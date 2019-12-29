These are bookings for Dec. 19-25 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 19
BAILEY, DAVID LEE JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
BARDGE, WILLIAM ALVIN, ADDU: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; COCAINE, POSSESSION OF Released; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
DANIELS, BRIAN TORREZ, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
DANIELS, PATRICIA BRYANT, OTHER: OFF BOND Active;
HARRIS, MARTEZ FERNADO, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
JONES, MARKELVIS JAMAAL, SO: CITY WEEKENDER Released;
MITCHELL, SEAN McGRADY, APD: SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
MORRIS, BRYAN ALLEN, DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
OUSLEY, MARVIN GAYE SR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
REDDICK, JOHNNY JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
STRAWDER, TYHESHA NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TRAPPIER, ANTHONY WAYNE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
TYNDAL, RONNIE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WALKER, CORY, SO: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS Active.
DECEMBER 20
BAKER, SKYLAR KEVON, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
BALL, BRIDGET NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
CHEEKS, JAMYA BRESHAY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
COLEMAN, IESHA SANTANA, APD: PROBATION VIOLATION Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
COVIN, WILLIE CHARLES JR., SO: CITY WEEKENDER Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
HARRISON, JA`VONDA JA`QUON, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HOLT, SHANNON RANAE, SO: CITY WEEKENDER Released;
JOHNS, TOMAREE TRAMELL, SO: ROBBERY BY FORCE Active; AGGRAVATED BATTERY Active; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
JONES, JARQUAVIUS ,SO: CITY WEEKENDER Released;
MARSHALL, SHARTAVIUS LE`QUONE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
McCALLUM, ERIC SO: COUNTY WEEKENDER Released;
PARKER, JASON EDWARD, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
PERKINS, TASHANA LATRICE, APD: COCAINE, POSSESSION OF Released; DUI, ALCOHOL LESS SAFE Released; DUI, DRUGS LESS SAFE Released;
PETERSON, LATISHA DIANN, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR Released;
PICKLE, CHARLEY ANN, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;
SHORPSHIRE, KIUNDREA FOSASHA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SYLVESTER, ANTHONY, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
TOOMBS, JANICE, SO: CITY WEEKENDER Released;
TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WALKER, BILLY C .,SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WASHINGTON, CHADDRICK, SO: CITY WEEKENDER Released;
WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DECEMBER 21
JOHNSON, LARRY ANACIO, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
MACK, PORSHA RENEE, APD: STALKING -- MISDEMEANOR Released;
PEARSON, PAUL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PORTER, WONTAVIOUS MONTRELL APD: SIMPLE BATTERY Released;
ROBERTS, KOURTNEY DONNELL, OTHER: OFF BOND Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; IMPROPER TRANSFER OF TAG/ALTERED TAG Active; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - FELONY Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Active; NO INSURANCE Active;
SANDERS, FERNANDEZ BERNARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
TIPPINS, BLAKE HUNTER, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO PROOF INSURANCE Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released;
WILLIAMS, JOHN HENRY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
DECEMBER 22
COX, SHARICA NEKCOL, SO: CITY WEEKENDER Released; PROBATION VIOLATION Released;
CROWELL, GILBERT VINCENSE, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
DUKE, BILLY JOE JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
EDWARDS, MICHAEL BERTARAN, APD: DISCHARGING FIREARMS, DANGEROUS WEAPONS Released;
LANE, CHARLES DAVID, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
PERKINS, KWANDA NICOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PERKINS, PERESHA T., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TIFT, FARMATA DECARLOS, APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
WEST, TATAIANA ALI, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, CAMILLE ELAINE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Active; PROBATION VIOLATION Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
WILLINGHAM, DONTERRION DENEAL, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; SPEEDING Released; EXPIRED DRIVER'S LICENSE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released;
WRIGHT, WILLIAM REID, GSP: PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE Released.
DECEMBER 23
BATTLE, JA`NEESHIA LAKENDRA, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
CANNON, NAKIL KENYETTA APD: SIMPLE ASSAULT Released,; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released;
CLARK, CARLETT ELISE, DCP: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GOODMAN, EDDIE ANTWON, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
MCKNIGHT, MONTREZ JAVONN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
PERDUE, JAHLIL NEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active
SMITH, KELVIN LEONARD, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
STEVENS, BOBBY DEMERIUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, JARVIS CLARENCE, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released.
DECEMBER 24
ANGLIN, ANTHONY CHASON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BOSTIC, JILL DOREEN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
CHAPMAN, DONALD CRAIG, APD: PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS Active;
DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
JACKSON, KIARA UNITRISE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
POLLARD, ALICIA SARABETH, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WILLIAMS, TEMETRIUS CHASSIDY, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
DECEMBER 25
BROOKS, JIM TOM JR., GSP: DUI -- PER SE 0.08 Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FAILURE TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
GOODMAN, DAMON GAGE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING - $500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
McDANIEL, JAMARIUS SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.