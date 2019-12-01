These are bookings for Nov. 21-27 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

NOVEMBER 21

BERBABE LOPEZ, ALEJANDRO, SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;

BROWN, VINNIE WILLIAM JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

BRYANT, CHARLES III, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;

CAINE, JACOB LOGAN BROWN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;

CARTER, ROBERT EUGENE, DCP: PROBATION VIOLATION Active;

CORTEZ, FRANDY TIZOL, SO: RETURN FOR TRIAL Released;

FRAZIER, MALIK LAFAUN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

GRAHAM, GERRARD KELVIN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

GRAHAM, SASHIA RORY TYRONE, SO: DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

HENDERSON, ERICA NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;

HUDSON, JUSTIN RASHAD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released;

KALAWAIA, CODY JAMES, PROB: PROBATION VIOLATION Active;

KNOX, CHARLES JASON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

McGEE, JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;

RANDLE, AMBER LASHOUN, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW Released;

SEAY, SHUNTAVIOUS JERMAINE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

TAYLOR, CHARDAE BRIANNA, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

WILLIAMS, KATHLEEN RUTH, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.

NOVEMBER 22

ANTHONY, TIFFANY LASHAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

BATTLE, DEELKAS LAKEISHA, APD: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released; PROSTITUTION Released;

BURGOS, DAVID RICHARD, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;

CAMPBELL, DAMIEN ANTWAN, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;

CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

CLAYTON, QUARTAVIOUS LENARD, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

DUNSON, ATRAIL LOPEZ, APD: PROSTITUTION Active;

FREENEY, MICHAEL JACOB, SO: PROBATION VIOLATION Released;

GRINER, MICHAEL TODD, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HOLT, SHANNON RANAE, SO: CITY WEEKENDER Released;

JACKSON, TEVIN DEWAYNE APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DISTRACTED DRIVING Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; DUI, DRUGS — LESS SAFE Active; NO LICENSE ON PERSON Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; STOP SIGN VIOLATION Active; ESCAPE — FELONY Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;

JACKSON, VERONICA LYNNE, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY Active;

JOHNSON, SHANICE NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;

JONES, JARQUAVIUS, SO: CITY WEEKENDER Released;

JONES, OCTIVANUS ALEXANDER, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

JORDAN, KENNETH JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

KING, PAIGE NICOLE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;

MOORE, CHEVEZ MONTHEVELL, SO: CITY WEEKENDER Released;

PARKS, DEKWAN CHRISTOPHER APD: BURGLARY, FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active;

PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;

ROBINSON, TIFFANY LEBARON, APD: PROBATION VIOLATION Released;

SCOTT MANNA, RASHEEM AHMAD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

STEPHENS, QUINCY PENTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Released;

TAYLOR, RONALD DENORTH, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;

VICKERSON, LEON LEONICK APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active

WARREN, JOHN MATTHEW, APD: DUI — MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS Released

WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released

WILLIAMS, JAMELL DONTE‘, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SPEEDING — MUNICIPAL COURT Released

WILLIAMS, TANAJ TYRE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;

WILLIAMS, TIMOTHY MICHAEL, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active

WOODSON, JERRY, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released.

NOVEMBER 23

BATTLE, ANTHONY LIBEREN, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PAROLE VIOLATION Active; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE, DANGEROUS DRUGS, WEAPONS Active; UNKNOWN CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;

BOYD, ANGELA MARIE, SO: CITY WEEKENDER Released;

DANIELS, REGINALD, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;

DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

GAINES, KYANIA SHONTE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

HIGHTOWER, TANDREKIA SHARNIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

HUNTLEY, DAQUEZNY ANTRAVIOUS DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released; THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Released;

JACKSON, QDIJAH LACHRISHAN, GSP: SPEEDING — MUNICIPAL COURT Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released;

JAMES, ANGELIA RENEE, SO: STATE COURT SENTENCE Active;

JONES, AUDWIN CANTRELL JR., APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA — POSSESSION LESS THAN 1 OUNCE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active;

RIVERS, ANTONIO LAMONTE, SO: CITY WEEKENDER Released;

SHANNON, MARCUS LYNTWAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

THOMAS, STEPHON MAURICE, APD: PROBATION VIOLATION Active;

TOOMBS, JANICE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

WHITE, JOHN LELAND JR., DCP: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;

WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

WILSON, CHEYENNE MOORE, SO: CITY WEEKENDER Released;

WILSON, DEQUAN JAMAR, APD: THEFT BY TAKING — $1,500 OR LESS Active.

NOVEMBER 24

CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

COLEMAN, NIKOLIA KINTRELL, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN — STRIKING FIXTURES Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released;

DUNCAN, RONNIE KEITH, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active;

FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

MORGAN, HARRISON JEROME, APD: PAROLE VIOLATION Active

REDDING, EBONY LA SHAE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;

WALTERMAN, JOHN ALEK, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released;

WASHINGTON, COURTNEY KIMBRELL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL COURT) Released;

WELLS, TABATHA LYNN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL COURT) Released;

WHITE, LARRY EUGENE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; IMPROPER LANE CHANGE Active; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;

WHITEHEAD, RODRIQUE MONTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active.

NOVEMBER 25

BARNEY, TERENCE AVERY, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;

BROWN, FARLEY LOTEZ, PROB: PROBATION VIOLATION Active;

BURKE, NA‘RHYA TROYAEL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, MISDEMEANOR Released

DIXON, DEMETRIUS LASHONDA, APD: GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released

GRAY, JOEL DANIEL, APD: PROBATION VIOLATION Active;

GRIER, LATIVIA LASHON, APD: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active;

JOHNSON, ERICA DUKES, APD: SIMPLE BATTERY Released;

PEARSON, ANTHONY DEWAYNE, SO: ESCAPE — MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;

ROBERTS, RICARDO BERNARD, APD: GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI — MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released;

SCOTT MANNA, RASHEEM AHMAD, APD: DRUG PARAPHERNALIA Released; CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released; LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released.

NOVEMBER 26

BANKS, HENRIETTA CELESTINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

BARNES, TERRY WAYNE JR., SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;

BARNEY, CAVORIS MONTRELLE, SO: RETURN FOR TRIAL Active

CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

CAULEY, JEFF BERNARD SR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;

DANIELS, KAWASKI LOPEZ, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;

HALL, AMBER NICOLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HALL, JOSEPH WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HARDIN, JAMES EDWARD, APD: OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released;

HUENDO, SHAUN RAFAEL, SO: PROBATION VIOLATION Released;

JOHNSON, LARRY ANACIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;

McGUIRE, SHAUN PATRICK ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; IMPROPER USE OF CENTRAL LANES Released;

MOORE, DONTAVIOUS RASHAD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

THOMPSON, CURTIS, SO: RETURN FOR TRIAL Active; PROBATION VIOLATION Active;

WILLIAMS, QUENTAVIOUS JAMAL J., APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8 Active; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Active; PROBATION VIOLATION Active;

WRIGHT, STEPHEN WAYNE JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;

WYATT, ALAZIA DEWAYNE, SO: OFF BOND Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; FOLLOWING TOO CLOSELY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Active.

NOVEMBER 27

BATTLE, JUSTIN, GSP: DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;

BROWN, PIERRE DENARD, APD: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released; NO LICENSE ON PERSON Released;

DAVIS, HOMER LEE JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;

HOLMAN, NAUTICA N‘KYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

JOHNSON, STEVEN KEITH, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released;

MARION, MAXWELL CHARLES, GSP: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING Released;

MARTIN, CHARLIE J., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released;

PAULK, GREGORY BENNARD, APD: PUBLIC INDECENCY — FIRST OR SECOND CONVICTION — MISDEMEANOR Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

SAMUELS, THEODORE CHARLES, APD: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;

STEPHENS, LANACIA SHEKEE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active.

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