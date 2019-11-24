These are bookings for Nov. 14-20 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 14
BRYANT, BLAKE ALEXANDER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COLLIER, TIMOTHY BLADE, SO: FAILURE TO APPEAR Released;
EUBANKS, GRADY WAYNE JR., APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GREEN, JAMES ANTOWHN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
HARPER, SEAN HAYES, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active;
HOGGAN, LIONELL CHARLES JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HOLSEY, DAKOTA LAJANIE, OTHer: CRIMINAL TRESPASS Released;
KNIGHTON, RAYKWUAN DEMOND, APD: PROBATION VIOLATION Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active;
LOYD, JAMES HERALD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MAINOR, BENNIE LEE, ADDU: RECKLESS DRIVING Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY, Active; STOP SIGN VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; STOP SIGN VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT, PEACE OFFICER -- OTHER Active; IMPROPER RIGHT TURN Active;
MANGO, LOVELL MELVIN, DCSP: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS/BUS/STOP Active; SIMPLE BATTERY Active;
MESIDOR, JANICE MARIE, ASU: FALSE REPORT OF A CRIME Released;
PARKER, ANTWAN ELLIS, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active;
PHILLIPS, CHRISTINA, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
PRICE, JESSE KEITH, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Released;
QAQISH, MAGID MUNIR, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW Released;
ROBERTS, KOURTNEY DONNELL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
SIBLEY, NAKIA QURAN, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WADE, TRAVIS EUGENE III, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WASHINGTON, JACARIUS FARON, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; OFF BOND Active;
WILLIAMS, ZUMINIQUE DONAL SO: PROBATION VIOLATION Active.
NOVEMBER 15
BROWN, PERRY LORENZO, SO: CITY WEEKENDER Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
HOUSTON, LASHONDA ROCHEL, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
KOCH, TRAVIS DERVIN, APD: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; SERIOUS INJURY BY VEHICLE Active;
LEARY, SHONERICK ANTWON, APD: CITY COURT SENTENCE Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
PALMORE, DELANDRO KHAYYHAN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; SPEEDING -- SCHOOL ZONE, MUNICIPAL COURT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PARTON, LARRY ALLYN, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;
ROBINSON, CHASE MITCHELL, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
SAWYER, MORGAN ALEXANDRIA, DCSP: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
SPAN, REGINALD JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Released.
NOVEMBER 16
ADAMS, LADARRON DENNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
ANDERSON, OCTAVIOUS BERNARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, FELONY Active;
BROWN, DONTA BERNARD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; BRAKE LIGHT REQUIRED Released;
BROWN, TARION, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
CHRISTIAN, CARTER ELLIS III, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREEN, JERMOSKI STEVEN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, MARCUS, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
OWENS, SHELESTER KEOTA, GSP: DUI, ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
ROBERTS, PERNESHA RECHELL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SHANNON, MARCUS LYNTWAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
WINCHESTER, PHILLIP, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WITUKA, IMANI GAMALIEL, APD: SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
NOVEMBER 17
ADAMS, GARY LENOR, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
ALEXANDER, VICTORIA MADISON, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
ALLEN, FREDERICK LEE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; PROBATION VIOLATION Active; NO LICENSE ON PERSON Active;
BATTLE, BRITTANICA CHANDEL, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BROADNAX, TEANNIA SHANTELL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
CRAIG, NATALIE JANAE, ADDU: IMPROPER BACKING Released; NO LICENSE ON PERSON Released; COCAINE, POSSESSION OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; DUI, GLUE, AEROSOL, TOXIC VAPOR -- LESS SAFE Released;
HALL, BOBBY LEE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, JANAN LAFAYE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
McCOY, DONNELL JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; STOP SIGN VIOLATION Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
McCUTCHEN, RENNISHA SHAVONE S., DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
McNAIR, OLLIE MONTENIOUS, APD: DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; COCAINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Released;
SIMPSON, DARIUS LEQUEZ, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
SIMS, ERIC ONEAL, APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
THOMAS, DeVAUGHN MONTRELE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WILLIAMS, ALEXUS LASHONDA, SO:CITY COURT SENTENCE Active;
WORTHY, QUINTERIUS TRAVON, APD: CHILD MOLESTATION Active.
NOVEMBER 18
ATKINS, MICHAEL DARNELL, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
BRANTLEY, DEMARQUIEA JONTAVIOUS, APD: LOITERING/PROWLING Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
BUTLER, LEE WINSTON JR., APD: AFFRAY (FIGHTING) Active;
CARTER, REGINALD EUGENE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
CHAPPELL, NATONYA TARVIS, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CLYDE, LYNN BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DELANEY, JORDAN ALEXANDRIA, APD: LOITERING/PROWLING Released;
DILLARD, JESSE LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active; LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
GREEN, QUINTAVIS DI`QUNE, DCP: THEFT BY RECEIVING-FELONY Released;
GREENE, CHARLESTON THOMAS, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS/BUS/STOP Released;
HARP, CORTAVIOUS ANTONIO, APD: LOITERING/PROWLING Released;
HUMPHREY, LASHANAE ALEXIS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
RIDDLE, DAVID ALAN, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
RUTLAND, DELVIN PERNELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; HOME INVASION, FIRSTST DEGREE Active; AGGRAVATED STALKING Active;
SEIDENFADEN, JUSTIN CARL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
SMITH, TERRENCE LAMAR, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active;
TAYLOR, HENRY ANTOINE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, TIMOTHY LEE, ADDU: FAILURE TO APPEAR Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active;
TOOMER, ALEXIS NICOLE APD: LOITERING/PROWLING Released;
WARE, KATURIA ONEQUKA, APD: PROBATION VIOLATION Active.
NOVEMBER 19
ANDERSON, LAMESHA DEMLLYIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; PUBLIC INDECENCY -- LEWD APPEARANCE OF PARTIAL OR TOTAL NUDITY Active; PROBATION VIOLATION Active;
BARNES, LARRY WAYNE, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
BECKETT, TYREEK MARQUISE, OTHER: OFF BOND Active;
BRADLEY, QUE`SHUN LADMUIS, SO: DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BUTLER, LEONDRA JALIA, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released;
CLADD, CHALIL DENISE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DUNBAR, BRANDON TAYLOR, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HALL, MARCUS DENEILS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JOHNSON, FREDRICK BERNARD, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active;
LAWSON, FRANKLIN CALEB, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
MULLIS, GERALD MITCHELL JR., SO: FAILURE TO APPEAR Active
NUNLEY, LISA MARIE, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; CRIMINAL TRESPASS Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
PICKARD, COREY JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; CITY COURT SENTENCE Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active
POITEVINT, RICHARD VAN, DCP: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Active; HIT AND RUN -- SERIOUS INJURY OR DEATH Active; SERIOUS INJURY BY VEHICLE Active; NO INSURANCE Active; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Active;
PRICE, COREY ANTHONY, SO: CITY WEEKENDER Released;
SEARS, SEQUOYAH DEVARIAN, APD: SPEEDING, SCHOOL ZONE -- MUNICIPAL COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
THOMAS, JABARI ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WINGFIELD, LEON JAMES SO: CITY WEEKENDER Active.
NOVEMBER 20
BOYD, MARY DENISE SO: COMPULSORY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;
BROOKS, JUSTIN HENRY, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT (16 COUNTS) Active;
DILLARD, DONTERRIOUS T., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GRIFFIETH, GERALD FRANKLIN, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active;
LEWIS, LaSHONDRA NIXCOLE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
LYONS, DERRICK ANTONIO JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
LYONS, SHERRYSA ZHA`NAE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
McNAIR, OLLIE MONTENIOUS, APD: PAROLE VIOLATION Active;
MOORE, COURTNEY TERRELL, APD: CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released; DISORDERLY CONDUCT Released; RECKLESS DRIVING Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
POLITE, ANTHONY WAYNE II, SO: BATTERY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
REED, DAVERON CANI, APD: POSSESSION OF MARIJUANA - MUNICIPAL COURT Released;
ROGERS, TRAMEKIA MESHONE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
THOMPSON, CURTIS LEVON, SO: OFF BOND Active; CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WIMS, CLAUDE, SO: PROBATION VIOLATION Active.