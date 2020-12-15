These are bookings for Dec. 3-9 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 3
ADAMS, VINCENT LAFAYETTE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BRANNON, WILLIAM DUSTIN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CARTER, STANLEY LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY Active;
COOK, SARINCE EUGENE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DANLEY, JUSTIN CLAY, APD: BATTERY Released;
GREEN, MICHAEL BRANDON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARRIS, JOSEPH PAUL, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, ANTONIO JAVEONTE, SO: RECKLESS DRIVING Released; LEARNERS LICENSE VIOLATION Released;
JACKSON, RAYBON DONNELL, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
JOHNSON, TRAVIS SENTELL JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOORE, WESLEY JACOB, USM: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PARKS, PORTIA PERNEZIA, APD: SIMPLE ASSAULT Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
TAYLOR, KIEONA DENISE, APD: BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active.
DECEMBER 4
BENTLEY, JUSTIN LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DENNIS, MARKEISE TYRELL, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
GALINDO, ASHLEY MARIE, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
GLOVER, CA`TORYA SAMANTHA, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
GREEN, DENTAVIOUS, APD: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
HAWKINS, SHAWNDREANA A., APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JONES, LUCIOUS SR., ADDU: MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE Released; MANUFACTURING/DISTRIBUTING/SELLING ALCOHOL WITHOUT A LICENSE Released;
LYONS, CORNELIUS TRAMAINE, ADDU: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; NO INSURANCE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; OPERATION WITHOUT REVALIDATION DECAL Released;
PAIGE, JAILEN JAUEN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
STEPHENS, MARY CONTESSA, ASU: TAG LIGHT REQUIRED Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SUMMERLIN, JACOB RANDALL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, BRIAN RASHAD JR., SO: CITY COURT SENTENCE Active;
THOMAS, KEYARRA LASHAY, DCP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;
WILLIAMS, AARON DEMONT ADDU: PAROLE VIOLATION Active;
WILSON, JOSEPH MICHAEL III, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
DECEMBER 5
BILLINGSLEA, SHERWIN TYLER, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
DANIELS, SHAMONICA MIKIESZ, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
EDWARDS, BRYAN RAYNARD, ADDU: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- PROPERTY DAMAGE Active; STALKING -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; BATTERY Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
EDWARDS, MILTON DEWAYNE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
EDWARDS, TRIA MARIE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
HAYES, TRITT DOUGLAS, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; SPEEDING - STATE COURT Active; DUI -- PER SE 0.08 Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; NO LICENSE ON PERSON Active;
IGE, OLUREMI MICHAEL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, DONTRAVIOUS T., DCP: RECKLESS CONDUCT Released;
JOHNSON, MONTREAIL KRISHUIN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
LOCKETT, ALEXANDER O'NEAL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
MASON, JOSHUA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; DRUG PARAPHERNALIA Released;
RANGE, CORY CARTIAL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
ROBERTS, RUSSELL MONTRELL SO: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
THOMAS, CAROL LYNN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released.
DECEMBER 6
BATTLE, ANTHONY LIBEREN, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; PAROLE VIOLATION Released; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE, DANGEROUS DRUG/WEAPONS Released; UNKNOWN CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Released;
BROWN, CLARENCE HENRY JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
EASON, CHRISTINA ELIZABETH, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
MATHIS, ORINTHIUS JERMAINE JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
ROBERTS, TAYLOR MONIQUE, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released;
WILLIFORD, JOSHUA THOMAS, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; NO INSURANCE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released.
DECEMBER 7
BARNEY, KENTAVIOUS MARKEL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BEISEL, GAIL YVONNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
COVIN, CEBRENNA LASHAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COWART, CHARLIE LEE JR., DCP: FAIL TO YIELD AT STOP SIGN Released; HOMICIDE BY VEHICLE -- SECOND DEGREE, LEAVING THE SCENE Released;
JONES, MARQUIS LASHON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KNOWLES, SHELTON VIRGIL, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
LOCKETT, TIMOTHY JR., APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
PRESSLEY, BRANDI LOVE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SELLARS, BRITTANY NICOLE, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
STEWART, EDDIE E., APD: DISCHARGING FIREARMS DANGEROUS WEAPONS Active;
TEMPLES, JASON RALPH, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TROUTMAN, TERRANCE LAMAR, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
WALKER, ANTHONY COURTNEY, SO: PROBATION VIOLATION Released.
DECEMBER 8
BRYANT, TIERA MARIE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
COVIN, DEVONTA RASHAD SR., ADDU: MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF HOUSING PROJECT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; FORGERY -- FIRST DEGREE Active;
CROUCH, JOSHUA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
DUKE, LAYTON FERRELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
GREEN, VICKIE LANITA, SO: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
GRIFFIN, MONTGOMERY GAGE, DCP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; NO LICENSE ON PERSON Active;
JONES, RAPHEAL ANTONIO, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
LUNSFORD, JESSE BERNARD, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
PIPER, AMY BRIDGETTE, DCP: HEADLIGHTS -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
SPENCER, STEPHANIE DIANE, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released;
STEPHENS, KARI LEIGH, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WALKER, CORY JERMAINE, APD: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
WEST, RICKY LEE, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
WILLIAMS, KEITH DWAYNE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
WILLIAMS, RANTIEZ DESHAD, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released
WILSON, BRANDY NICOLE, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released.
DECEMBER 9
ANDERSON, JOHN ARTHUR JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
DANIELS, REGINALD LEON, GSP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JACKSON, KEYONTAE UNIQUE, SO: PAROLE VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
JACKSON, KHALIQ NYKEEM, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
JULIEN, DAQUAN BERNARD, APD: PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
LAMAR, MATTHEW RYAN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
LANCER, MICHAEL BERNARD JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
McCLENDON, FABIENNE TAVARES, APD: BATTERY Active;
McCRARY, CHARLES ELIJAH SO: CITY COURT SENTENCE Active;
McMILLAN, JOHN DARRELL, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
MORRIS, TRENTON ROBERT, SO: OFF BOND Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
MOTT, TRAVION LAMONTAE, SO: CONTEMPT OF STATE COURT Active;
POWERS, ENRIQUE WALTER, APD: HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
SEYMORE, DANIEL JOSEPH, DCP: BATTERY Active;
WOODEN, NYASA DOUGLAS, SO: PROBATION VIOLATION Released.
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