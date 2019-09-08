These are bookings for Aug. 29-Sept. 4 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
AUGUST 29
BANKS, VASHAUN LAMAR, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
BILLINGS, TRAVIS MONTREAL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
BROOKS, CALVIN SHARMAND, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
CANIDATE, HUBBARD LEE, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
DAVIS, CHRISTOPHER WINDWALKER, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HARRIS, TA‘KEEVIAN KEESHADD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Released;
HILL, JOHNTERRIOUS JACOREY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, WILLIE JAMES, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
KNIGHTON, SHARON DENISE, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released
LAMAR, COREY JAMAAL, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
NASRULLAH, AMINA BASHA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
PINKARD, CHARLIE JUNIOR JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
SIBLEY, ERIC RAMONE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
TYLER, QUAID KENTRELL, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
WINGFIELD, DERIAN ASHLEY, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Released.
AUGUST 30
ANDERSON, REGINALD ANTONIO, OTHER: PROBATION VIOLATION Released;
AULTMAN, MARKLAND ANDREW, DCP: THEFT BY TAKING — FIREARM Active; THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Active;
BROWN, TELISA NICOLE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
BRYANT, TREYSHAWN KEHDEEM, COURT: CITY COURT SENTENCE Released;
CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
CHESTER, JARRELL, APD: ENTERING AUTOMOBILE Released; THEFT BY TAKING — $1,500 OR LESS Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: WEEKENDER Released;
CROFT, PAMELA ROSE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HAMMOND, MARQUEZ DANTE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, SIMONE YVETTE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
HUNT, CHARLES CLIFFTON JR., APD: PROBATION VIOLATION Released;
JACKSON, TIMOTHY BERNARD, SO: FALSE IMPRISONMENT Active; ARMED ROBBERY, FIREARM Active;
JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JOHNSON, KORINA R., APD: PUBLIC INDECENCY, Released
JOSEPH, DEMETRIUS ANDRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
KEELEY, XAVIER ALEXANDER, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LOUD, JAVONTE TERRON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McCRAY, ALIYAH DI-ANNE, SO: CITY WEEKENDER Released;
McDOWELL, WHITNEY DENISE SO: COUNTY WEEKENDER Released;
SMITH, KENDRA MICHELLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, TERRENCE LAMAR, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released;
TABB, CLINT JOHN, OTHER: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active;
TAYLOR, CHRISTOPHER RASHAD, SO: CITY WEEKENDER Released;
TURNER, JAMES RENQUEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, BRITTANY BREANNA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WILLIAMS, TRONTAVIOUS JARON, APD:DISORDERLY CONDUCT Released.
AUGUST 31
ANGRY, TAURUS CORNELIUS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
ANGRY, TYRONE EMANUEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
EVANS, JARNAY BERNARD, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS, MISDEMEANOR Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released;
KEGLER, ROBERT NATHANIEL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, MISDEMEANOR Released;
McPHERSON, ROBERT MELVIN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released; STOP SIGN VIOLATION Released; NO INSURANCE Released;
NIX, HENRY BENJAMIN JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
QUIMBY, DEMETRESS JAY, SO: CITY WEEKENDER Released;
RUDOLPH, DENNIS DOUGLAS, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active;
SHEFFIELD, BRANDON BESHUAD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SHEFFIELD, UELISSA CECLER APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SQUIRES, ANGELLA RENE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: WEEKENDER Released.
SEPTEMBER 1
BROWN, WILLIE DOUGLAS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
HARRIS, THOMAS JATELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
JACKSON, QUINTEN DEAN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, APD: REMAINING ON BUSINESS PROPERTY AFTER CLOSING Released;
MONCRIEF, MELISSA BROWN, SO: PROBATION VIOLATION Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
MORTON, CONNIESSIA LE‘ANGELA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Released;
RANDALL, ANTONIO RICARDO, APD: CRIMINAL TRESPASS; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
SUTTON, JEFFERY SHAWN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, MISDEMEANOR Active; STATE COURT SENTENCE Active;
THOMAS, RAKEILL DEVONTA, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
WILLIAMS, KEETAZEYA A., APD: IMPROPER LANE CHANGE Released; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
WILLIAMS, MARKELIAN CHRISTOPHER, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
YOUNG, ALVIN DEION APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released.
SEPTEMBER 2
BOONE, TOMEKA LASHAWN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BRAXTON, MARLO JOSEPH OTHER: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
CATHCART, DANISHA RENEE, APD: HIT AND RUN — UNATTENDED VEHICLE Released;
HOLSEY, DAKOTA LAJANIE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
HOWELL, MARK ALAN JR., OTHER: OFF BOND Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JONES, TOREY MARQUIS, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN, THIRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Active;
KING, LATOYA PATRICE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
LEMON, JONATHAN RAY, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8 Released;
REES, CLAYTON JAMES, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released
WALKER, DEMETRIOUS LAVONNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
SEPTEMBER 3
BLAIR, IAMUNIQUE L., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active;
HILLHOUSE, FRANK JESSE, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; SIMPLE BATTERY Active;
LEWIS, CURTIZ LANARE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
LITTLE, TAVORIS MIYONG, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
MANGO, LOVELL, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
OWENS, MICHAEL ALEXANDER, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
PRICE, EARNEST MAKEL, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
REVILLS, DORION TYREE, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active
WALKER, TANEKA AMIDA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
SEPTEMBER 4
ADAMS, JOSHUA AUSTIN, DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, MISDEMEANOR Active;
AL-KARIM, TREJEANNE D. ANN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ALLEN, MARY CATHERINE, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; SCHEDULE I OR II — POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; RECKLESS CONDUCT Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Active; CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active;
BENNETT, KIM BERNARD, APD: THEFT BY TAKING , $1,500 OR LESS Active;
BOSWELL, TIA YVETTE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active
BUTLER, LEE WINSTON JR., APD: STOP SIGN VIOLATION Active; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Active; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Active; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Active; NO INSURANCE Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
CRUZ GARCIA, JOSE ROBERTO JR., DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
GAINER, ANTWAN BERNARD JR., DCSP: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
GIBSON, MONTRAVIOUS MONQUEZ, PAR: PROBATION VIOLATION Active;
HUDSON, NICHOLAS TREMAINE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
JACKSON, OCTAVIOUS LORENZO, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, ANTWONE BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LASTER, DONTERRIUS MARQUEZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LOYD, VALISHA QUOSHA, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
LUKE, BRANDI LEA, MARS: CITY COURT SENTENCE Active;
MALONE, EDDIE B., SO: FAILURE TO APPEAR Active;
MONSON, JERMAINE QUANTZ, SO: AGGRAVATED ASSAULT — HANDS/FEET/FIST Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;
PATTERSON, ROLANDA, MARS: CITY COURT SENTENCE Active;
SANDERS, MAURICE, JUAWAN SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, FREDRICK LAVAILIAN APD: DRUG PARAPHERNALIA Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
WATTS, GARY WAYNE JR., APD: DISCHARGING FIREARMS DANGEROUS WEAPONS Released;
WHITE, BRIAN DAVID, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FIREARM USE BY CONVICTED FELON IN COMMISSION OF CRIME Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; RECKLESS CONDUCT Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE I OR II — POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; RECKLESS CONDUCT Active; CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active;
WILLIAMS, ALEXANDER TERRHEAK, MARS: STATE COURT SENTENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WOODS, BRENNAN TERRELL, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active SCHEDULE I OR II — POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FORGERY — SECOND DEGREE (six counts) Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PAROLE VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
WORD, DANIELLA FRANCES, SO: PROBATION VIOLATION Released.