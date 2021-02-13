These are bookings for Feb. 4-10 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
FEBRUARY 4
ADAMS, VINCENT LAFAYETTE, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
BELL, JAQUAN ERIC, ADDU: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Released; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released
LOWRY, MARKQUECE ELIJAH, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PERKINS, VERNON BERNARD, ASU: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
SAPP, CODERICK ANTONIAS, SO: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
SELLERS, ASHLEY MARIE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, QUATERRIAN DURRELL, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
WALKER, JAHEIM, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, JAYE VICTORIA, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WILLIAMS, RANDY DORAL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released.
FEBRUARY 5
BARDGE, WILLIAM ALVIN, ADDU: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; COCAINE, POSSESSION OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
BELL, SANDRA MARIE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BIGHAM, JOSHUA DEPRIEST, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BLOCKER, CHRISTOPHER EUGENE ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active;
BREWTON, MARIO QUINTRAL, SO: PAROLE VIOLATION; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
CARTER, CAMERON BLAKE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CARTER, DEMARKESE FEROME JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
CARUTH, TOROYANA DARTINO, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
CHESTER, VICARIO JERMAINE, SO: ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD -- MISDEMEANOR Released;
CLARK, BEVERLYN, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CLARK, CEDRIC CADDELL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
CONLEY, LORI RUTH R., DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
JACKSON, LORENZO JOSHUA, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active;
MARLIN, BRYANT TORRANCE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MARSHALL, JOE SPENCE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
McCOY, D MITRY ANTWAUN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SHEARD, WILLIE FRANK, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active;
SHEPPARD, CHARLEY MAE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, LARRY DORNELL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
FEBRUARY 6
BROWN, YOHANNE DECARLO, APD: COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
BRYANT, CHARLES HENRY, SO: HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Released;
CAULEY, DARYL ANTHONY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DUPONTE, KRISTEN JADE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HUMPHREY, ROBERT LEON, ADDU: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
LUNSFORD, DEMARICUS MAURICE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS, FEET, FIST Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active;
MORMAN, SCHEMIKA MICHELLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, JERMAD GEORGE JOSEPH, GSP: DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released.
FEBRUARY 7
BASHER, MOHAMMED REZAUL, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
CARTER, MAURICE DEONTRIL, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
DAVIS, DERICK DAQUAN, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
DOMSON, TRIG ALAN, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; RECKLESS DRIVING Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
EVANS, KHADIJAH ADREINANYE, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
HARRIS, STEPHANIE NICOLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Released;
LEWIS, TYTRACYONIA, APD: NO INSURANCE Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
LOCKETT, ALEXANDER O'NEAL, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
PETERS, QUENTIN LEMAR, SO: IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released;
WILLIAMS, AARON DEMONT, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released.
FEBRUARY 8
BARBER, KELSEY MARIE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BARNEY, MARQUIS KENTRELL, SO: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
BUTLER, CANDICE DENISE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
CHAPPELL, KENTRAIL CURTIS, ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
HARDEN, VICTORIA LEANNA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JOHNSON, JOSHUA LORENZO L., APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
JOHNSON, RICKY LENARD, SO: HARASSING PHONE CALLS Released; STALKING -- MISDEMEANOR Released;
KING, TAYLOR ANNE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
LAYTON, STEVEN WYATT, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MITCHELL, ANTONIO DE-LARTLIES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, TAKOYA LASHAY, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SAMUELS, WENDELL JASEN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; SIMPLE BATTERY Active;
SIBLEY, NAKIA QURAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
FEBRUARY 9
BURKE, COTURA SHAKUR, APD; CRIMINAL USE OF ARTICLE WTH ALTERED ID MARK (OTHER THAN Motor Vehicle) Active;
COLEMAN, KIRKLAND PATRICK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HALL, ZAKEIDRA BRIANNA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
ISAAC, ALFRED BERRY JR., APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
KING, DEMOSKI COPUALUS. APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released; PROBATION VIOLATION Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SCOTT, JESSICA MARIE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WINGFIELD, BRIANA LASHEY, APD: FALSE REPORT OF A CRIME Released; FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Released.
FEBRUARY 10
CLARK, ROBERT ESSICK, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DAWSON, EMONICA SHANTEL, SO: THEFT BY CONVERSION, FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
FRANKLIN, DAISHA RENEE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
GEARHART, COREY RUHL, APD: LOITERING/PROWLING Active;
IRVIN, BRENTLEY ROYAL, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
JOHNSON, WILLIAM WESLEY JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
MILLS, SHAMETRIES CALLOWAY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
OUSLEY, MARVIN GAYE SR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active.
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