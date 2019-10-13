These are bookings for Oct. 3-9 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

OCTOBER 3

BOWENS, KHANIE TYREON, DCP: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; PROBATION VIOLATION Active;

LAMAR, COREY JAMAAL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

McCAFFITY, ARON MONROE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

NEWBERRY, FRANKIE SR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;

PERRY, OMOLEWA OGUNSEYE, ASU: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;

SMALL, ALFONZO LEE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active;

THOMAS, CHRISTOPHER BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

WESTON, ANTONIO BERNARD JR., SO: PROBATION VIOLATION Active.

OCTOBER 4

BRIDGES, JAMES EARL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;

BROOKS, CALVIN SHARMAND, SO: AGGRAVATED ASSAULT Active; AGGRAVATED BATTERY Active; MURDER Active; PROBATION VIOLATION Active;

BRYANT, KESHON JAQUEZ, APD:THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active;

BURLEY, JIMMY LEE SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

DORVIL, ELDINE RENDON, ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESS Released;

GREEN, GOLONZA SHANTA, APD: DUI -- PER SE 0.08 Active; DUI, ALCOHOL, LESS SAFE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;

GRIMES, ADAM TROY JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;

HARRIS, JEREMY MAURICE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; RECKLESS DRIVING Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;

HAYNES, LAMORRIS TREVON, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;

HIGHTOWER, KENTRELL ISSAC, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;

JACKSON, KNILYN PHYLLIS, ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released;

MACK, TANIA VENESSA, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;

MAJOR, NKENGE ARNICIUS, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

MOORE, CHEVEZ MONTHEVELL, SO: CITY WEEKENDER Released;

MORELAND, DOREE, ASU: PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released;

PERRY, JOHNNIE LEE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER BACKING Released;

SIMON, UNDREY BENARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;

SORRELL, ULYSSES, APD: PROBATION VIOLATION Active;

WHITE, BLISS ICIS, ASU: PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released;

WILLIAMS, TOINIE GONTAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; RECKLESS CONDUCT Released.

OCTOBER 5

BRONNER, FREDDIE DESHAWN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

BROWN, JOSEPH EUGENE, SO: CITY WEEKENDER Released;

BROWN, RICHARD WILLIAM, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;

DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

GORDON, MICHAEL MARION JR., SO: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Active;

JONES, BUNICE JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

JORDAN, JACOB WILLIAM, APD: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Released;

NEVES, IZEL FOUNTAINE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;

RELEFORD, KARRINGTON ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released;

TAYLOR, TYRONE JR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released;

TIMBES, DONNA YVETTE, SO: FAILURE TO APPEAR Released;

WILLIAMS, TAMAIKA EVETTE, SO: CITY WEEKENDER Released.

OCTOBER 6

CHATMAN, WALTER III, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active;

GARY, JASON SHAVELLE, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;

RICHARDSON, PHILIP RAY, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;

SAPP, XAVIER BRANDON, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;

STEPHENS, GERMAINE, OTHER: OFF BOND Active; BOND REVOKED Active;

TEEMER, DERRICK SHERARD, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.

OCTOBER 7

ALEXANDER, RAYSHAWN DEMARCUS APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

BARBER, DYLAN AL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

BELL, KATHERINE DAY, SO: PROBATION VIOLATION Active;

BROOKS, HARVEY JERRELL, ASU: CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;

CARTER, CEDRIC ANTWAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

DIGGS, JADIAH KESHON ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active

FALLIN, DYLLIN LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HALL, RAKINDRA LATIA, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

JACKSON, LETTIE PATRICIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

MATHIS, MICHAEL KENTAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active;

SANDERS, JAYLYN JASHON LEWIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

SCAFF, STEVEN MICHAEL, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; OFF BOND Active;

SHERROD, TIMOTHY LOVELL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;

WESTER, DERREL DWAINE JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.

OCTOBER 8

ADAMS, MISTY MELANIE, APD: SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active; DRUG PARAPHERNALIA Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; FORGERY -- THIRD DEGREE Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Active; AGGRAVATED BATTERY Active; THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; EXPLOITING/INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED OR ELDERLY PERSON Active;

BRYAN, JOIA CHARLETTE, GSP: DUI, ALCOHOL LESS SAFE Released; MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released;

CARROLL, COLBY LAVOR, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

CLAY, ALFARUS JAMES, APD: PROBATION VIOLATION Active;

DAVIS, JAVANTAE RAEKUAN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

GREEN, KUNTAE BERNARD, APD: SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; LEARNERS LICENSE VIOLATION Released; NO LICENSE ON PERSON Released; DRIVING LEFT OF CENTER WITH FOUR OR MORE LANES Released;

MINGO, CARLOS MARTINIS, SO: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released;

SHIVERS, AUDREY TANNELLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;

SINGLETARY, NORMAN JAVIER, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;

TAYLOR, DESMOND DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

TIFT, JASPER LEON, SO: PROBATION VIOLATION Active; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;

WOODEN, MARQUEL TREMAINE, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active.

OCTOBER 9

JOHNSON, ASHIA TRIMEKIA, APD: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE AT CERTAIN TIMES Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;

KENNEDY, COURTNEY CHRISTINE, OTHER: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;

LOGGINS, FRANCES DIANA, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;

MATHIS, SHUMN TEREVO, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;

NEAL, KIMBERLY CAROLE, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;

PETERSON, SHAUNTAVIOUS WAYNE, SO: COUNTY WEEKENDER Active;

ROBINSON, LATAVIA NASHAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

ROBINSON, MICHAEL TROY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

THIAM, MOHAMADOU, APD: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Active.

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