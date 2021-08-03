These are bookings for July 22-28 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 22
BARBARY, JASMINE NICOLE, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; NO INSURANCE Active; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active;
BIGHAM, JOSHUA DEPRIEST, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, BRIAN MATTHEW, SO: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
DUPREE, CHRISTOPHER MICHAEL JR., ADDU: MARIJUANA -- PURCH, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
ELLIS, WILLIAM JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOOVER, WILLIAM JASON, SO: OFF BOND Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
MITCHELL, CALVIN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
MORMAN, NYTORIA NICOLE, APD: ARMED ROBBERY -- OTHER WEAPON Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
PRIDDY, JONATHAN WILDER, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
ROBINSON, CHARLES, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
SPRIGGLE, ROBERT MASON, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
SUTTON, TIARAH ELISHA, APD: ARMED ROBBERY -- OTHER WEAPON Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active.
JULY 23
GLASS, JAMES EDWARD, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; OWNING, OPERATING OR CONDUCTING A CHOP SHOP Active;
GRAY, TONESHIA MEONSHA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HALL, RICO LASHON, APD: CHILD MOLESTATION Active;
LEWIS, NIKKESIA LATRICE, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
McCUNE, CARL NATHANIEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PEARSON, KENNETH, SO: PROBATION VIOLATION Active.
JULY 24
ACRES, PATRICK WAYNE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
BUSH, KENNY BERNARD, DCP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; HIT AND RUN -- UNATTENDED VEHICLE Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; FOLLOWING TOO CLOSELY Active;
CODY, RHAVIN JWHAN, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
FLETCHER, DENNIS, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
GREEN, ARIEL DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
GRIGG, ERIC BRENT, GSP: IMPROPER BACKING Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released;
HARRIS, ROBERT LEWIS JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, DAVID LEE JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; STOP SIGN VIOLATION Active;
LEWIS, TAMBRIN KAY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
SIMS, DONTRAVIUS RASHAD, GSP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
THOMAS, KELVIN LATRON JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JULY 25
BRADLEY, CORY DEWAYNE, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BROWN, NICHOLAS ANTHONY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
BUTLER, LARRY JAMES, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CARTER, MELODI LATREECE, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HOLT, RASHAD LEE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, ROBERT LAMAR, SO: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released;
KIMBROUGH, JONTRAVIOUS, ADDU: SCHEDULE I OR II -- POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
KOCH, TRAVIS DERVIN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
LEWIS, GAVIN DRAKE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MITCHELL, KEITH JAMES, GSP: IMPROPER LANE CHANGE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
SMITH, SHOCOTHAN JAMAAL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active; CITY COURT SENTENCE Active;
TUMBLIN, VINTAVIOUS FRATRELLE, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active; KIDNAPPING Active.
JULY 26
BESS, NADEGE DIANA, ADDU: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
BOBE, SHANNON L., SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
BOREN, HARLEY KATHRYN, ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
BRIDGEMAN, JOSHUA RAY, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
COVIN, PATRICK BERNARD, ADDU: SCHEDULE I OR II -- POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Active;
DUCKWORTH, DUSTY NICOLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FAUGUES, ALAIN SONDLEY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
FINDLEY, CHRISTOPHER BAZIL, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
GEDDIS, CEDRICK LEE, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Active;
HIGHTOWER, DAMIEN JERMAINE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HUTTO, JOSHUA D., ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
LARSON, STEPHEN BLAINE, DCP: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
PETERSON, JEREMY DE`ANDRE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
WHITFIELD, LADASHIA DONNELL, APD: BATTERY Released.
JULY 27
ALLEN, LEON LEVITICUS APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
AVERY, ALYSSA BREANA, GSP: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; NO PROOF INSURANCE Released;
BISHOP, JOSEPH DAVID JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
HAWKINS, FREDERICK DEWAY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HENDERSON, DOMINIQUE TREON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, CLARENCE JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;
McCULLOUGH, ROBERT LEE, ADDU: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; TURN SIGNAL REQUIREMENTS Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
NELSON, CASEY RESHON, OTHER: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFO Active; PROBATION VIOLATION Active;
PARKS, OMARION MALIK, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING, SELLING, DISTRIBUTING, POSSESSING WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active;
RILEY, ZEMARCUS MONTREZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SOLOMON, VALERIE DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
JULY 28
ALLEN, MILLIE MARIE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BARNEY, JUSTICE DENISE, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Active;
BROWN, JOY MERCEDES, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BUNTON, NATHAN SHANE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; CRUELTY TO ANIMALS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
DAVIS, TREORLON PERRIER, MARSHAL -- CITY COURT SENTENCE Active;
FREEMAN, KARL KEYUNTA APD: SIMPLE BATTERY Active;
GRANT, CHARLIE CLIFTON APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
HARRIS, RONNY JEROME, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JACKSON, GREGORY DONTAVIOUS, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Active;
KIMBLE, RICHARD CALVIN, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active;
KLIMECKI, MARK VINCENT, OTHER: OFF BOND Active;
SEARS, SEQUOYAH DEVARIAN, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILSON, KENDRICK, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
WOODS, TRACEY KEY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
YOUNG, RANDALL ROWAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active.
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