFFENSE, DEPRIVATION OF NECESSARY SUSTENANCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Active;
GREEN, AUBREY JADE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
IDLETT, JONATHAN RASHAD, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
JORDAN, DEVEN HOYLE, SO: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active; HARASSING PHONE CALLS Active;
JOSEPH, ROODLY, APD: GOOD BEHAVIOR Active;
OWEN, TIMOTHY EARL, OTHER: OFF BOND Active;
PATEL, RASHMI, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released;
SIMONES, MICHAEL DANIEL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
STEPHENS, BRICE LEQUINTON, APD: PROBATION VIOLATION Active; SPEEDING — MUNICIPAL COURT Active; TIRE REQUIREMENTS Active;
SUTTON, PATRINA SHANTAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
THOMAS, DONNELLIUS DEVONTA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WILLIAMS, NAKASOMIA LAMONT, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; OFF BOND Active;
WILLIS, JEROME MARKEE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
NOVEMBER 29
BROWN, PRISCILLA MARIE, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released;
COGER, LA‘KIRA BRIANNA APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
DANIELS, YOLANDA PATRICIA, DCP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
GOODROE, NINA DIAL, APD: DUI — PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
GRAY, CHARITY RENEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
HALL, BRANDON CORY, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HILL, HYDARVIS KENTRON, APD: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Released; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
OUSLEY, RICKY, APD: UNLAWFUL CONDUCT DURING A 911 CALL Active;
POSEY, WILLIAM ZACKERY, SO: PAROLE VIOLATION Active; THEFT BY RECEIVING — FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
RAKOSKI, TINA MARIE, APD: THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
THORPE, TRACY RENEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
TOBIAS, ROY CALHOUN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WATSON, SAMIA LARELLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Active;
WILLIAMS, ALQWICIA JAQUANDA APD: DISORDERLY CONDUCT Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Active.
NOVEMBER 30
BELL, FRANCES TAYLOR, APD: KNOWINGLY ALTERING, CONCEALING, COVERING UP, CREATING AND FILING A FALSE REPORT Active;
FELTON, TAKERIA GLENN, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Released;
FIELDS, SHANTERIA LE‘CRESIA, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
FULLWOOD, DEONTAE JAROD, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
HARPE, BRI‘ANA C., SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released;
KING, ROMMAL KEATON, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
MAPSON, JOSHUA MONDALE, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
McCRAY, TIMOTHY MARKUS, SO: OFF BOND Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MINCEY, TOMANEISHA LATOYA, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
NOAH, LEON GRANT, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
ROBERTS, YASMIN LECOLE, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released;
SANAM, CHAUDHARY, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released;
WARE, KEVOSKIE SHENQURIOUS, DCP: CONTEMPT OF COURT — CITY Released;
WEAVER, KRISTIAN SETH, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
WILLIAMS, ASHLIE MICHELLE, APD: HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released.
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