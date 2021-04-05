These are bookings for March 25-31 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 25
BLOUNT, LEISA, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; VIOLATION OF OATH BY PUBLIC OFFICER Released;
BOZEMAN, BRANDON LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CURLES, DAVID ALLEN JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
JEFFERSON, SHONTAVIA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KING, ANTONIO LAMONT, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
MANNING, TAJHMA RENIER, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
VINSON, SHANNON LISA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WALLACE, JOHNTERIUS HENDREZ, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WARD, JASMINE JESSICA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WARD, TAVARES RASHON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, ZUMINIQUE DONAL, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
YORK, CLARENCE IKECO, APD: PROBATION VIOLATION Active.
MARCH 26
BELL, JAQUAN ERIC, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released;
COCHRAN, CHRISTOPHER JULIAN, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
HILL, SHAVOSKI BONTORRIS, SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
INGRAM, EDDIE LAMEL, APD: SIMPLE BATTERY Released;
KREMER, JAMES CODY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LOWERY, JOHNNY ELLIOT, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
NEITHER, JAMES GERALD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active; AGGRAVATED STALKING Active;
NICHOLAS, JEROME ALEXANDER, SO: UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Active; PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; NO LICENSE ON PERSON Active; NO INSURANCE Active;
PARRISH, JENNIFER LYNN, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
PEARSON, PAUL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
PRAYER, CEDRIC HADLEY JR., APD: SPEEDING -- STATE COURT Active; VIOLATION OF LICENSE RESTRICTIONS Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
SHANNON, KENTA LAMONT, APD: NO INSURANCE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; HEADLIGHT REQUIREMENTS -- HEIGHT 24 TO 54 INCHES FROM CENTER Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
SOLOMON, DUANE RENARD, SO: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Released;
WILLIAMS, COLBY JEREL, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
WRIGHT, ELIZABETH ANGELA, APD: PROBATION VIOLATION Released;
ZACKERY, JOHN ALBERT II, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; BATTERY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; PROBATION VIOLATION Active.
MARCH 27
BISHOP, JOANNE PATRICIA, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DISTRACTED DRIVING Active; REFUSAL TO SIGN TRAFFIC CITATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
CHERRY, CHRISTOPHER WILLIS, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMENAOR, $1,500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DONALDSON, KENVIE SORRELL, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER U-TURN WHEN PROHIBITED Released;
GORDON, MERSADEES LAPORTIA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HATCHER, ROBERT NATHAN JR., DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
JONES, EDDIE B., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
JONES, KENLISSIA, APD: SIMPLE BATTERY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JORDAN, BRADLEY LAMAR, APD: PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; OFF BOND Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; PROBATION VIOLATION Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
MIMS, BEVERLY LYNNE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; INTERFERENCE WITH CUSTODY -- FIRST OR SECOND CONVICTION, MISDEMEANOR Released; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
NIX, RAKEEM RASHARD APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
PIKE, LISA HELMS, SO: HARASSING PHONE CALLS Released;
SIMPSON, MICHEAL TAVOREIOUS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, KASHEIKA KENSHONDA, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
WILLIAMS, SHIRROD DEVES JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
MARCH 28
ANTHONY, MARY FRANCIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
ARMSTRONG, QUOWNTEZ KORAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE, DANGEROUS DRUG, WEAPONS Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
BEYENE, WALTER JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BRIDGES, SHAMBRIA DENISE, SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
DUKES, LYNN RAYNARD, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; IMPROPER STOPPING, STANDING AND PARKING PROHIBITED Released; PUBLIC INDECENCY -- URINATION OR DEFECATION Released;
GILYARD, DONOVAN SHAILY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
HALL, MARCUS DENEILS, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, LAJAVIOUS SHAQUILLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active;
JONES, LAVERNE DION, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WHEELER, KODA ANSENIO, APD: ARSON -- FIRST DEGREE, SINGLE-OCCUPANCY DWELLING Active; AGGRAVATED STALKING Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active.
MARCH 29
BANKS, CORTEZ MONTREALL, APD: IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BRADSHAW, JENNIFER LEEANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, DONTA BERNARD, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
BROWN, MARKELL RASHAD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
COLLIER, TIMOTHY BLADE, APD: PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Released; DRUG-RELATED OBJECTS -- POSSESSION AND USE OF Released;
JOHNSON, MONTAVIOUS KENTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STEPHENS, OMAR TIRANE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
TEAL, DANIELLE NICOLE, GSP: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
WILLIAMS, GOLDEN SHAWN, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released.
MARCH 30
MITCHELL, QUANTARRIOUS MARTINEUS, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active; RECKLESS CONDUCT Active; CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
ROBINSON, FAEDRIAN DEASHA, APD: THEFT BY TAKING -- FIREARM Released;
SNELL, REGINALD TIMOTHY III, APD: CHILD MOLESTATION Active; AGGRAVATED CHILD MOLESTATION Active; ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES Active; AGGRAVATED SODOMY -- COMMIT SODOMY WITH FORCE Active;
STEWART, YAHOGI MALIK, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WILLIAMS, JAMIE RASHARD, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WILLIAMS, NZINGA ALLAKE, APD: AGGRAVATED ASSAULT - HANDS/FEET/FIST Active;
WILSON, JESSICA HOPE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WOOD, GARRETT JUSTIN SO: PROBATION VIOLATION Released;
WRIGHT, E`BEN ANDERSON, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
YATES, TERRELL KIANTAE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
MARCH 31
ALLEN, SHEVOKYVO LYVETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
BOONE, CHRISTOPHER QUANTEZ, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
DAVIS, PRENTICE CORNELIUS, MARSHALL: CHILD MOLESTATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ENGLISH, HORACE DONTAVIOUS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREEN, GORDON KEITH, SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
JOHNSON, EVAN DWIGHT, SO: PROBATION VIOLATION Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MAULDIN, DUSTIN CHARLES, SO: PROBATION VIOLATION Released;
RANSOME, DZYRE TYSHANNA, APD: RECKLESS CONDUCT Active;
REED, GRAYSON TUCKER, SO: SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active;
RIVERS, STANLEY LEON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
SIMS, CHRISTOPHER ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WALLACE, RATAVIOUS KA`VONDAE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WHITEHEAD, KADERRION LAQUAN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
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