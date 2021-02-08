These are bookings for Jan. 28-Feb. 3 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 28
ARLINE, KEMONA BERNARD, SO: CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
DUAN, WAYNARD YINN, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
GREENE, DETRAVIOUS DEDRELLOUS, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DUI -- DRUGS LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
HIGHNOTE, LARRY PHILLIP, SO: THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE Active; BATTERY Active; PAROLE VIOLATION Active;
KRUS, ROBERT LADD, SO: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
MORGAN, DAVID BRICE JR., GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
THOMAS, WOODROW JR., SO: PROBATION VIOLATION Released.
JANUARY 29
ACREE, AUDRIANA JENKINS, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
BRYAN, JOSHUA MICHAEL ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
COLEMAN, CRAIG CONRAD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
COVIN, ZACHARY RASHAD, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
EVANS, KENDALL ALEXANDRIA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GAMBLE, JULIE ANN, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HAYES, ROBERT JUNIOR, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JOHNSON, TAHJ TYREESE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
JONES, ROSSINI T`SHUR, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
MUFF, DESMOND DEONTE, SO: PROBATION VIOLATION Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
PRICE, BRAYON JAMAL, APD: SIMPLE BATTERY Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active;
PRIDMORE, SHENA MARIE, OTHER: OFF BOND Released;
SHEALY, TRAVOSKI TRAVON, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; OFF BOND Active;
STILLS, QUINDATHION TASHAW, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
WILLIAMS, GREGORY BERNARD JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, QUINTARRIUS SAVON, SO: GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active.
JANUARY 30
BRUNSON, MARCUS MARQUEZE, GSP: USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BUTLER, LEE WINSTON JR., APD: BATTERY Released;
COOPER, SHERMAN ALIHIM III, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
DONALDSON, ROBERT LEE, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Active; RAPE Active;
HEPNER, RICHARD ALAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MERCER, BREANNA NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PUGH, TRENTON JAXON, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SMITH, TERRENCE LAMAR, GSP: PROBATION VIOLATION Active.
JANUARY 31
COOPER, SHERMAN ALIHIM III, APD: PROBATION VIOLATION Active; DISORDERLY CONDUCT Active; TRANSMITTING FALSE REPORT OF FIRE Active;
GEORGE, DEMETRIUS PERZE, DCP: IMPROPER STOPPING ON ROADWAY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
HAWKINS, DOMONIQUE D., APD: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HAWKINS, TA`TAVIUS LA`CHARLES, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
MANSFIELD, JACQUELINE MARGARET, SO: RECKLESS CONDUCT Released;
MYERS, NIA IYANA, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
POLITE, ANTHONY WAYNE II, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released;
SOILBERRY, LATRACIA M., APD: PROBATION VIOLATION Active;
THOMPSON, DEMARKUS DEVON JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WINGFIELD, DONTAE SHERROD, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; IDENTITY THEFT FRAUD TO CREATE/USE/POSSESS COUNTERFEIT Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
WRIGHT, AMOS TAYLOR JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
FEBRUARY 1
BODIFORD, SCOTT LEE SO: BATTERY Released;
BRIDGES, BRANDON MARCEL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
BYRD, TERRANCE LAMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DANIELS, JAMILLIA SHARLETTE, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
GRIMSLEY, NICHOLAS R., SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
HEWETT, KENNETH CURTIS, DCP: PROBATION VIOLATION Active; IMPEDING TRAFFIC FLOW Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
HILL, TERRENCE JAMAL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HUNT, RONQUAVIOUS QUANTREZ, SO: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
KELLY, TONY ARNEZ JR., DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SHEPPARD, SHYKIMBRIA BRINAE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
WILLIAMS, ELLA JEAN, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released.
JANUARY 2
COE, KIMBERLY STALLWORTH, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
COVIN, ZACHARY RASHAD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, SAMMIE LEE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
DEAN, CHRISTOPHER JACOB, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARRISON, JA`VONDA JA`QUON, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
SIMS, BOOKER TERRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMPSON, BERNARDO LITIC, SO: MURDER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;
THOMPSON, CURTIS LEVON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILKES, TERRANCE BENJAMIN, SO: AGGRAVATED BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; ROBBERY BY FORCE Active;
WILLIAMS, OLIVIA GREEN, SO: PROBATION VIOLATION Active.
FEBRUARY 3
BOOKED, IN ERROR 18524: Released;
CLOUD, LORENZE LAMAR, SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active;
DOWNS, LATYNSHACCIA TABBYTAMARA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
GILBERT, ASHLEY DIANE, APD: THEFT BY CONVERSION FELONY Active;
GRAHAM, ANTWANE DEON, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
GREEN, JUSTIN LUCAS, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
HARP, SHAN THOMAS, SO: INCEST Active; CHILD MOLESTATION Active;
HEAD, DEBORAH McCRAVY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HICKS, SILAS JAMES, ADDU: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released;
HUDSON, NICHOLAS TREMAINE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
LEWIS, GAVIN DRAKE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PARKS, ANGEL DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
REAVES, EDWIN FITZGERALD JR., APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
RICKS, CRYSTAL DEAUNTRA, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
SMITH, ARCOLA NICOLE, SO: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
STEWART, DON ANTHONY, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
SUTTON, PATRINA SHANTAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TARVIN, JAQUEVIAS MARTINEZ, ASU: BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
WILLIAMS, LENARD RASHARD, ADDU: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released;
WILLIAMS, TREMARCUS MARKELL, ADDU: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released.
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