These are bookings for June 4-10 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JUNE 4
COOK, JENORRIS TERREL, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DAVIS, MARY PAUL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HALL, RICKY RICARDO JR., APD: AGGRAVATED BATTERY Active;
HARRIS, JALEESA LATIC, APD: COMPUTER THEFT Released;
HARRIS, KOREA LAQUILLAMESCHIA SO: SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
LEWIS, TAVARUS KEON, APD: ENTERING AUTOMOBILE Released;
McCLENDON, FABIENNE TAVARES, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; OFF BOND Active;
TAYLOR, JAMES NATHANIEL, APD: PUBLIC INDECENCY -- URINATION OR DEFECATION Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WHITE, PRESHAIANITE LAMARTHA, APD: PROBATION VIOLATION Released.
JUNE 5
CROFT, PAMELA ROSE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FOSTER, CAMERON MONTELL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
GRAHAM, IATOLA TAYBA, OTHER: OFF BOND Active;
JACKSON, JARON CORY, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
JONES, JATAVIS ANTWON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, MICHAEL LEE JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
REESE, DAMECHIA SHAUNTAYE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SPENCER, KADOLPHIE KARON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
STAFFORD, JASON THOMAS, APD: PROBATION VIOLATION Released;
STEPHENS, KAWASAKI SOKONIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WARREN, JAHRENE TYREK, APD: THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE Active;
WINCHESTER, PHILLIP II, APD: RAPE Active; CHILD MOLESTATION Active.
JUNE 6
JACKSON, ALTON JEROD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SAPP, XAVIER BRANDON, APD: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILLIAMS, DENIZE MONTREZE, OTHER: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
JUNE 7
BARNES, LARRY WAYNE, SO: FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CLUM, RONALD ANDREW, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
COLEMAN, KAVURI MARCELIS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; OFF BOND Active;
DONNAN, CHRISTOPHER ALLAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HUDSON, JAMARCUS MARQUEZ, APD: PROBATION VIOLATION Released;
MATHIS, DERRICK LAMAR, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
McGRIFF, NIKITA JAMES JR., APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, EARNEST LEE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released.
JUNE 8
ANDERSON, ASHLEY LAHAYES, APD: PROBATION VIOLATION Released;
JACKSON, HENRY LEE, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
McDONALD, KELBY JENITA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
ROGERS, SHAKEMA KRASHI, APD: SIMPLE BATTERY Released;
WILLIAMS, DERRICK LAVARR, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active.
WRAY, AMBER NICOLE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released.
JUNE 9
BRYANT, WILMON JAMAR, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HAYES, MONYEA LOVIROUS, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released;
HOOKS, ELYSHA BERNICE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
HUDSON, JANADRICK MAURICE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MARTIN, STEVEN WAYNE, APD: RED LIGHT VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
RODWELL, ELIJAH NAHNIK, APD: ROBBERY BY FORCE Active;
SHERROD, TIMOTHY LOVELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
SIRMANS, JIMETHRA KENYATA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SMITH, TRANESHA NACHELL, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Released;
WILLIAMS, CHRISTOPHER CODY, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WRIGHT, JASMINE SHAMONE, APD: BATTERY Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released; PROBATION VIOLATION Released.
JUNE 10
DUKE, LAYTON FERRELL, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
GREEN, JOEL JUNIOR, DCP: UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
JACKSON, JOHNNY DEMOND APD: PROBATION VIOLATION Active; KIDNAPPING Active; ROBBERY BY INTIMIDATION Active; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active;
JENKINS, SHAWN JATERIA, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
JONES, BRAXTON MIJAL, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
MATHIS, RICHARD EUGENE, DCP: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; HOME INVASION FIRST DEGREE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FALSE IMPRISONMENT Active; KIDNAPPING Active; ROBBERY BY FORCE Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active; PAROLE VIOLATION Active;
McGEE, JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
POWELL, ANTAVIOUS RASHARD, GSP: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
PRICE, TERRENCE DEMETRIUS, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
ROBERTSON, DAYETTE LATRICE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TUCKER, ALVIN SCOTT, GSP: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WAKEFIELD, WILLIE ANTWON, GSP: CRIMINAL TRESPASS Released;
WRIGHT, KOLBY PATRICK, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active.
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