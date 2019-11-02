These are bookings for Oct. 24-30 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

OCTOBER 24

BURNS, CHARLES EDWARD III, APD: AGGRAVATED STALKING Active;

CARTER, DIAMOND SHAREE`, APD: FORGERY, FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;

FARMER, ORBRIONNA SANTIANA S., SO: OFF BOND Active; AGGRAVATED STALKING Active;

GOODEN, QUANTAVIOUS VERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

GREEN, KUNTAE BERNARD, PROB: PROBATION VIOLATION Active;

HALL, FELIX LAMORRIS, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;

HATCHER, ROBERT NATHAN JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE -- PASSENGER Active;

IVEY, WAYNE LAMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;

JOHNSON, RASHAWN RAYNARD, SO: PROBATION VIOLATION Released;

JORDAN, CARLO DE`SHAWN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

THELWELL, WANDA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

YARBROUGH, ASHLEY BONITA, SO: PAROLE VIOLATION Active.

OCTOBER 15

CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

DAVIS, DION RAMONE, GSP: WINDSHIELD REQUIRED -- NO SIGNS, POSTERS, ETC. Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; DUI -- DRUGS -- LESS SAFE Active; SPEEDING - STATE COURT Active;

DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

EUBANKS, WILLIAM HUNTER, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;

HICKS, WESLEY IV, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;

HUSAIN, PHILLIP ANSAR, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;

JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

JOHNSON, SHAKEMIA GRANITA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;

JORDAN, JACORY LAQUAN JR., SO: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;

MANDERS, DONALD RICKY JR., GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;

MOORE, CHEVEZ MONTHEVELL, SO: CITY WEEKENDER Released;

MORGAN, MARTIKA O`NEALIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

PITTS, PATRICIA DELANEY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

ROBERTS, K`NECIANA SH`DEYSHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

THOMAS, DERRICK LORENZO, APD: PROBATION VIOLATION Active; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active;

THOMAS, ZANDRIA SHANIQUE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released;

TRAPPIER, ANTHONY WAYNE, APD: PROBATION VIOLATION Active;

WASHINGTON, CHADDRICK, SO: CITY WEEKENDER Released;

WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

WILSON, DEQUAN JAMAR, APD: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active

WINCHESTER, TAYVION ALAZON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICER -- MISDEMEANOR Released.

OCTOBER 16

CHAPMAN, CORDARIUS LOUIS-RASHAUN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

CRITCHFIELD, RACHEL LYNN, SO: CITY WEEKENDER Released;

DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

EALEY, LAKYA ALEXZANDRIA, SO: CITY WEEKENDER Released;

JOHNSON, CHARAN DELVON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

JORDAN, MAJOR LEE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

MOREY, AUSTIN BLAINE, APD: SIMPLE BATTERY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

RANSOM, SHAUNTAVIOUS ANTWOIN APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

RICHARDSON, JEROME, SO: CITY WEEKENDER Released;

SHANNON, MARCUS LYNTWAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

SMITH, KELVIN LEONARD, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;

TOOMBS, JANICE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

WARD, TAMARA NICOLE, APD: FAILURE TO APPEAR Active;

WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

WILSON, LINDA G., APD: DISORDERLY CONDUCT Released.

OCTOBER 27

COLLINS, JEREMY STEPHEN, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released;

COX, SHARICA NEKCOL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

JONES, MYKERA DUNZAJA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

PARKER, ASHLEY LEE, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE -- OTHER MOTOR VEHICLE Active;

SMITH, ORLANDO QUANTAVIOUS, GSP: DISTRACTED DRIVING Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;

THOMAS, DESMOND DEONTA, APD: SIMPLE BATTERY, FAMILY VIOLENCE Released;

WELLINGTON, DUSTIN SHANE, SO: OFF BOND Active; CRIMINAL TRESPASS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

WINGFIELD, KENYA DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;

WRIGHT, AARON KENNY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

YOUNG, LILLO TERRELL, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW Released.

OCTOBER 28

BRONNER, KIERA LAKEESHA SO 242386

DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;

BROWN, JOY MERCEDES, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;

COBB, REGINALD EUGENE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;

FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;

GLEATON, TONEY FLOYD, SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active;

HARVEY, KYERA NICOLE, GSP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;

HINES, KHARAN DIANTA SR., SO: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active;

HOBBS, DERRICK DEMETRIUS, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;

HUDDLESTON, DONNIE ANDREW, SO: COCAINE, POSSESSION OF Released;

JAMES, KIMBERLY RACQUEL, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;

KNIGHTON, JESBIA DANIELLE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;

MITCHELL, CYNTHIA DENISE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

WILLIAMS, KAYMONTE ALENAKARONA, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;

WILLIAMS, THOMAS LEE JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;

WRIGHT, KYIOSHA PERSHELL, APD: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active.

OCTOBER 29

DANIELS, WILLIE JAMES JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;

FORD, ANGELA MARIE, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;

FRAZIER, SEAN BERNARD, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;

GREEN, CARL CEDRIC, PROB: PROBATION VIOLATION Active;

GRIFFIN, MICHAEL THOMAS, SO: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active;

HALL, ALEXIS DENISE, SO: FORGERY, FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;

HALL, KEVIUS MONTRELL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

HAYES, QUINCY ALONZO, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;

McKINNEY, SHANNON ORIESTLY, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;

PAGE, SHAKERIA MONIQUE, APD: COMPUTER THEFT Active; PROBATION VIOLATION Active;

VICKS, LACHANZE TEKEYA, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FORGERY -- FIRST DEGREE (NO CHECKS) Active; FRAUD -- FINANCIAL IDENTITY FRAUD Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; NO INSURANCE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; STOP SIGN VIOLATION Active; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active.

OCTOBER 30

BALL, REGINALD APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; CRIMINAL TRESPASS Active;

EALEY, MARQUES DAVINELL, APD: ARSON, FIRST DEGREE, SINGLE-OCCUPANCY DWELLING Active;

JONES, MICHAEL LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;

JOSEPH, TYRE JAMEL, SO: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;

KALAWAIA, CODY JAMES, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;

KING, DEMOSKI COPUALUS, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;

KOHN, TEKOA DEVYON, SO: WEEKENDER Active;

NEWBERRY, MARCUS, SO: CITY WEEKENDER Active;

ROYAL, SHELBY RONZELL, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; IMPROPER LANE CHANGE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

WALKER, KEITH BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;

WILLIAMS, OLIVIA GREEN, PROB: PROBATION VIOLATION Active.

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