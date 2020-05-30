These are bookings for May 21-27 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MAY 21
BROOKS, ALFRED YSIDRO, SO: PROBATION VIOLATION Released;
CARTER, KYLE BRENT, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CLARK, MARK ARDELL, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, JERRY FRANK, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
GILBERT, ARTHUR MURRY, APD: CRUELTY TO ANIMALS Released;
GREEN, MONTE JIVELL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HICKS, DESIRAE DANIELLE, APD: COCAINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HILLSMAN, CHANDEL KEREY, SO: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
JOHNSON, TALUSIA EVELYN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, ROBERT LAMAR, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
KNIGHT, THOMAS RANDOLPH, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LINKHORN, CHRISTOPHER RASHAD, SO: LOITERING UPON SCHOOL PREMISES/WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Active; AGGRAVATED STALKING Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY Active;
MANDERS, WILLIAM KELLY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
MOSELY, GABRIEL ALEXANDER, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
MOSES, KIZZY LEROY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MULDROW, X`ZAVIA ISHANTIBREYANA, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
STEVENS, DONTAVIUS K L APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WILKES, TERRANCE BENJAMIN, SO: BATTERY Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
MAY 22
ANDERSON, HENRY HARRIS, DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; IMPROPER LEFT TURN Released;
BILLINGSLY, ANTWAUN ROBERTS, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
BROWN, JERBRIA NECOLE, SO: PROBATION VIOLATION Released
BROWN, TANTWANNA MONROE, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
CARTER, KE`MARI KE`VEONTE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
COLEMAN, VICTORIA MICHELE, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
ESCOBAN, JOSE, DCP: BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HARRISON, MIKELLE HOWARD, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Released;
HAYES, MALCOLM ISAIAH, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JENKINS, JAQUAN RASHEED, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, MICHAEL TERRELLE, SO: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released; FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
MIRANDA, JOSE SANCHEZ, DCP: BATTERY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SANCHEZ, JOSE, DCP: BATTERY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
STUBBS, WILLIAM JESSE, APD: TOO FAST FOR CONDITIONS Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
TATUM, SHAWN ALEXANDER DCP: SIMPLE BATTERY Released.
MAY 23
ACKER, TUNISIA MONETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
ARLINE, KEMONA BERNARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BUTLER, ADRIENNE CHERELLE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
CROSS, OLETHA COWART, DCP: FAILURE TO APPEAR Released; IMPROPER STOPPING ON ROADWAY Released;
CURRY, ANFERNEE DEANDRE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
DANIELS, SHENIKA NOEL, APD: COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
FLEMING, OTIS GARY, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
HARRIS, RAIMON DIOR, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active;
HEARD, GREGORY BERNARD, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
JACKSON, MICHAEL LORENZO, APD: PROBATION VIOLATION Active;
McKENDRICK, KATRICE ALEXIS, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
SIRMONS, JOHNNY RAY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; COCAINE, POSSESSION OF Released;
SULLIVAN, JIMMY LEE, APD: PROBATION VIOLATION Active.
MAY 25
BAKER, TIANNA ADRICIA, APD: PROBATION VIOLATION Released;
CLYDE, LAVONTA BERNARD, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Released;
CRAWFORD, BENNIE RAY, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
DANIELS, JACOLBY LECORY APD: BATTERY Released;
GARRETT, RASHEEN MALIK, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
KAYLOR, VERNESSIA LENETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MARLIN, BRYANT TORRANCE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
McGOWAN, BRENDA WASHINGTON, ADDU: MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE Released; COCAINE, POSSESSION OF Released MANUFACTURING/DISTRIBUTING/SELLING ALCOHOL WITHOUT A LICENSE Released;
PEAK, BOBBIE JO, APD: HARASSING PHONE CALLS Released;
PRICE, GRENARDO LAMARR, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
RILEY, ALICIA DARLENE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBINSON, DACY DEMOND JR., ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SEAY, RONALD MATTHEW, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; IMPROPER BACKING Released;
STARLING, ZECHARIAN S., SO: PAROLE VIOLATION Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
WALLACE, HENRY RASHABIAN, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE Active; MANUFACTURING/DISTRIBUTING/SELLING ALCOHOL WITHOUT A LICENSE Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;
WALLACE, STEPHANIE DENISE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WESTON, ANTONIO BERNARD JR., DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; NO INSURANCE Released; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Released; REGISTRATION AND LICENSE PLATE REQUIREMENTS Released,
MAY 25
CLARK, CEDRIC CADDELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
FORD, ROBERT RICHARD, APD: PAROLE VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
JONES, TIFFANY MARSHALL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
MANNIE, AILL JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
PORTER, REGINALD HIKIM, APD: PROBATION VIOLATION Active.
MAY 26
ACRES, PATRICK WAYNE APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
BALDWIN, ADARIUS JAISHAAD, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; ROBBERY BY FORCE Active;
CASEY, ASHLEY VAUGHN, APD: RED LIGHT VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
COVIN, SHERITA MICHELLE, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
HOLSEY, JEFFEREY BERNARD, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
JACKSON, KEYONTAE UNIQUE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
LINDEN, RAVEN MELISSA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
MAY 27
ANDERSON, SCOTT ANSLEY, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BARNES, WILLIAM EARL JR., APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
DAHN, AMANDA ARLENE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
GORRIE, PATRICIA GRACE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
JACKSON, MELVIN JAMES APD: PROBATION VIOLATION Active;
JENKINS, HORACE III, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
SORROW, ANITA JO, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
WARE, KATURIA ONEQUKA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active.
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