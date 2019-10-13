These are bookings for Oct. 3-9 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 3
BOWENS, KHANIE TYREON, DCP: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; PROBATION VIOLATION Active;
LAMAR, COREY JAMAAL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
McCAFFITY, ARON MONROE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NEWBERRY, FRANKIE SR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
PERRY, OMOLEWA OGUNSEYE, ASU: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
SMALL, ALFONZO LEE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active;
THOMAS, CHRISTOPHER BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WESTON, ANTONIO BERNARD JR., SO: PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 4
BRIDGES, JAMES EARL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
BROOKS, CALVIN SHARMAND, SO: AGGRAVATED ASSAULT Active; AGGRAVATED BATTERY Active; MURDER Active; PROBATION VIOLATION Active;
BRYANT, KESHON JAQUEZ, APD:THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active;
BURLEY, JIMMY LEE SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DORVIL, ELDINE RENDON, ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESS Released;
GREEN, GOLONZA SHANTA, APD: DUI -- PER SE 0.08 Active; DUI, ALCOHOL, LESS SAFE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
GRIMES, ADAM TROY JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, JEREMY MAURICE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; RECKLESS DRIVING Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
HAYNES, LAMORRIS TREVON, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
HIGHTOWER, KENTRELL ISSAC, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
JACKSON, KNILYN PHYLLIS, ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released;
MACK, TANIA VENESSA, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
MAJOR, NKENGE ARNICIUS, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MOORE, CHEVEZ MONTHEVELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
MORELAND, DOREE, ASU: PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released;
PERRY, JOHNNIE LEE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER BACKING Released;
SIMON, UNDREY BENARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SORRELL, ULYSSES, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, BLISS ICIS, ASU: PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released;
WILLIAMS, TOINIE GONTAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; RECKLESS CONDUCT Released.
OCTOBER 5
BRONNER, FREDDIE DESHAWN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, JOSEPH EUGENE, SO: CITY WEEKENDER Released;
BROWN, RICHARD WILLIAM, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
GORDON, MICHAEL MARION JR., SO: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Active;
JONES, BUNICE JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JORDAN, JACOB WILLIAM, APD: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Released;
NEVES, IZEL FOUNTAINE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
RELEFORD, KARRINGTON ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released;
TAYLOR, TYRONE JR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released;
TIMBES, DONNA YVETTE, SO: FAILURE TO APPEAR Released;
WILLIAMS, TAMAIKA EVETTE, SO: CITY WEEKENDER Released.
OCTOBER 6
CHATMAN, WALTER III, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active;
GARY, JASON SHAVELLE, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
RICHARDSON, PHILIP RAY, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
SAPP, XAVIER BRANDON, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
STEPHENS, GERMAINE, OTHER: OFF BOND Active; BOND REVOKED Active;
TEEMER, DERRICK SHERARD, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
OCTOBER 7
ALEXANDER, RAYSHAWN DEMARCUS APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BARBER, DYLAN AL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BELL, KATHERINE DAY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROOKS, HARVEY JERRELL, ASU: CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
CARTER, CEDRIC ANTWAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DIGGS, JADIAH KESHON ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active
FALLIN, DYLLIN LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HALL, RAKINDRA LATIA, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JACKSON, LETTIE PATRICIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MATHIS, MICHAEL KENTAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active;
SANDERS, JAYLYN JASHON LEWIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SCAFF, STEVEN MICHAEL, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; OFF BOND Active;
SHERROD, TIMOTHY LOVELL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
WESTER, DERREL DWAINE JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
OCTOBER 8
ADAMS, MISTY MELANIE, APD: SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active; DRUG PARAPHERNALIA Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; FORGERY -- THIRD DEGREE Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Active; AGGRAVATED BATTERY Active; THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; EXPLOITING/INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED OR ELDERLY PERSON Active;
BRYAN, JOIA CHARLETTE, GSP: DUI, ALCOHOL LESS SAFE Released; MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released;
CARROLL, COLBY LAVOR, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CLAY, ALFARUS JAMES, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, JAVANTAE RAEKUAN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
GREEN, KUNTAE BERNARD, APD: SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; LEARNERS LICENSE VIOLATION Released; NO LICENSE ON PERSON Released; DRIVING LEFT OF CENTER WITH FOUR OR MORE LANES Released;
MINGO, CARLOS MARTINIS, SO: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released;
SHIVERS, AUDREY TANNELLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
SINGLETARY, NORMAN JAVIER, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
TAYLOR, DESMOND DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
TIFT, JASPER LEON, SO: PROBATION VIOLATION Active; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
WOODEN, MARQUEL TREMAINE, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active.
OCTOBER 9
JOHNSON, ASHIA TRIMEKIA, APD: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE AT CERTAIN TIMES Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
KENNEDY, COURTNEY CHRISTINE, OTHER: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
LOGGINS, FRANCES DIANA, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
MATHIS, SHUMN TEREVO, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
NEAL, KIMBERLY CAROLE, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
PETERSON, SHAUNTAVIOUS WAYNE, SO: COUNTY WEEKENDER Active;
ROBINSON, LATAVIA NASHAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBINSON, MICHAEL TROY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THIAM, MOHAMADOU, APD: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Active.