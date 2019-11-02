These are bookings for Oct. 24-30 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 24
BURNS, CHARLES EDWARD III, APD: AGGRAVATED STALKING Active;
CARTER, DIAMOND SHAREE`, APD: FORGERY, FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
FARMER, ORBRIONNA SANTIANA S., SO: OFF BOND Active; AGGRAVATED STALKING Active;
GOODEN, QUANTAVIOUS VERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
GREEN, KUNTAE BERNARD, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
HALL, FELIX LAMORRIS, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
HATCHER, ROBERT NATHAN JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE -- PASSENGER Active;
IVEY, WAYNE LAMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
JOHNSON, RASHAWN RAYNARD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JORDAN, CARLO DE`SHAWN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
THELWELL, WANDA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
YARBROUGH, ASHLEY BONITA, SO: PAROLE VIOLATION Active.
OCTOBER 15
CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DAVIS, DION RAMONE, GSP: WINDSHIELD REQUIRED -- NO SIGNS, POSTERS, ETC. Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; DUI -- DRUGS -- LESS SAFE Active; SPEEDING - STATE COURT Active;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
EUBANKS, WILLIAM HUNTER, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
HICKS, WESLEY IV, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
HUSAIN, PHILLIP ANSAR, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JOHNSON, SHAKEMIA GRANITA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
JORDAN, JACORY LAQUAN JR., SO: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
MANDERS, DONALD RICKY JR., GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
MOORE, CHEVEZ MONTHEVELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
MORGAN, MARTIKA O`NEALIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PITTS, PATRICIA DELANEY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBERTS, K`NECIANA SH`DEYSHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
THOMAS, DERRICK LORENZO, APD: PROBATION VIOLATION Active; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active;
THOMAS, ZANDRIA SHANIQUE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released;
TRAPPIER, ANTHONY WAYNE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WASHINGTON, CHADDRICK, SO: CITY WEEKENDER Released;
WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WILSON, DEQUAN JAMAR, APD: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active
WINCHESTER, TAYVION ALAZON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICER -- MISDEMEANOR Released.
OCTOBER 16
CHAPMAN, CORDARIUS LOUIS-RASHAUN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
CRITCHFIELD, RACHEL LYNN, SO: CITY WEEKENDER Released;
DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
EALEY, LAKYA ALEXZANDRIA, SO: CITY WEEKENDER Released;
JOHNSON, CHARAN DELVON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JORDAN, MAJOR LEE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MOREY, AUSTIN BLAINE, APD: SIMPLE BATTERY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
RANSOM, SHAUNTAVIOUS ANTWOIN APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
RICHARDSON, JEROME, SO: CITY WEEKENDER Released;
SHANNON, MARCUS LYNTWAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
SMITH, KELVIN LEONARD, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
TOOMBS, JANICE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WARD, TAMARA NICOLE, APD: FAILURE TO APPEAR Active;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
WILSON, LINDA G., APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
OCTOBER 27
COLLINS, JEREMY STEPHEN, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released;
COX, SHARICA NEKCOL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JONES, MYKERA DUNZAJA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PARKER, ASHLEY LEE, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE -- OTHER MOTOR VEHICLE Active;
SMITH, ORLANDO QUANTAVIOUS, GSP: DISTRACTED DRIVING Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
THOMAS, DESMOND DEONTA, APD: SIMPLE BATTERY, FAMILY VIOLENCE Released;
WELLINGTON, DUSTIN SHANE, SO: OFF BOND Active; CRIMINAL TRESPASS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WINGFIELD, KENYA DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WRIGHT, AARON KENNY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
YOUNG, LILLO TERRELL, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW Released.
OCTOBER 28
BRONNER, KIERA LAKEESHA SO 242386
DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
BROWN, JOY MERCEDES, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
COBB, REGINALD EUGENE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
GLEATON, TONEY FLOYD, SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active;
HARVEY, KYERA NICOLE, GSP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
HINES, KHARAN DIANTA SR., SO: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
HOBBS, DERRICK DEMETRIUS, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
HUDDLESTON, DONNIE ANDREW, SO: COCAINE, POSSESSION OF Released;
JAMES, KIMBERLY RACQUEL, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
KNIGHTON, JESBIA DANIELLE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
MITCHELL, CYNTHIA DENISE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, KAYMONTE ALENAKARONA, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;
WILLIAMS, THOMAS LEE JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;
WRIGHT, KYIOSHA PERSHELL, APD: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active.
OCTOBER 29
DANIELS, WILLIE JAMES JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;
FORD, ANGELA MARIE, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
FRAZIER, SEAN BERNARD, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
GREEN, CARL CEDRIC, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
GRIFFIN, MICHAEL THOMAS, SO: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active;
HALL, ALEXIS DENISE, SO: FORGERY, FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
HALL, KEVIUS MONTRELL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HAYES, QUINCY ALONZO, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
McKINNEY, SHANNON ORIESTLY, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
PAGE, SHAKERIA MONIQUE, APD: COMPUTER THEFT Active; PROBATION VIOLATION Active;
VICKS, LACHANZE TEKEYA, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FORGERY -- FIRST DEGREE (NO CHECKS) Active; FRAUD -- FINANCIAL IDENTITY FRAUD Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; NO INSURANCE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; STOP SIGN VIOLATION Active; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active.
OCTOBER 30
BALL, REGINALD APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
EALEY, MARQUES DAVINELL, APD: ARSON, FIRST DEGREE, SINGLE-OCCUPANCY DWELLING Active;
JONES, MICHAEL LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
JOSEPH, TYRE JAMEL, SO: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;
KALAWAIA, CODY JAMES, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
KING, DEMOSKI COPUALUS, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
KOHN, TEKOA DEVYON, SO: WEEKENDER Active;
NEWBERRY, MARCUS, SO: CITY WEEKENDER Active;
ROYAL, SHELBY RONZELL, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; IMPROPER LANE CHANGE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WALKER, KEITH BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, OLIVIA GREEN, PROB: PROBATION VIOLATION Active.