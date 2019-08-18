These are bookings for Aug. 8-14 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
AUGUST 8
AMAN, GEORGE ROBERT JR., SO: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active;
BLOCKER, MARKESHA LAVETTE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BRYANT, RICKY VERNELL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
CULBERT, DWAYNE DEVAUGHN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HUDSON, DONTAVIOUS DEMOND JR., SO: OFF BOND Active; MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; AGGRAVATED BATTERY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JORDAN, CORNELIUS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
LAW, HUBERT MARSHALL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MCCOY, ASIA ANN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
STEVENS, WILLIE BOB JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, BRANDON WAYNE, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, CHARLES RONRICO, APD: PAROLE VIOLATION Active;
WILLIAMS, MARQUE MANTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active.
AUGUST 9
BAXTER, LAQUANDA VIRGINIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BRIGHT, DWAKA RENA, SO: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
FARMER, ROGER ANTONIO JR., APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; STOP SIGN VIOLATION Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD:CRIMINAL TRESPASS Released;
GAY, SAMMY LEWIE J., OTHER: OFF BOND Released;
HALL, KEVAREA DWAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, MARKEISE JONTERIUS, APD: PAROLE VIOLATION Active;
LEWIS, GAVIN DRAKE, SO: OFF BOND Active;
MCCRAY, ALFONYA RONDAL JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
MILES, EVANGELINE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY ReleaseD;
MYLES, JENNERFREE JENNA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
OLIVER, DREYSHAUN RENARD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released;
PERKINS, MALAKHI AUYE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
POTTER, MEGAN LEIGH, ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
REDDING, EDDIE JERELL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
RUSS, YOLANDA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SIMONS, DARRIEN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WATSON, MICHAEL WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WATSON, RICKY MELVIN JR., DCP: THEFT BY RECEIVING-FELONY Released.
AUGUST 10
ACREE, DEMONDTAY MONTAVIOUS, APD:THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;
ADAMS, DEANDREA, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BOYD, ANGELA MARIE, SO: CITY WEEKENDER Released;
CROWELL, GILBERT VINCENSE, DCP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
GRAHAM, ANTWANE DEON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GREEN, BRANDON KEON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
HIGHTOWER, ZEQUARIUM MONQUARIUS, SO: CITY WEEKENDER Released;
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
KENNEDY, RONALD DEWAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
NIX, MICHAEL THOMAS, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
SAFFI, CHARLESTON ALEXANDER, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
SALTERS, DONTAVIOUS RASHARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; BUSINESS -- SELLING/SOLICITING/DELIVERING TO VEHICLES ON STREET Released;
SLOAN, JACOB PRESTON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- SECOND CONVICTION Released;
WASHINGTON, CHADDRICK, SO: CITY WEEKENDER Released.
AUGUST 11
BARRON, FANTAYSIA UNIQUE, GSP: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
DOWARD, DARION DANDREAS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HIGHTOWER, KELDRICK QUINTEZ, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Released;
IDLETT, JONATHAN RASHAD, DCP: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
JOHNSON, KENNETH BLAKE, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, TYRONE DEMETRIS APD: SIMPLE BATTERY Released;
JORDAN, TYRIYONNA LE`NIQUE APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MARLIN, BRYANT TORRANCE, APD: SIMPLE BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active;
MAYO, QUENTERIOS DEWAYNE APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MCDANIEL, KRISTY ANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING - $500 OR LESS Released;
MUFF, LAMONTE DENARD, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
OWENS, GREGORY BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released
SAPP, JALEN JAWON, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Released;
SIMMONS, CHRISTOPHER DANIEL, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
WASHINGTON, ISSAC, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WENZEL, ASHLEE NICOLE APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
AUGUST 12
ARNOLD, CALEB MATTHEW, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CALLOWAY, TELVIN JERMAL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
EDWARDS, RICKY GERMAINE, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
GERVIN, DONTAVIOUS RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARP, SHEBREKA LADAYSHA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOLSEY, DIAMOND CHARQUAN, SO: SIMPLE BATTERY Released;
JOHNSON, DERON LEWAYNE JR., SO: THEFT BY RECEIVING-FELONY Released;
LOWE, CASEY BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
OPEL, JOSHUA ALEXANDER, SO: CITY WEEKENDER Released;
RACKLEY, GEORGE GRAHAM, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SIMS, ERIC O'NEAL, APD: SIMPLE BATTERY Released;
WALKER, NACOLE ALEXANDRIA, APD: HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released
WICK, LINDA GAIL, SO: STATE COURT SENTENCE Active.
AUGUST 13
COBB, LARAHTIS JERROD SO: PROBATION VIOLATION Active;
DUNBAR, PALMER SINCLAIR, APD: BICYCLES -- RIDING ON ROADWAYS/BICYCLE PATHS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FIGUEOA, KASUAVAY, SO: THEFT BY RECEIVING, FELONY Released;
FLETCHER, NATALIE NICOLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GOURLEY, JUSTINE ASHLEY, OTHER: OFF BOND Active;
GRACE, DERRICK JERMAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARRISON, JERMAINE DARNELL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
JOHNSON, ANTONIO MAKELLE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JONES, DONZELL, SO: BATTERY Active; THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Active;
LOGA, AMBER NICOLE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MARTIN, TIMANESHIA LEETAYA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
PIEPER, MARY GLEATON, APD: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
ROSS, DAVID, APD: GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SEAY, TYVIKUS MARKELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SIMMONS, MORIO THEOPOLIS, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
TIMLEY, KADIJAH SHANNEAL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING - $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, GEORGE JR., SO: OFF BOND Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active
WILLIAMS, JIMMI ALLEYIAH APD: COMPUTER THEFT (113 counts) Active
WRIGHT, ANTONIO JERMAINE, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Released.
AUGUST 14
BALL, BRIDGET NICOLE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
BATTLE, JOHN WESELY, ADDU: MARIJUANA PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURE/SALE/DISTRIBUTION/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
BURNS, AVERY ALONZO, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
COBBS, DAJHUNIQUE NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DENNIS, AKIRA SHORDAE, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
GRIFFIN, MARTERIO QUINTAE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, CAMRY DENISE, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
JORDAN, FERNANDIS MICHAEL, PROB: PAROLE VIOLATION Active;
KENDRICKS, JASMINE JADAYSHA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Active; SIMPLE BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active;
KING, QUINTON DESHON, APD: PAROLE VIOLATION Active;
MILLER, DONALD RAY JR., DCP: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE AT CERTAIN TIMES Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; NO INSURANCE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
MONROE, GARY DEWAYNE, APD: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
NIX, MICHAEL THOMAS, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
NOTTAGE, KENTRON DONTARISE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
OGLES, SUSAN JAYNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
PETERS, CHAD LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
RICE, CHRISTOPHER LYNN, DCP: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
ROUSE, RUSSELL GORDON, APD: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
RYAN, JAMES KAYLON, APD: AGGRAVATED BATTERY Active;
SAMS, TERRY DUVALL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
SIMMONS, WILLIE EARL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, DEQUANDRA MARQUIS, APD: STATUTORY RAPE -- MISDEMEANOR Released.