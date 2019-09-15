These are bookings for Sept. 5-11 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

SEPTEMBER 5

BRYANT, CHARLES LAURICE, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Released;

COBB, TREVONTAY STEPHONE, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; OFF BOND Active;

DOWELL, DESMOND TREMAINE, SO: RETURN FOR TRIAL Released;

FLINT, CYNTHIA ELAINE, DCP: PROBATION VIOLATION Active;

HAINES, CARTEZ ANTONIO SR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;

HILLSMAN, JOYCE ANN, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;

KIMBROUGH, RODNEY, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

KING, BRION MANONTIO, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Released; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Released;

KOHN, TEKOA DEVYON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

MACKEY, VONTAY ORTEGO, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; HOME INVASION, FIRST DEGREE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; AGGRAVATED BATTERY Active; AGGRAVATED ASSAULT - OTHER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; MAKING FALSE STATEMENT TO OBTAIN LICENSE Active;

MALONE, BRANDON RASHARD, SO: RETURN FOR TRIAL Released;

MERCER, SHAWN KEITH, SO: FAILURE TO APPEAR Active;

VALENTINE, THERESA DUKE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

VALERIUS, DONNA LEANN, DCP: UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALL Released;

WHITE, JAMES DOUGLAS, SO: BATTERY Released;

WILLIAMS, JEROME III, APD: PUBLIC INDECENCY-1ST OR 2ND CONVICTION -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;

WISHAM, KOBY LEE, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Released.

SEPTEMBER 6

CARTER, COOLWAISKI KENTRELL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE SO: CITY WEEKENDER Released;

HILSON, MARQUES LATRELL, APD: PROBATION VIOLATION Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; IMPROPER BACKING Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;

JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

MCCRAY, ALIYAH DIANNE, SO: CITY WEEKENDER Released;

SPARGO, ELIZABETH FAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

TAYLOR, BRIAN ADAM, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

THOMAS, DONTAVIOUS DUMARCUS, ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

WALKER, KEYDRUM BERNARD JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

WILLIAMS, ALEXIS KIERRA, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released.

SEPTEMBER 7

ANDERSON, DERELL ALEXANDER, ASU: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER 21 Released;

BARBER, COSTRELLIUS LATRAVIUS APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

BRYANT, CHARLES LAURICE, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;

CHESTER, SHA MYA NICOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

CLADD, CHALIL DENISE, SO: CITY WEEKENDER Released;

COCHRAN, TIMOTHY, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released;

COVIN, LISA DENISE, DCP: SPEEDING - STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;

HARRIS, JASON TYRONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

HARRIS, JENNIFER MICHELLE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

HUDSON, TEREVIOUS RAMEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- HANDS/FEET/FIST Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3RD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;

JEFFERSON, SAMUEL LEE, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;

JONES, TALIYAH NOTASHA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

KELLY, MATTHEW, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

KING, BOBBY CHARLES JR., SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

MITCHELL, MYA SHALIYAH, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;

MOORE, HANNAH KEYANNA, APD: PROBATION VIOLATION Active;

MURRAY, TERRANCE MARQUISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

POOLE, KEMYJELL DEWAYNE, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;

REESE, RENARDO BERNARD DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

ROYALS, TRACY YVONNE APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

SANDLIN, SONIA MICHELE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;

SEAY, RONALD MATTHEW, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

SHINGLES, DEMEREST LAMONT, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;

SNEED, SEBRINA SHANTREALL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

SOL, MATTHEW LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;

STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, SO: CITY WEEKENDER Released;

STINSON, CHINA MARIE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

VICKS, TAMMY GENESE, GSP: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;

WEBSTER, ELKEVIA SHARRAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

WILLIAMS, GIBRALTAR ANTAVIOUS, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

YOUNG, TERES QUARDARIUS, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.

SEPTEMBER 8

BARNEY, WHITNEY DIANE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Active;

DANIELS, SHUNIQUE LATACHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

DIXON, OCTAVIUS DEMOND, SO: OFF BOND Active; PUBLIC INDECENCY -- ACTUAL OR SIMULATED ACT Active;

DORSEY, JIMMY LAMAR, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Released;

HARVEY, LATRAVIOS MARTIN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

ROBINSON, JASMINE DENISE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;

ROGERS, MARCUS DA`VONTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.

SEPTEMBER 9

ALLEN, DONNEL CECIL JR., APD: BATTERY Active;

COX, KENNETH EDWARD DCP: PROBATION VIOLATION Active;

HAGAN, WILLIAM LARRY, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;

HODGE, RENITA LASHAUN, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HUGHES, KENDRICK GRANT, DCSP: BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS/BUS/STOP Released;

JONES, MARCUS, APD: ENTERING AUTOMOBILE Released;

LOVE, JERMAINE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;

RIGGINS, JESSICA SHONTANA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

SPURLIN, TIKILA MARIE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

TABOR, SHANTIRA DOMINIQUE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

VARENCE, PATRICK ANTWON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

WEBB, ALANDA DENISE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;

WILLIAMSON, NATHANIEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; PROBATION VIOLATION Active;

WISHAM, HUNTER JOSEPH SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE FIRST OFFENSE Released.

SEPTEMBER 10

BANKS, NAHEEM SHARRIFF, OTHER: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, FELONY Active

BARNES, MARLIN AVANT, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;

DOYLE, JAMIE RYAN, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;

GAINES, KYANIA SHONTE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; NO INSURANCE Released; FAIL TO YIELD WHILE TURNING LEFT Released;

HENDERSON, LESTER TYWON, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active;

HENLEY, ANTWON DEMETRIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HUNT, SAMUEL LEE, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

HUNTER, SHANTIA SHARNISE APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

JACKSON, ASHANTE LA NAICE, APD: FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DUI -- PER SE 0.08 Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;

JACKSON, JEREMY DEVANTE, SO: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;

JONES, CHARTAVEOUS DERON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; NO INSURANCE Active; HIT AND RUN -- UNATTENDED VEHICLE Active;

KING, BRION MANONTIO, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;

KING, EMANUEL ONTARIO APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

MCCOY, WALTER DONNEL IV, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

MCMILLAN, JOHN DARRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

SCOTT, JUSTIN JALEEL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;

THOMPSON, GRADY AUSBORNE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

WILLIAMS, CHARLIE EDWARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active.

SEPTEMBER 11

BANKS, CAROLYN JOHNSON, APD: PUBLIC INDECENCY -- LEWD APPEARANCE OF PARTIAL OR TOTAL NUDITY Active; DISORDERLY CONDUCT Active;

BARNEY, KIERRA PATRICE, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;

BLADES, SHENAYA SHERRELL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; SIMPLE BATTERY Active;

BOULAI, MIGUEL A., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE Active;

BROWN, DEMARCUS DIONTA, APD: BATTERY Released;

BURDETTE, SHELAH SWEAT SO:PROBATION VIOLATION Active;

DORSEY, JOSEPH JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;

McCOY, WALTER DONNEL IV, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active;

McKINNEY, NESHA KYMIRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;

SAVAGE, NICO NICHOLAS, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;

VICENTE, GREGORIO TZUN, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;

WALTON, DIAMOND ALEXANDRIA, APD: BATTERY Active;

WARE, JEREME SHURUNN, SO: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;

WORD, INTERFACE, APD: KIDNAPPING Released; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Released; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Released.

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