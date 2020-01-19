These are bookings for Jan. 9-15 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 9
ANGLIN, ANTHONY CHASON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
BALLARD, DUANE JABAAR, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
BROUSSARD, SHAUN MAURICE JR., APD: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
ELLIS, JOHN III, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
GORDON, KELSEY LAMONT, APD: AGGRAVATED ASSAULT — HANDS/FEET/FIST Active;
HAWTHORNE, JOHN III, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released;
HENDRICKS, JUSTIN MARCUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HUDSON, JANADRICK MAURICE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HUNTLEY, CONTASHA YATAKA MOYE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JAMES, JANIFER EVETTE, DCP: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, OTHER Active;
JOHNSON, BRAD BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, RICKY DEVENTCIE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
McGRIFF, ROGER, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FORGERY — FIRST DEGREE (NO CHECKS) Active; FORGERY — SECOND DEGREE (NO CHECKS) Active;
McRAE, NELSON JR., OTHER: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released OPERATING AN UNSAFE COMMERCIAL MOTOR VEHICLE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
OFFORD, MALCOLM BERNARD, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
PETERSON, LATISHA DIANN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
POWELL, LASHAWNA CAMILLIA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8 Released; GEORGIA HANDS FREE LAW Released;
SHEFFIELD, SHAUNDRE O‘NEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
SIMPSON, MIRIAM MAKEBA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WILKES, MICKEL KILE, SO: FAILURE TO APPEAR Released;
YOUNG, QUAZA RASHAAN, SO: RETURN FOR TRIAL Active.
JANUARY 10
ALEXANDER, RAYSHAWN DEMARCUS, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
BALL, DEDRICK TRAVONE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BOATWRIGHT, RICHARD GARY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
BROWN, KIM MARLON, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
CALLOWAY, DAISHA YAEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CHAPPELLE, ISAAC GARY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CLARKSON, WILLIE CALVIN, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
COVIN, WILLIE CHARLES JR., SO: CITY COURT SENTENCE Released;
DAVIS, KEVIN JAWAN, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DIXON, CECIL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
EAFFORD, ANTHONY TONY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; DISTRACTED DRIVING Released;
HARRIS, GUY JACKSON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
HAYNES, SEAN, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Active;
HEMBREE, BRANDON WAYNE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HUDSON, ERNEST DEMOND, SO: CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
HUDSON, JUSTIN RASHAD, SO: CITY WEEKENDER Released;
JONES, JARQUAVIUS, SO: CITY WEEKENDER Released;
JONES, NICOLE LEANN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JUNG, KIMBERLY KRISTINE, APD: NO INSURANCE Active; IMPROPER DISPLAY OF TAG — COVERS/FRAMES PROHIBITED Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8 Active; PROBATION VIOLATION Active;
KETCHUM, DONALD WAYNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; SIMPLE BATTERY Released;
LLOYD, LADEZZ NICOLE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
McINTOSH, TONY CRAIG APD: RAPE Active;
MOBLEY, ROBERT LEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
NICHOLS, JOSEPH NEAL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
PASCHAL, SAVARUS MARTELL, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PAUL, CHARLIE LEE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; STATE COURT SENTENCE Active;
PRICE, COREY ANTHONY, SO: CITY COURT SENTENCE Released;
TERRELL, TARA DARICE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WARREN, ELIJAH RAY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WASHINGTON, CHADDRICK, SO: CITY WEEKENDER Released;
WILBURN, TIANA SHANEL, SO: CITY WEEKENDER Released.
JANUARY 11
ARRINGTON, DAVID ALEXANDER, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released
CARTER, TRANQUIL DONTAVIOUS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GRAY, JOEL DANIEL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active:
GREEN, RICHARD LEE JR., APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
HUDSON, TONY, SO: RECKLESS CONDUCT Released;
JENKINS, JOSHUA PEACE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
KEY, TONEY SCOTT, GSP: DUI — PER SE 0.08 Released; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released; SPEEDING — STATE COURT Released;
McCULLAR, PAUL SEBASTIAN, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
PRICE, KENTAVIUS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
RANDALL, FREDERICK LEWIS JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Released;
SMITH, ALKIN JAMES, JR DCP: SIMPLE BATTERY Active;
SMITH, KANIKA NYASA, APD: SIMPLE BATTERY Released;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WARREN, ELIJAH RAY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
YOUNG, KENNETH WAYNE, APD: HIT and RUN — UNATTENDED VEHICLE Released
JANUARY 12
ALFORD, WILLIE MARCUS, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
BAKER, RYNE KEITH, APD: CALLS OR OTHERWISE CONTACTS 911 AND FAILS TO HANG UP/DISENGAGE Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
DUPONTE, KRISTEN JADE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
HICKMAN, JOHN LORING II, APD: BATTERY Released;
IRVIN, SERARD LAVINCI, DCP: AGGRAVATED ASSAULT — HANDS/FEET/FIST Active; KIDNAPPING Active;
LEWIS, LONNIE JOSEPH, GSP: SPEEDING Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released;
MORRIS, ANTONIO DEMANTAE, SO: CITY WEEKENDER Released;
THOMAS, JOSHUA EZEKIEL, GSP: DUI — PER SE 0.08 Released; SPEEDING — STATE COURT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
TOOMER, JASMINE TERRIA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
TOOMER, JESSICA ELAINE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
JANUARY 13
BANKS, CAROLYN JOHNSON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROUSSARD, SHAUN MAURICE JR APD 47530; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released;
FOWLER, HITRENDRIA SHAKIMBRIA, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released; OFF BOND Released;
GARDNER, ERIC BERNARD JR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
HALL, JOSEPH WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HENDERSON, DOMINIQUE TREON, APD: PROBATION VIOLATION Active;
McMILLAN, JOHN DARRELL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; NO INSURANCE Active;
POLLARD, SENIQUE CHANTAE, DCP: RECKLESS DRIVING Released; DISTRACTED DRIVING Released; SCHOOL BUS USE OF VISUAL SIGNALS Released; SERIOUS INJURY BY VEHICLE Released;
RAINES, TRAVIS JAMAL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
SHEPPARD, KANIYA KIARRA OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released; OFF BOND Released;
SMITH, JOSHUA CORNELLIUS, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
SUTTON, KANAJA RAYNIQUE APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
TELFAIR, JEROME ALEXANDER SO: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; THEFT BY RECEIVING — FELONY Active; RIOT IN A PENAL INSTITUTION Active; BATTERY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; PAROLE VIOLATION Active;
THOMAS, ALEXIUS TRENEE’, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released; OFF BOND Released;
THOMAS, GRADY BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TUCKER, SABRINA RENEA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
WEATHERSPOON, BRANDON JAMAL J., SO: PRINTING, EXECUTING,OR NEGOTIATING CHECKS AND DRAFTS Released;
WILSON, CHEYENNE MOORE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
JANUARY 14
BAILEY, JERRY DALE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released;
BRADSHAW, JAMES III, APD: PROBATION VIOLATION Released;
BROWN, JERALD LEOZANDER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, RODERICK RANIER JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
BUSH, LENEQUATTA NICOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CAMPBELL, ALEGRA MALCOLETTE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CASTLEBERRY, JENNIFER BROOKE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FISHER, CHRISTOPHER CHARLES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HILL, SHAQUILLE OLAJUWON, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
INGRAM, DEBORAH LASHONDA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MILES, JOSHUA AARON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MUSSELWHITE, MARK ANTHONY JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Released;
ORR, ERIC BERNARD, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
PERRYMAN, TYRONE L., GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Active; GEORGIA HANDS FREE LAW Active;
PICKARD, COREY JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
RIGGINS, QUANTAVIUS DEON, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
ROE, WILLIAM DERRICK, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; OFF BOND Active;
TABB, CLINT JOHN, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
WHITE, DASHONE DEMARCUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; CRIMINAL TRESPASS Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
WILLIAMS, KENYETTA MONTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active.
JANUARY 15
BRASWELL, WAYMAN PETER, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
CARROLL, KANINJA LASHONA, ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active;
CHESTER, KASHAMBRIYA RIASHANAE, MARS: CITY COURT SENTENCE Active;
ELLIS, LAUREL LAMB, ADDU: CONTROLLED SUBSTANCES — MANUFACTURING/SELLING/DISTRIBUTION/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
GRANT, LAMARTIN RASHAD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
HARRIS, JOHANNA MAUREEN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OFF BOND Active;
JOHNSON, MICHAEL LAMONT, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (NON FORCED ENTRY) Active; BURGLARY — FIRST DEGREE (NON FORCED ENTRY) Active;
McGIRT, CHARLOTTE MARIE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
MEAGHER, MARK REILLY, APD: SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
PAIGE, PEACE MILIK, APD: LOITERING/PROWLING Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
STAMPER, KERTAVIOUS O‘NEAL: APD: BURGLARY — 1ST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
TAYLOR, JAMES NATHANIEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
TOWNSEND, BRITTANY LEANNE, OTHER: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
WRIGHT, MARCELLUS D‘QWAN, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.