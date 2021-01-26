These are bookings for Jan. 14-20 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 14
BRONER, JAMIE BERNARD SO: PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active;
CARTER, MICKEE RAHEEM DONNELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
CARTER, STANLEY LAMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
FREEMAN, ROBERT LEE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HARRIS, EZELL III, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, VERNON RAY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LATTIMORE, DONTRANIQUE ANTAVIUS, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING - STATE COURT Released;
McAFEE, CHARLES ALLEN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
NEWBERRY, ANTHONY LEE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
POSEY, PRESTON LEE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROBERTS, NATHANIEL JOLO, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
SEAY, ANTHONY TERRELL ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
TAYLOR, KANESHA LASHELLE, APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released.
JANUARY 15
BUCKLEY, KERRIE IVAGGO, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released;
CAMARA, DERIKA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CRAFT, DAVID BRENTLEY, SO: PROBATION VIOLATION Released;
DAVIS, KELSEY JAMIYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DEVEZIN, DESMOND, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active; BAIL JUMPING -- LEAVING THE STATE Active;
GREEN, TRAKERIAUNA LY`DASIA A`MYA, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; ATTEMPT TO PURCHASE/POSSESSION OF ALCOHOL BY PERSON UNDER 21 Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released;
LEWIS, KIMIKO LASHUNDRA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MASON, JOSHUA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
McDONALD, KEITH MELVIN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MILES, MEGO AUSTIN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MILLER, TRAVIS ALEXANDER, DCP: PAROLE VIOLATION Active;
ROBERTS, VICTOR BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
ROYALS, JUSTIN MICHAEL, APD: RECKLESS DRIVING Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released;
SCOTT, RONEISHA MONE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, KIMYA MICHELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
THOMAS, WANDA DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TOLIVER, ERICA NICOLE, SO: CITY COURT SENTENCE Released;
WINK, FREDRICK BERNARD, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WORKS, KWAMESIA LANAE', APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JANUARY 16
ALFORD, SHAKENDARA SHANAKA, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
FRUSTER, SHANTE`VIUS MIKAL, APD: MURDER Active;
GRAHAM, PERCY AUTHUR, APD: MURDER Active; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;
MARBLE, LASHONE DEVERA, APD: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
PRIDMORE, SHENA MARIE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
01/17/2021
BANKS, T`SIA ZYKERIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CLYDE, TEKESHA CONTRICE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
ELLIS, JUSTIN LEVANCE, APD: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; STOP SIGN VIOLATION Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER;S LICENSE Active; RECKLESS DRIVING Active; SIMPLE BATTERY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; FAILURE TO YIELD AT STOP SIGN Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
FARLEY, MARQUIS RASHAAD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN -- THIRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AAGE PRESENT Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
GRANT, ANTONIO BERNARD JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HAMMOND, ALTEVIOUS BRE`SHA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HARRIS, DYAMON NICOLE, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
JONES, QUADRICK DAYKOWN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
McKALOPE, KENDRICK LATAVIAN, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; TOO FAST FOR CONDITIONS Released;
NOAH, LEON GRANT, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; FOLLOWING TOO CLOSELY Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
ROBINSON, RHODA, AIRP: CRIMINAL TRESPASS Released;
SLAUGHTER, CHRISTY CHANIQUE, APD: CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
WILLIAMS, JUSTIN JERRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active.
JANUARY 18
COVIN, ZACHARY RASHAD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JENKINS, JOSHUA PEACE, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Released; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
JENKINS, RENARD LAMAR, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SHEALY, KATERRIUS DEMARCUS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
JANUARY 19
ATKINS, MARIO DEMETRIUS, SO: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
BROWN, JULISA MARIE, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
CHATMAN, DEREIN CAPICE, DCP: OPERATING UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
CLARK, DONTAVIOUS LAMAR, SO: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; OFF BOND Active;
HALL, MARCUS DENEILS, DCSP: CRIMINAL TRESPASS Released;
HAWKINS, SHA`ROD LA`CRAIG, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; NO PROOF INSURANCE Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED, Released; HEADLIGHT - REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released
HUNTLEY, RODARRIUS SHAHEEM, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
KING, KENYA LARREL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MILLER, ABBY VICTORIA, SO: FAILURE TO APPEAR Released;
OVERSTREET, ROBERT EDWARD JR., APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
RIGGINS, DERRICK WESTLEY, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
ROLLINS, LADESHA NAOMI, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SAMPSON, KERON JACOBI, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHITAKER, ADRENNE UNIQUE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JANUARY 20
BROWN, KIM MARLON, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
BROWN, NICHOLAS ANTHONY, SO: SIMPLE ASSAULT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GRANT, MILTON LEE, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
HAYSLIP, BRAD MICHAEL, SO: ARMED ROBBERY -- OTHER WEAPON Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; AGGRAVATED BATTERY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
HUDSON, MANCHINO JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MAYS, TAHSEAN JAHLEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
McCLOUD, KYMBREL CHERUNDA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
McKINNEY, TAKIA LASHELL SO: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
OLIVER, EDDIE LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROBERTS, VICTOR BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released;
TYLER, QUANTAVIOUS ANTWAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WILLIAMS, CHARLES III, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; OFF BOND Active.
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