These are bookings for Sept. 5-11 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
SEPTEMBER 5
BRYANT, CHARLES LAURICE, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Released;
COBB, TREVONTAY STEPHONE, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; OFF BOND Active;
DOWELL, DESMOND TREMAINE, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
FLINT, CYNTHIA ELAINE, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
HAINES, CARTEZ ANTONIO SR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HILLSMAN, JOYCE ANN, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
KIMBROUGH, RODNEY, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
KING, BRION MANONTIO, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Released; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Released;
KOHN, TEKOA DEVYON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MACKEY, VONTAY ORTEGO, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; HOME INVASION, FIRST DEGREE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; AGGRAVATED BATTERY Active; AGGRAVATED ASSAULT - OTHER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; MAKING FALSE STATEMENT TO OBTAIN LICENSE Active;
MALONE, BRANDON RASHARD, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
MERCER, SHAWN KEITH, SO: FAILURE TO APPEAR Active;
VALENTINE, THERESA DUKE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
VALERIUS, DONNA LEANN, DCP: UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALL Released;
WHITE, JAMES DOUGLAS, SO: BATTERY Released;
WILLIAMS, JEROME III, APD: PUBLIC INDECENCY-1ST OR 2ND CONVICTION -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
WISHAM, KOBY LEE, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Released.
SEPTEMBER 6
CARTER, COOLWAISKI KENTRELL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE SO: CITY WEEKENDER Released;
HILSON, MARQUES LATRELL, APD: PROBATION VIOLATION Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; IMPROPER BACKING Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MCCRAY, ALIYAH DIANNE, SO: CITY WEEKENDER Released;
SPARGO, ELIZABETH FAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TAYLOR, BRIAN ADAM, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, DONTAVIOUS DUMARCUS, ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WALKER, KEYDRUM BERNARD JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, ALEXIS KIERRA, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released.
SEPTEMBER 7
ANDERSON, DERELL ALEXANDER, ASU: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER 21 Released;
BARBER, COSTRELLIUS LATRAVIUS APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BRYANT, CHARLES LAURICE, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
CHESTER, SHA MYA NICOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CLADD, CHALIL DENISE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COCHRAN, TIMOTHY, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released;
COVIN, LISA DENISE, DCP: SPEEDING - STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;
HARRIS, JASON TYRONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARRIS, JENNIFER MICHELLE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HUDSON, TEREVIOUS RAMEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- HANDS/FEET/FIST Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3RD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
JEFFERSON, SAMUEL LEE, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
JONES, TALIYAH NOTASHA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
KELLY, MATTHEW, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
KING, BOBBY CHARLES JR., SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
MITCHELL, MYA SHALIYAH, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
MOORE, HANNAH KEYANNA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MURRAY, TERRANCE MARQUISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
POOLE, KEMYJELL DEWAYNE, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
REESE, RENARDO BERNARD DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
ROYALS, TRACY YVONNE APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SANDLIN, SONIA MICHELE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
SEAY, RONALD MATTHEW, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SHINGLES, DEMEREST LAMONT, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
SNEED, SEBRINA SHANTREALL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SOL, MATTHEW LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
STINSON, CHINA MARIE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
VICKS, TAMMY GENESE, GSP: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
WEBSTER, ELKEVIA SHARRAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILLIAMS, GIBRALTAR ANTAVIOUS, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
YOUNG, TERES QUARDARIUS, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
SEPTEMBER 8
BARNEY, WHITNEY DIANE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Active;
DANIELS, SHUNIQUE LATACHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DIXON, OCTAVIUS DEMOND, SO: OFF BOND Active; PUBLIC INDECENCY -- ACTUAL OR SIMULATED ACT Active;
DORSEY, JIMMY LAMAR, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
HARVEY, LATRAVIOS MARTIN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBINSON, JASMINE DENISE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
ROGERS, MARCUS DA`VONTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
SEPTEMBER 9
ALLEN, DONNEL CECIL JR., APD: BATTERY Active;
COX, KENNETH EDWARD DCP: PROBATION VIOLATION Active;
HAGAN, WILLIAM LARRY, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HODGE, RENITA LASHAUN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HUGHES, KENDRICK GRANT, DCSP: BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS/BUS/STOP Released;
JONES, MARCUS, APD: ENTERING AUTOMOBILE Released;
LOVE, JERMAINE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
RIGGINS, JESSICA SHONTANA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SPURLIN, TIKILA MARIE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TABOR, SHANTIRA DOMINIQUE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
VARENCE, PATRICK ANTWON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WEBB, ALANDA DENISE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
WILLIAMSON, NATHANIEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; PROBATION VIOLATION Active;
WISHAM, HUNTER JOSEPH SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE FIRST OFFENSE Released.
SEPTEMBER 10
BANKS, NAHEEM SHARRIFF, OTHER: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, FELONY Active
BARNES, MARLIN AVANT, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
DOYLE, JAMIE RYAN, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
GAINES, KYANIA SHONTE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; NO INSURANCE Released; FAIL TO YIELD WHILE TURNING LEFT Released;
HENDERSON, LESTER TYWON, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active;
HENLEY, ANTWON DEMETRIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HUNT, SAMUEL LEE, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HUNTER, SHANTIA SHARNISE APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JACKSON, ASHANTE LA NAICE, APD: FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DUI -- PER SE 0.08 Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
JACKSON, JEREMY DEVANTE, SO: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
JONES, CHARTAVEOUS DERON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; NO INSURANCE Active; HIT AND RUN -- UNATTENDED VEHICLE Active;
KING, BRION MANONTIO, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
KING, EMANUEL ONTARIO APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MCCOY, WALTER DONNEL IV, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MCMILLAN, JOHN DARRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SCOTT, JUSTIN JALEEL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
THOMPSON, GRADY AUSBORNE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WILLIAMS, CHARLIE EDWARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active.
SEPTEMBER 11
BANKS, CAROLYN JOHNSON, APD: PUBLIC INDECENCY -- LEWD APPEARANCE OF PARTIAL OR TOTAL NUDITY Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
BARNEY, KIERRA PATRICE, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
BLADES, SHENAYA SHERRELL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; SIMPLE BATTERY Active;
BOULAI, MIGUEL A., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE Active;
BROWN, DEMARCUS DIONTA, APD: BATTERY Released;
BURDETTE, SHELAH SWEAT SO:PROBATION VIOLATION Active;
DORSEY, JOSEPH JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
McCOY, WALTER DONNEL IV, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
McKINNEY, NESHA KYMIRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
SAVAGE, NICO NICHOLAS, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
VICENTE, GREGORIO TZUN, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
WALTON, DIAMOND ALEXANDRIA, APD: BATTERY Active;
WARE, JEREME SHURUNN, SO: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
WORD, INTERFACE, APD: KIDNAPPING Released; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Released; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Released.