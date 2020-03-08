These are bookings for Feb. 27-March 4 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
FEBRUARY 27
BAKER, ASHLEY LOUISE, APD: NO INSURANCE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; IMPROPER TRANSFER OF TAG/ALTERED TAG Released
UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BRADFORD, SHIRLEY LEWIS, SO: PROBATION VIOLATION Released;
BROWN, ALEXANDER ANTONIO JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
BRYANT, GEORGE WESLEY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DIECKMAN, SANDRA JOYCE, SO: HARASSING PHONE CALLS Released;
GREEN, EDWARD TEDARRYL, APD: PAROLE VIOLATION Active;
GREEN, SAMUEL LOUCESTER, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HAMMOND, CLIFFON DEVONTE, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
HARRISON, JERMAINE DARNELL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HERROD, CAREY SCOTT, DCP: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
HUDSON, NAQUAREON JAHMAL, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
JACKS, SABRIA TRENEE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JACKSON, JALANDIS KEJUAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; LOITERING/PROWLING Active;
JACKSON, RAYBON DONNELL, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESS Active;
JENKINS, DATIALION RAHEEM, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
JOHNSON, TYKESSIE RANDRELL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
LEE, MYRON JAMAREZ, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
LENEAR, KESHAWN LEE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
OLIVER, KOBY JAMAL, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
PEAVY, JARVIS DEONTAE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PRATT, TRAYONNA LATECE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; SIMPLE BATTERY Released;
RIGGINS, CHARLES, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
RITSON, JAMES STANLEY JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; SIMPLE BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active;
SIMS, STARASIA NICOLE, PROB: PROBATION VIOLATION Released; COMPUTER THEFT Released; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFO Released;
STARLING, RANDY BERNARD, ADDU: MANUFACTURING, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESS Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
VICKS, TABITHA KEIRRA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WARD, ADRIAN MICAH SO:SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GEORGIA HANDS FREE LAW Released;
WILLIAMS, DERRICK LAVARR SO: RETURN FOR TRIAL Active.
FEBRUARY 28
ALLEN, JAMARIOUS RASHOD SO: CITY WEEKENDER Released;
BALL, BRIDGET NICOLE, DCP: BURGLARY -- FIST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS Active;
BARKLEY, QUINNIKA LA`SHAE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
BRYANT, DEANDRE DEVARIOUS TYHEM, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; KIDNAPPING Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
FORD, MALCOLM DARNELL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
FOSTER, BRANDON GERARD, SO: CITY WEEKENDER Released;
JACKSON, PHOSION CORDARRIOUS HAK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, QDIJAH LACHRISHAN, SO: CITY WEEKENDER Released
JONES, ZAVIER MONTAIN, APD: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
JORDAN, KENNETH JR., SO: CITY WEEKENDER Released;
KING, JADEN DIMITRI, MARS: CITY COURT SENTENCE Active;
McCALLUM, ERIC, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
NUNNALLY, JEREMY TAVIS, SO: CITY WEEKENDER Released;
OLIVER, EDWARD BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
PARKER, JASON EDWARD, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
SLAUGHTER, CHRISTY CHANIQUE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Released;
STOREY, WILLIAM LEE SR., SO: OFF BOND Released;
THOMAS, LENWOOD ROBERT, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISP,ENSE Active; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PAROLE VIOLATION Active;
THOMPSON, TRISTAN JAIDE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
TOOKES, BRIAN LAMAR, APD: SIMPLE BATTERY Released;
TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WINGFIELD, MONTELL, APD: PROBATION VIOLATION Active.
FEBRUARY 29
ANDERSON, CARLTON ALONZO, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; KIDNAPPING Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
ANDERSON, JAMIE NICOLE, ASU: SUSPENDED, CANCELLED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; PROBATION VIOLATION Released;
BUCKHOLTS, TIMOTHY LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
FOWLER, TERENCE LEON APD: BATTERY Released;
HINES, DAVID DEVON, SO: CITY WEEKENDER Released;
HORN, ALBERT JEROME, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LEE, UDASHIA NYSHEKA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Released;
McLAUGHLIN, MICHAEL LORENE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
NELSON, JOSEPH JR., APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; KIDNAPPING Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;
RANSOME, DZYRE TYSHANNA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SHORTER, JASMINE DENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
SIBLEY, TYROD BERNICK, APD: RAPE Active;
SUTTON, TYRONE JR., APD: SIMPLE BATTERY Released;
TAYLOR, JAMES NATHANIEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
TAYLOR, KORENTHUS JERMAINE, APD: SIMPLE BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, BRIANNA NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WILKES, TERRANCE BENJAMIN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WILLIAMS, ANTHONY ANTONIO JR., SO: COUNTY WEEKENDER Released.
MARCH 1
ANGRY, TAURUS CORNELIUS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
BUSH, WILLIAM TREY III, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, GREGORY DEON, GSP: DUI - PER SE 0.08 Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
DAVIS, VALENZIA JAUDONNA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING - $500 OR LESS Released;
DEPRATTER, MORGAN ELAYNE, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; BATTERY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HALL, SHAWN ROY, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
HERNANDEZ-OLIVER, MARVIN, APD: RAPE Active;
HUNTER, DAVID, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, QUINTEN DEAN, APD: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
JENKINS, VONTURESSIA ANN APD: DRUG PARAPHERNALIA Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active
JONES, ADARRELL TREMELL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
JONES, NICHOLAS RASHAD, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
JONES, TORREY JERMAINE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
LAMADIEU, DANIE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MITCHELL, YOLANDA SHANTRESHE S., DCP: NO LICENSE ON PERSON Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
RUSS, YOLANDA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active;
TAYLOR, KWANFE LESHEKI, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; SUSPENDED, CANCELLED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released;
WOODARD, PRECIOUS LATRIOUS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
MARCH 2
BELL, BRANDON DEDIMITRI, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
BYINGTON, AMANDA HOPE, PROB: PROBATION VIOLATION Active
CAMPBELL, KIM SANTANA, APD: DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Released;
DIXON, RENITA McLENDON, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Active;
DONALDSON, D`KOTA NATHANIEL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; OFF BOND Released
FIELDS, DEBORAH ANN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARRIS, JAPANICA ROSHAY, APD: COMPUTER THEFT Released; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
HUNT, LESLIE EDWARD JR., ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED, TWO Active;
JACKSON, KEONETE LAKEIVE, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; STOP SIGN VIOLATION Active; DRIVING A COMMERCIAL VEHICLE W/ITHOUT A VALID COMMERCIAL LICENSE Active;
JONES, JASON BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LYLES, KAYSHON QUANDIRIUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McDANIEL, EMILIE GAYLE, SO: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Released;
MOODY, LENARD KARONJU, SO: CITY WEEKENDER Released;
PEQUENO, GUADALUPE JR., OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
SCOTT, ANTHONY EUGENE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SLOAN, RICARDO ANTONIO, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, FRANKIE CARL, SO: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
WUOSMAA, DAVID HARRISON, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active.
MARCH 3
BROOKS, CHARLES SR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
BUTLER, OTIS LEE JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;
CHAPPELL, KENTRAIL CURTIS, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
CLARK, CEDRIC CADDELL APD: SIMPLE ASSAULT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
DOWELL, DESMOND TREMAINE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
EDWARDS, ROBERT UNTERRIUS LEJUA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
GARNER, RODERICK DONTAVIOUS APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
HALL, TRAVIS, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HODGES, JONATHAN BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
JAMES, RODNEY DARRELL, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released;
JOHNSON, SHAQUELLE NAESHAUN O`DARI, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
McINTYRE, EARNEST WILLIAM, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MIMS, ALONZO JENEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SANDERS, MAURICE JUAWAN, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SAPP, JOSEPH JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, ERIC MICHEAL, SO: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, JORDAN MICHELLE, SO: LOITERING/PROWLING Released;
THOMAS, MYRA SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released.
MARCH 4
BROWN, ERICA KEYANA, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
CASTO, SHANNON PATRICK, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
EBERHART, DEBRA JO, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Active;
FILMORE, LAFAYETTE MAURICE, APD: SIMPLE BATTERY Active;
FLOYD, JORDAN TERRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GRINER, MICHAEL TODD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HAYES, MONYEA LOVIROUS, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
HOWARD, NEAMEN SAIOOD, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released
HUNTER, MATTHEW THOMAS, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
JOHNSON, RAYFIELD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
REVILLS, BENJAMIN JOSHUA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RICHARDS, ROBERT DAX, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
ROWE, FREDERICK NOAH, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
SCOTT, KIRKLAND, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
SPAN, REGINALD JAMES JR., APD: FALSE IMPRISONMENT Active; SIMPLE BATTERY Active
STYLES, TACHANNA BRIANNA SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, FELONY Released.
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