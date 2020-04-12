These are bookings for April 1-7 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 2
COX, KENNETH EDWARD, DCP: THEFT OF SERVICES, FELONY Released; DAMAGING, INJURING OR INTERFERING WITH PROPERTY OF PUBLIC UTILITY Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
FIGUEROA, KASUAVAY, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
HARDIN, JAMES EDWARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
LANE, DEVONTE CHARNARD, ADDU: MARIJUANA, PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
MARSHALL, LAMONTRE JACOREY, APD: ENTERING AUTOMOBILE Released; MARIJUANA, PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; ENTERING AUTOMOBILE Released;
MARTIN, TARRANCE SORRELL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
McCONNELL, MICHAEL RAY, DCP: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
MILLER, ROBERT, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
RICHARD, JOHN LEON JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SMITH, MARHEE OINGER, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
SMITH, NATAVIOUS KE`SHAUN APD: ENTERING AUTOMOBILE Released;
TAYLOR, DARRELL CHARLES JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
TIMPSON, JAMES LAMONT, APD: PROBATION VIOLATION Released;
WELLINGTON, DUSTIN SHANE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
YOUNG, ELIJAH AMIRA, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active.
APRIL 3
BANKS, CAROLYN JOHNSON, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
CLINTON, LEVITICUS RAFEAL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, DERRICK THEOMER, APD: PROBATION VIOLATION Released;
JACKSON, ITANIZA LILSHELL, APD: PROBATION VIOLATION Released;
JENKINS, COREY ALAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, ERICK-MICHAEL MICHAEL, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
SMITH, MICHAEL LATRON SR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, RAYMON ANTHONY, SO: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON FORCED ENTRY) Active.
APRIL 4
BANKS, CAROLYN JOHNSON APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
CHAMBERS, RANDY TARAIL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
DAVIS, MONTOYA KEYONNE, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
JAMES, ROBERT LEE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MAYS, TAHSEAN JAHLEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; PROBATION VIOLATION Released;
MOORE, KAREN LOUISE, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
WALKER, LEONARD CHARLES, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WILLIAMS, RANDY DORAL, APD: SIMPLE ASSAULT - FAMILY VIOLENCE Released.
APRIL 5
BARBER, ECTRUS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BEAL, RODNEY LEE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
BURKS, DARRYL WAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
CAUSEY, JAMES TYLER, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
ELLIS, JATAVIOUS DICAMERON, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HARRIS, LEKEVIAS LEON, APD: THEFT BY TAKING -- FIREARM Released;
JACKSON, SANDRA LAVERNE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released;
JONES, RODNEY WILLIAM, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; PROBATION VIOLATION Released;
NEWBERRY, ANTHONY LEE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
PALMER, JOHNNY L., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; PROBATION VIOLATION Released;
RODWELL, EILJAH NAHNIK, APD: BATTERY Released;
RODWELL, ERIN, APD: BATTERY Released;
SADLER, BRYAN KEITH, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
WHITE, FRANKLIN BERNARD, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released.
APRIL 6
CARTER, BILLY LEE, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
KNIGHTON, RAYKWUAN DEMOND, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
NIX, NAKIYAH SADE', APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
SCOTT, TEVIN TAMOSKI, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
SIMMONS, WILLIE EARL JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
SMITH, KRISTOPHER JACKSON, SO: SIMPLE BATTERY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
APRIL 7
CHRISTIAN, TATTIYANA JOANNE, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
CLARK, KONTAVIOUS DEMARTIN, APD: PROBATION VIOLATION Released;
FRANKLIN, RUSSELL KEITH, APD: PROBATION VIOLATION Released; DRUG PARAPHERNALIA Released;
JONES, JAMES KELVIN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
JORDAN, REGINALD DEAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MILLER, DONALD EARL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
NESBITT, SHADTAVIS, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PHILLIPS, KEARIE KALIYAH, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
PONDER, KARLOES LYMBRAE, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
WEST, ARMOND DEGREGORY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active.
APRIL 8
CRAWFORD, SYLVIA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
ELLIS, TAIISHA MONAE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active;
EVANS, EDDIE LEE, APD: PUBLIC INDECENCY - URINATION OR DEFECATION Active;
GORDON, REGINALD BERNARD JR., APD: PROBATION VIOLATION Released;
PHILLIPS, KYUNDRA DYKELRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
ROBINSON, DACY DEMOND JR., ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE(SPECIFY DRUG NAME) Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, LAUREN SHEA, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WILLIAMS, KEVIN JR., APD: PROBATION VIOLATION Released.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.