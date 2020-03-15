These are bookings for March 5-11 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 5
COBEY, KEITH BREON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
CRAWFORD, CHARLES ANDREW, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DIGGS, JADIAH KESHON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
DONALDSON, DASHIA JONESE, OTHER:OFF BOND Active;
FRAZIER, SHON LAMARTRISE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
GRICE, JOSEPH JR., SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active;
HAWKINS, BRANDON MARELL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HIGHTOWER, CRYSTAL GAIL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HOLMES, EDDIE LORENZO, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
HUNTLEY, TIA NICOLE, SO: CITY WEEKENDER Released;
JENKINS, JARVIS KANTRELL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, TIFFANY ALEXANDRIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
JUSME, TERESA JOHNSON, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MOORE, JUSTIN MARKESE, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
PALMORE, DELANDRO KHAYYHAN, SO: CITY COURT SENTENCE Released;
REDDING, LAWRENCE DOUGLAS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
REEVER, MORGAN ARIANNA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROBINSON, TAKOYA LASHAY, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; PAROLE VIOLATION Active;
STARKS, DEVONTRE GERNARD, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS) Active;
TEEMER, JEREMY RICO, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
WHEARRY, SATORRE TRAMAINE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
WRIGHT, DEWAYNE DAVID APD: SIMPLE BATTERY Released.
MARCH 6
ALLEN, JAMARIOUS RASHOD, SO: CITY WEEKENDER Released;
BENTON, MICHELLE LYNN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
BOONE, JONTAVIOUS JEROD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
BRADLEY, JERECIA ARIELLE, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
BURK, MICHAEL EUGENE JR., SO: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; AGGRAVATED BATTERY Active; THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE -- PASSENGER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OFF BOND Active;
CANNON, ANTHONY JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CARTER, JACQUEZ TYREE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
CARTER, LATIA SHANTEL, APD: PROBATION VIOLATION Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED Active;
COLEMAN, WILLIE JAMES, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DAVIS, JARQUES, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
FORD, MALCOLM DARNELL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JORDAN, KAELYN TANIR APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
JORDAN, KENNETH JR., SO: CITY WEEKENDER Released;
LEGGETT, SHELDON LAFAYETTE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MATTOX, MELISSA LEE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
MIKE, SHANTRESE SHAMONE, GSP: TAG LIGHT REQUIRED Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
MONCRIEF, MELISSA BROWN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; PROBATION VIOLATION Active;
MORRIS, WILLIAM B., APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
NELSON, ANDREW LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY Active; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
NUNNALLY, JEREMY TAVIS S., SO: CITY WEEKENDER Released;
PETERSON, FLOSSIE MAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
SHINE, ANDRE MAURICE, SO: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
TANNER, DERRICK AMECHE, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
TOLIVER, ERICA NICOLE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
TOOMBS, JANICE, SO: CITY WEEKENDER Released;
TRAPPIER, ANTHONY WAYNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
YOUMANS, DEONTE TYREESE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
MARCH 7
BRADSHAW, JAMES III, SO: LOITERING/PROWLING Released;
BUCKHOLTS, TIMOTHY LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
CASTO, SHANNON PATRICK, DCP: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
GREEN, BRANDON KEON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
HAWKINS, MARKELLE DEBJUAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
HINES, DAVID DEVON, SO: CITY WEEKENDER Released;
LEWIS, CODY WAYNE, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; NO LICENSE ON PERSON Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- ALCOHOL UNDER 21 YEARS OF AGE 0.02 GRAMS OR MORE Released;
MOORE, JEREMIAH JAMILYN, APD: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released;
PERRY, WILLIE JAMES, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;
WHEELER, KODA ANSENIO, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active;
WILKERSON, STEVEN EDWARD, GSP: TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released.
MARCH 8
CAMPBELL, DAMIEN ANTWAN, SO: CITY WEEKENDER Released;
DEMOTT, LEVI JACOB, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
ELLISON, ELIJAH, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
FRAZIER, JOEL KESHOD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, JESSICA MATILDA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MEANS, WALTER JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
MILES, JAMES ANTHONY, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MOLDEN, LORA SHAUTAE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
NEWBERRY, KEYUNTA DEMETRIUS, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
RUSSELL, LORI RENE, APD : THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SIMS, BOOKER TERRELL, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
STRAUGHTER, COLBY SHAROD GSP 256204; SPEEDING Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
WESTFALL, THOMAS MICHAEL, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Released.
MARCH 9
ADAMS, JEFF JR., APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
BANKSTON, JULIUS, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
BRYANT, RANDY JR., APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released;
CRAWFORD, CHARLES ANDREW, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CRENSHAW, YVETTE THOMAS, SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; FAILURE TO YIELD TO PEDESTRIAN AT CROSSWALK Released; PROBATION VIOLATION Released;
DAVIS, JERRY FRANK, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, SO: CRIMINAL TRESPASS Active;
JOHNSON, DEMARCIOUS LINTE, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Release;
JOHNSON, ERICA DENISE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
KING, ANTONIO LAMONT, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
LEWIS, PERSEUS RAKEEM GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; IMPROPER SIGNAL Released;
LUSTER, RASHUNDA LAKEADIA, APD: SIMPLE BATTERY Released;
MARTIN, EDGAR JONES, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
MAZZA, JOSEPH RICHARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; OFF BOND Active;
PATEL, ATISHKUMAR JAYANTIBHAI, APD: SIMPLE BATTERY Released; SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Released;
SIMMONS, LARRY BERNARD, SO: PAROLE VIOLATION Active;
SMITH, TERRENCE LAMAR, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; STATE COURT SENTENCE Active;
TYSON, KOREY MICHAEL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
WEST, QUINTRAVIOUS MARQUISE SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released.
MARCH 10
CLARK, RACHEL ALEXIS, DCP: PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE Active;
DAWSON, SHANDRA TOMEKA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; SIMPLE BATTERY Active;
FRANKS, MAYGHAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active;
GREEN, ALBERT LEE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HALL, ROBI KYANAH, DCP: SIMPLE BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
HALL, RYEISHA KYERA, DCP: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
HALL, THOMAS JEROME, APD: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released;
HARRIS, REGINALD JERMAINE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
KELLOGG, KEYUNNA A., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
KENDALL, NATHEN LANDON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
MANGO, MELVIN JAMES, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MATHIS, SANTANA NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MOORE, JOHN DAVID, SO: PROBATION VIOLATION Active: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; FALSE IMPRISONMENT Active; KIDNAPPING Active;
PERKINS, CORY KRISTOPHER, APD: AGGRAVATED STALKING Active;
REESE, ISAIAH TREVON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROLAND, RONALD MAURICE JR., ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; SCHEDULE III, IV, OR V DRUGS, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; STOP SIGN VIOLATION Active;
SMITH, LAUREN SHEA APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active; DRUG PARAPHERNALIA Active;
TABOR, REGINALD LAMAR SR., SO: THEFT BY DECEPTION - FELONY Active;
TAYLOR, KANESHA LASHELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
THOMAS, TYMESHIONA NICOLE, SO: BATTERY Released;
TOLBERT, EREEMAH LECRESHA SHAKIA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, DOMINICK MONTEZ, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE W/OPER. OF PUB SCHOOLS/BUS/STOP Active; LOITERING/PROWLING Active.
MARCH 11
BARNES, GEORGE EDWARD, SO: WITNESS CONTEMPT Active;
FOWLER, CASEY KENTRELL, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
FRAZIER, JALEN BERNARD, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released; OFF BOND Released;
GIBBS, ADARIUS MARQUEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HILL, KAMINSKI DONNELSHAY, SO: FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
HODGES, JONATHAN BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HUCKABY, CHANNING SCHONTEL, SO: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
JOHNSON, KAVASKIE TRAMAYNE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
JONES, JAMES BERNARD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McKINNEY, ERICA LATOYA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
REDDICK, EMONTAVIOUS RONDELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
RICHARDSON, RAQUELL SHEREE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
SCOTT, LESLIE SHAKERIA, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
VEAL, ALYSON LYNDSAY, SO: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; RECKLESS DRIVING Released;
WESTON, LAKEISHA SHAMIKA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
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