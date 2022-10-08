Dougherty Jail Report

These are bookings for Sept. 29-Oct. 5 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
SEPTEMBER 29
DIXON, LAFAYDRA RAESHA, APD: ARSON -- THIRD DEGREE Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
EULO, CHRISTINA VAL LYNN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
GAY, DAVID EUGENE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, APD: THEFT OF SERVICES MISDEMEANOR Active;; LOITERING/PROWLING Active;
JONES, KENLISSIA, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF OF PUBLIC UTILITY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
KING, TYUNTAYE MAKELL, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
MARTY, TATIYANAH, APD: BATTERY Released; POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
McNEIL, JAMES MALIK, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; STOP SIGN VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
SIMMONS, KEVIN KAREEM, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WADE, TRAVIS EUGENE, III SO: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active.
SEPTEMBER 30
COLEMAN, MALITA ANNE, SO: AGGRAVATED STALKING Active;
DAVIDSON, BRADLEY SCOTT, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING -- PURSE, MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HOLMES, EDDIE LORENZO, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
JACKSON, JOHN LEE III, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
JOHNSON, CHRISTOPHER GARRETT, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
McCULLIGH, WILLIAM DONNIE SO: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; ARSON -- SECOND DEGREE Active;
WASHINGTON, KNETRIA ALEXANDRIA, DCSP: SIMPLE BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
WILLIAMS, JAMES, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE AT CERTAIN TIMES Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; STOP SIGN VIOLATION Active; IMPROPER OR UNSAFE: TURN, MOVEMENT, POSITION, LANE CHANGE, SIGNAL Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
YOUNG, MALIK RAY`MONDE, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; GOOD BEHAVIOR Active; HARASSING PHONE CALLS Active.
OCTOBER 1
ALLEN, QUINCY ALLEN, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
ARD, MARCUS DELONTE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
DONNAN, CHRISTOPHER ALLAN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DOWELL, MAURICE TREON, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
GREGORY, RONNIE LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, VERONICA LYNNE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
JENKINS, NIKKI NICOLE, APD: FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Released;
MITCHELL, WILLIE TIMOTHY, SO: DISORDERLY CONDUCT Active;
PARKS, TRAVIS JERMAINE, DCP: CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
PERRY, TIUNNA LESHEA APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WALTON, ZACHARY LEWIS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active.
OCTOBER 2
BANKS, TONY BERNARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
CHUNN, TAYLOR ARIANNA, ASU: CRIMINAL TRESPASS Released; SIMPLE BATTERY Released;
HOWARD, KE`ZION RAYSHAWN, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active;
JACKSON, TOMMY AVTIOUS, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
JONES, KENDALL MARSALE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; ARSON -- FIRST DEGREE, COMMERCIAL Active;
REDDICK, TRAMEL DIKI, SO: OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
SMITH, REGINALD LAMAR, DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
VICENTE, EMANUEL, APD: COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released;
ZABADAH, WALTER EVAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
OCTOBER 3
ANDERSON, TORRY JERMAINE, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
LYONS, TOMONZ LAFATTE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MILLEDGE, ROBANEISHA LAJAMIEYA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
NIXON, DARIUS CORTEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
PARKS, JOHN WESLEY JR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PERRY, ALISA LATRELLE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
PRATHER, SANQUEZ JAQUAN, DCP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released;
SPEARS, CORY NICHOLAUS, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WILLIAMS, WILLIAM ELLIOT, SO: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Released;
WOODALL, EUGENE BERNARD, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 4
MALLORY, DRESHAWN LAMARTRA, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
McCARTY, DAVID JAMES B., ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
McCARTY, KELSEY PAIGE, ADDU: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
TAYLOR, LYKEEM JUJAN, ADDU: BATTERY Released;
TINCH, RAPHAEL RAYNARD, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
WALTON, LEON SHEROD, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
WILLIAMS, JALEN BERNARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released.
OCTOBER 5
ALLEN, COREY DWAYNE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
BAGLEY, LAMIRICK ALEXANDER, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; PAROLE VIOLATION Active; BOOKED, IN ERROR APD 18524; DISORDERLY CONDUCT Released;
BURGESS, ARNOLD ALLEN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
DOWELL, GENE JR., DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
ELMANDORF, JAVIEN JAMAL SO: RECKLESS CONDUCT Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, ADDU: PROSTITUTION Active;
HALL, CONTESSEMARIE NOEL, APD: BATTERY Active; SIMPLE ASSAULT Active;
HAYES, PEARLINE KEGLER, SO: AGGRAVATED STALKING Active;
HERRING, WILLIAM WEST, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
INGRAM, MAKAYLA ALEXIS, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; NO PROOF INSURANCE Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
LEWIS, LATROY PATRICIA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
MITCHELL, TIKEYSHAWN, APD: STATUTORY RAPE Active; CHILD MOLESTATION Active; INTERFERENCE WITH CUSTODY -- FIRST OR SECOND CONVICTION, MISDEMEANO Active;
SNEED, CHRISTINA RHODES, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TAYLOR, STEVEN LARELLE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WYATT, ALAZIA DEWAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active.
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