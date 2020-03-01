These are bookings for Feb. 20-26 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
FEBRUARY 20
BENTLEY, ANTARIO LA MARK, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CHAMBLISS, DAVIS BROWN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COLEMAN, IESHA SANTANA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
COPELAND, JONATHON CLAY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
DAHN, AMANDA ARLENE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
FLINT, CYNTHIA ELAINE, DA: FAILURE TO APPEAR Released;
FOGARTY, THOMAS DEWAYNE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
GLENN, VERNON MELVIN JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GREEN, NIKIJHIA QUIESSETTE, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
HUNTLEY, TIA NICHOLE, OTHER: CITY WEEKENDER Released;
HUTCHINSON, BILLY RODNEY, SO: PROBATION VIOLATION Released;
HUTTO, RONNIE DEWAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KINCEY, CHRISTOPHER JUWAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MILES, TANEKA TECOLA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PETERSON, MARQUISE CRAYSHAWN, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
RHODES, ASHLEY CAROLINE, OTHER: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WHITE, LEOTIS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
FEBRUARY 21
ALLEN, JAMARIOUS RASHOD, SO: CITY WEEKENDER Released;
ANDERSON, JOHN HENRY JR., SO: CITY WEEKENDER Released;
BARNETT, LECKIE ASHLEY, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
BENTLEY, JUSTIN LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CALLOWAY, KATRINA RENITA, SO: CONTEMPT OF STATE COURT Released;
CAMPBELL, AUNDRA ANN MARIE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DUPONTE, KRISTEN JADE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
FORD, MALCOLM DARNELL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
FOSTER, BRANDON GERARD, SO: CITY WEEKENDER Released;
HATCHER, JURII ZAHEERAH, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HUGGINS, NYASHA TASHAE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JOHNSON, SYMPHONEE NIKITA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JOHNSON, WILLIE JAMES, SO: RETURN FOR TRIAL Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, JARQUAVIUS, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
JONES, JUSTINA VERONICA, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JONES, REGINALD BERNARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JORDAN, KENNETH JR., SO: CITY WEEKENDER Released;
KEITH, LAMYESHA VENESHA-MOESHA, SO: CITY WEEKENDER Released;
LASTER, MICHAEL QUONTRAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MALLARD, KAELEIGH GAYLEAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MALONE, JAMES PERK, GBI: CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING/SELLING/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; CONTROLLED SUBSTANCES ATTEMPT OR CONSPIRACY TO COMMIT OFFENSE Released; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Released; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released;
MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
McCALLUM, ERIC SO: COUNTY WEEKENDER Released;
ODOM, PATRICIA LOU, GBI: METHAMPHETAMINE, SALE OF Released; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Released; CONTROLLED SUBSTANCE ATTEMPT OR CONSPIRACY TO COMMIT OFFENSE Released;
PETERSON, AMBER MICHELLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PITTS, CHARLES LAMONT, APD: RECKLESS CONDUCT Released; BATTERY Released;
PORTER, WILLIAM CLYDE, GBI: CONTROLLED SUBSTANCE, ATTEMPT OR CONSPIRACY TO COMMIT OFFENSE Released; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Released; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING/SELLING/DISTRIBUTION/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released;
SINGLETON, RAYMOND DASHAWN, GSP: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
SOILBERRY, LATRACIA M., SO: CITY COURT SENTENCE Released; PROBATION VIOLATION Released;
STRUM, YASMINE REYGEN, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, ANTHONY, SO: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE -- PASSENGER Active;
WILLIAMS, DONTAVIOUS AMONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WINCHESTER, SHEROD MARQUELLE GBI: CONTROLLED SUBSTANCE ATTEMPT OR CONSPIRACY TO COMMIT OFFENSE Released; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Released.
FEBRUARY 22
ADKINS, DECARLO JERMIERE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; IMPROPER U-TURN WHEN PROHIBITED Released;
BENTON, MICHELLE LYNN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
BISHOP, DEJANERIOR DAMON, APD: FORGERY -- FIRST DEGREE Released;
BUCKHOLTS, TIMOTHY LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
CARTER, COOLWAISKI KENTRELL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
CARTER, DEXTRA SHENARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
CHILDS, DAVID JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
COWART, JAMES RANDALL, DA: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; DANGEROUS DRUGS -- POSSESSION, SALE, DISTRIBUTION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OFF BOND Active; DUI - PER SE 0.08 Active;
CROSS, ALLISON BETH, APD: COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI - PER SE 0.08 Released;
DANIEL, LISA KAY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DOWNS, SHAWN EMILL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
HARRIS, DERRICK THEOMER, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HUMPHRIES, MAURICE LAVON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, ROBERT TERRON JR., APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Active;
JOHNSON, KENNETH BLAKE, DCP: RECKLESS CONDUCT Active; RECKLESS CONDUCT Active;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JONES, WILLIE BERNARD, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; FORGERY -- FIRST DEGREE Released;
LYONS, SHERRYSA ZHA`NAE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
McCALL, MANUEL HARRIS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;
TAYLOR, JARROD PAUL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active.
FEBRUARY 23
ARRINGTON, MAJORIE DEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BEAM, DAVID ALVIN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
CALLOWAY, TELVIN JERMAL, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active;
GREEN, LEAH LAVETTE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
GRIMES, KUMOSKI DONTRA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HARRIS, ROBERT LEWIS JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE SECOND CONVICTION Released;
JONES, OCTIVANUS ALEXANDER, APD: SIMPLE BATTERY Active; CITY COURT SENTENCE Active;
KENNEDY, CHARLES CALVIN, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MOSLEY, LARRY JR., APD: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
PATTERSON, CORTAVIAN D., APD: POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
REDDING, RICKY ANTWON, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
SEGARS, ANDREW MARK, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SEGARS, JUSTIN WILLIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SEGARS, SEAN JORDAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TARVER, CHARLENE MATILDA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
THOMAS, JORDAN MICHELLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TRAN, VU NGUYEN, APD: ENDANGERING A CHILD, DUI ALCOHOL OR DRUGS -- MISDEMEANOR Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
WELDON, BRITTANY DANIELLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WOOTEN, JOHNATHAN LAMAR, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; PAROLE VIOLATION Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Released.
FEBRUARY 24
ANDREWS, ALISHA DIANE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
ASHLEY, DONALD E., APD: SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Released;
BANKS, CAROLYN JOHNSON, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
BEASLEY, QUARTAVAIOUS` N., SO: PROBATION VIOLATION Active;
BENNING, ERICKA KAROME, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BENNING, KIMBERLY DENISE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
CASSEUS, TABITHA DRANE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
CASTO, SHANNON PATRICK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COBEY, KEITHONTAY BREON, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; USE OF COMMUNICATIONS FACILITIES IN FELONY DRUG ACT Released;
COLLINS, RICHARD WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DAWSON, MARQUIS JAMEL, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
DEBERRY, ROBERT FERRON, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
DRAYTON, DEMARKEVIOUS D., APD: BATTERY Active;
GIBBS, CECIL ASHLEY, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, RASHAWN RAYNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, EDDIE B., APD: BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
KING, BILLY FRANCIOSA, SO: PAROLE VIOLATION Active;
LEARY, BRIANNA DESHAUN, APD: BATTERY Released;
McKENZIE, DONKOR SHERROD, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
MORRISON, AUBREY MICHAELA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MYERS, MATTHEW GREGORY, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; TOO FAST FOR CONDITIONS Active;
REDDING, RONALD JAMES, APD: COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Active; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Active;
ROBINSON, JACOBY MATRALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
SEAY, ASTORIA ASHAUNTA APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
SHEPPARD, TERRY BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
STINSON, BYRON DEWAYNE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, JALESSA JEANETTA, PROB: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILSON, JACKIE JR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
FEBRUARY 25
ANDERSON, ALPHONSO LEVI, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BURGMAN, PRISCILLA RANATA, SO: CITY WEEKENDER Active;
DUNGEE-ALI, LAURA ANN, GBI: METHAMPHETAMINE, SALE OF Released; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FT OF PARK Released; CONTROLLED SUBSTANCE ATTEMPT OR CONSPIRACY TO COMMIT OFFENSE Released; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING/SELLING/DISTRIBUTION/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; OFF BOND Released;
GAUSE, GREGORY CHASE, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HALL, TALEXIA MIKIA, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
HOGAN, TELVIS DEYON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
JACKSON, JOHNNY DEMOND, APD: UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALL Active;
JENKINS, ISSAC HIKEEM, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
MIMS, EDWARD LEE JR., APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Active;
NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; OPEN CONTAINER -- CITY PARK Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
PARKS, ORTEGA KAWASKI JR., APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Active;
POLITE, DOMINIQUE MEGEUL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; RECKLESS DRIVING Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; STOP SIGN VIOLATION Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active;
SALTERS, DONTAVIOUS RASHARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TAYLOR, KANESHA LASHELLE, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released
WHITE, BRANDON LEE, APD: SPEEDING, SCHOOL ZONE -- MUNICIPAL COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
FEBRUARY 26
BALDWIN, D`ANDRE JAQUAN, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
BENTLEY, AUSTIN THOMAS, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CARTER, TENISHA SCHEREL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
COVIN, QUENTIN LAMAR, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DUMAS, EZEKIEL THOMAS, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
GOODMAN, MADYSEN TAYLOR, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JOHNSON, DAVON ANTWON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JONES, PAMELA PAIGE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
MATHIS, SHABRIKA LASHON, OTHER: COMPULSORY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;;
MILES, CONSTANCE URECKA, DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
MOORE, OSCAR LAVAN, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
ROBINSON, BEAUTY-METOYYA AHSHAY, SO: OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE Active; FALSE REPORT OF A CRIME Active; FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Active;
ROGERS, SHOTEICK MARIA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SNELL, RICKY BERNARD DCP: SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
SOLOMON, GENE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WEBB, WHITNEY MARIE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
WILLIAMS, PORCHIA ANTILIA, SO: COMPULSORY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released; COMPULSORY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released.
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