These are bookings for Nov. 21-27 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 21
BERBABE LOPEZ, ALEJANDRO, SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
BROWN, VINNIE WILLIAM JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BRYANT, CHARLES III, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
CAINE, JACOB LOGAN BROWN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
CARTER, ROBERT EUGENE, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
CORTEZ, FRANDY TIZOL, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
FRAZIER, MALIK LAFAUN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GRAHAM, GERRARD KELVIN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
GRAHAM, SASHIA RORY TYRONE, SO: DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
HENDERSON, ERICA NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
HUDSON, JUSTIN RASHAD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released;
KALAWAIA, CODY JAMES, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
KNOX, CHARLES JASON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McGEE, JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RANDLE, AMBER LASHOUN, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW Released;
SEAY, SHUNTAVIOUS JERMAINE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
TAYLOR, CHARDAE BRIANNA, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, KATHLEEN RUTH, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
NOVEMBER 22
ANTHONY, TIFFANY LASHAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
BATTLE, DEELKAS LAKEISHA, APD: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released; PROSTITUTION Released;
BURGOS, DAVID RICHARD, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
CAMPBELL, DAMIEN ANTWAN, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;
CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
CLAYTON, QUARTAVIOUS LENARD, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DUNSON, ATRAIL LOPEZ, APD: PROSTITUTION Active;
FREENEY, MICHAEL JACOB, SO: PROBATION VIOLATION Released;
GRINER, MICHAEL TODD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOLT, SHANNON RANAE, SO: CITY WEEKENDER Released;
JACKSON, TEVIN DEWAYNE APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DISTRACTED DRIVING Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; DUI, DRUGS — LESS SAFE Active; NO LICENSE ON PERSON Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; STOP SIGN VIOLATION Active; ESCAPE — FELONY Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, VERONICA LYNNE, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY Active;
JOHNSON, SHANICE NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
JONES, JARQUAVIUS, SO: CITY WEEKENDER Released;
JONES, OCTIVANUS ALEXANDER, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JORDAN, KENNETH JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
KING, PAIGE NICOLE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
MOORE, CHEVEZ MONTHEVELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
PARKS, DEKWAN CHRISTOPHER APD: BURGLARY, FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;
ROBINSON, TIFFANY LEBARON, APD: PROBATION VIOLATION Released;
SCOTT MANNA, RASHEEM AHMAD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
STEPHENS, QUINCY PENTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
TAYLOR, RONALD DENORTH, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
VICKERSON, LEON LEONICK APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active
WARREN, JOHN MATTHEW, APD: DUI — MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS Released
WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released
WILLIAMS, JAMELL DONTE‘, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SPEEDING — MUNICIPAL COURT Released
WILLIAMS, TANAJ TYRE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
WILLIAMS, TIMOTHY MICHAEL, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active
WOODSON, JERRY, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released.
NOVEMBER 23
BATTLE, ANTHONY LIBEREN, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PAROLE VIOLATION Active; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE, DANGEROUS DRUGS, WEAPONS Active; UNKNOWN CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;
BOYD, ANGELA MARIE, SO: CITY WEEKENDER Released;
DANIELS, REGINALD, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
GAINES, KYANIA SHONTE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HIGHTOWER, TANDREKIA SHARNIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HUNTLEY, DAQUEZNY ANTRAVIOUS DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released; THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Released;
JACKSON, QDIJAH LACHRISHAN, GSP: SPEEDING — MUNICIPAL COURT Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released;
JAMES, ANGELIA RENEE, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
JONES, AUDWIN CANTRELL JR., APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA — POSSESSION LESS THAN 1 OUNCE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active;
RIVERS, ANTONIO LAMONTE, SO: CITY WEEKENDER Released;
SHANNON, MARCUS LYNTWAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
THOMAS, STEPHON MAURICE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
TOOMBS, JANICE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WHITE, JOHN LELAND JR., DCP: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
WILSON, CHEYENNE MOORE, SO: CITY WEEKENDER Released;
WILSON, DEQUAN JAMAR, APD: THEFT BY TAKING — $1,500 OR LESS Active.
NOVEMBER 24
CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COLEMAN, NIKOLIA KINTRELL, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN — STRIKING FIXTURES Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released;
DUNCAN, RONNIE KEITH, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MORGAN, HARRISON JEROME, APD: PAROLE VIOLATION Active
REDDING, EBONY LA SHAE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
WALTERMAN, JOHN ALEK, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released;
WASHINGTON, COURTNEY KIMBRELL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL COURT) Released;
WELLS, TABATHA LYNN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL COURT) Released;
WHITE, LARRY EUGENE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; IMPROPER LANE CHANGE Active; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;
WHITEHEAD, RODRIQUE MONTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active.
NOVEMBER 25
BARNEY, TERENCE AVERY, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
BROWN, FARLEY LOTEZ, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
BURKE, NA‘RHYA TROYAEL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, MISDEMEANOR Released
DIXON, DEMETRIUS LASHONDA, APD: GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released
GRAY, JOEL DANIEL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
GRIER, LATIVIA LASHON, APD: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
JOHNSON, ERICA DUKES, APD: SIMPLE BATTERY Released;
PEARSON, ANTHONY DEWAYNE, SO: ESCAPE — MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
ROBERTS, RICARDO BERNARD, APD: GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI — MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released;
SCOTT MANNA, RASHEEM AHMAD, APD: DRUG PARAPHERNALIA Released; CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released; LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released.
NOVEMBER 26
BANKS, HENRIETTA CELESTINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BARNES, TERRY WAYNE JR., SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
BARNEY, CAVORIS MONTRELLE, SO: RETURN FOR TRIAL Active
CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
CAULEY, JEFF BERNARD SR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
DANIELS, KAWASKI LOPEZ, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
HALL, AMBER NICOLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HALL, JOSEPH WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARDIN, JAMES EDWARD, APD: OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released;
HUENDO, SHAUN RAFAEL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JOHNSON, LARRY ANACIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McGUIRE, SHAUN PATRICK ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; IMPROPER USE OF CENTRAL LANES Released;
MOORE, DONTAVIOUS RASHAD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMPSON, CURTIS, SO: RETURN FOR TRIAL Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, QUENTAVIOUS JAMAL J., APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8 Active; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Active; PROBATION VIOLATION Active;
WRIGHT, STEPHEN WAYNE JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WYATT, ALAZIA DEWAYNE, SO: OFF BOND Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; FOLLOWING TOO CLOSELY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Active.
NOVEMBER 27
BATTLE, JUSTIN, GSP: DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
BROWN, PIERRE DENARD, APD: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
DAVIS, HOMER LEE JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
HOLMAN, NAUTICA N‘KYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JOHNSON, STEVEN KEITH, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released;
MARION, MAXWELL CHARLES, GSP: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING Released;
MARTIN, CHARLIE J., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released;
PAULK, GREGORY BENNARD, APD: PUBLIC INDECENCY — FIRST OR SECOND CONVICTION — MISDEMEANOR Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SAMUELS, THEODORE CHARLES, APD: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;
STEPHENS, LANACIA SHEKEE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active.