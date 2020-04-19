These are bookings for April 9-15 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 9
BELLAMY, LARRY GEORGE III, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BUCHANAN, LABORRIS LEE, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
HICKS, DESIRAE DANIELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
MASSEY, RICKEY RECARDER JR., APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
McCRAY, LAWRENCE ADACIOUS, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
McLENDON, STARLA FAYE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MEDDERS, MISTY LYNN, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
PERRY, ANSON SENTELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
REYNOLDS, DENNIS GEORGE II, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
WALDEN, JERMARION MALIK, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
WHITE, PRESHAIANITE LAMARTHA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
APRIL 10
DAVIS, TERRANCE JUMALE, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
GRIER, OSCAR RAYNARD JR., SO: CITY COURT SENTENCE Active;
HOWARD, KEDARIUS JOVAN, SO: ENTERING AUTOMOBILE Released;
WADE, CONTESSA KATRINA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, JONTAVIOUS CORTEZ, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active.
APRIL 11
BOSTON, SABRINA ERICA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GORDON, GLORIA JEAN, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- CUTTING TOOL Active;
JACKSON, JOHNNY DEMOND, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released; DISORDERLY CONDUCT Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
OXENRIDER, NATHAN ALLEN, DNR: PROBATION VIOLATION Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
REAVES, EDWIN FITZGERALD JR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
APRIL 12
FARMER, NARADA JAMAL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
FLETCHER, DENNIS, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS) Released;
RITSON, JAMES STANLEY JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; FALSE IMPRISONMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
TUMBLIN, GREGORY ENORRIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
APRIL 13
BROWN, LUCUS JAMES DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
COBB, JUWASKI JUWAN SO: PROBATION VIOLATION Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
JACKSON, JOHNNY DEMOND, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PAIGE, LEONARDO RICARDO, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
PARKER, JIMMY ALLEN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
POLITE, JAMES LEE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
APRIL 14
ALONZO, CHAD FRANCIS, APD: THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE -- Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ARMOUR, SHAELA JE`DE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
BANKS, CAROLYN JOHNSON, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
BELSON, ALISHA DEVONNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BRIDGES, YASMEEN LASHELL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; SIMPLE ASSAULT Released;
CLEVELAND, JAQUAVIOUS STAEFON, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;
OLIVER, DEMETRIUS MACQUEL JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released; CRIMINAL TRESPASS Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
PARKS, TYTYANA NYELLA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PERRY, TIMOTHY KENTRELL, APD: SIMPLE BATTERY Released;
TATEM, TIARIE LASHAE, APD: BATTERY Released;
WILLIAMS, NIQUEL JA`QUANTAY, APD: SIMPLE ASSAULT Released.
APRIL 15
DAVIS, JERRY FRANK, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN -- THIRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Released; OFF BOND Released;
EDWARDS, TONY LEE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MORRIS, KAREEM BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, CORY JERMAINE APD: PROBATION VIOLATION Active.
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