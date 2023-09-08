Nancy Pelosi to run for reelection for her US House seat next year

(CNN) — Former House Speaker Nancy Pelosi, 83, will run for reelection in the US House next November, the California Democrat announced Friday.
In a post on X, Pelosi said, “Now more than ever our City needs us to advance San Francisco values and further our recovery. Our country needs America to show the world that our flag is still there, with liberty and justice for ALL. That is why I am running for reelection — and respectfully ask for your vote. -Nancy.”
kAmqJ CF??:?8 7@C C66=64E:@?[ !6=@D: :D A@:D65 E@ 6IE6?5 96C =6?8E9J 42C66C @? r2A:E@= w:==[ H9:49 3682? 3J H:??:?8 2 DA64:2= 6=64E:@? :? yF?6 `hgf[ 7FCE96C 46>6?E:?8 96C C@=6 2D 2 E@H6C:?8 7:8FC6 :? s6>@4C2E:4 A@=:E:4D :? (2D9:?8E@? 2?5 @? E96 ?2E:@?2= DE286] !6=@D: 92D 366? k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]4??]4@>^a_`g^_b^_f^A@=:E:4D^?2?4J\A6=@D:\5@?2E6D\82G6=\D>:E9D@?:2?^:?56I]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm2 EC2:=3=2K6C 7@C H@>6?k^2m :? A@=:E:4D E9C@F89 96C 42C66C[ 3FE 92D 2=D@ 366? 2 F?:BF6=J A@=2C:K:?8 7:8FC6 :? p>6C:42? A@=:E:4D[ >2<:?8 96C 2 AC@>:?6?E E2C86E @7 #6AF3=:42? 4C:E:4:D>]k^Am
kAm!6=@D: D6CG65 EH:46 2D w@FD6 DA62<6C[ 7:CDE 7C@> a__f\a_`` 2D E96 7:CDE H@>2? E@ 9@=5 E96 ;@3[ 2?5 C64=2:>65 E96 82G6= :? a_`h] k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]4??]4@>^a_aa^``^`f^A@=:E:4D^?2?4J\A6=@D:\9@FD6\DA62<6C\56>@4C2ED\7FEFC6^:?56I]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm$96 DE6AA65 5@H? 2D DA62<6Ck^2m 2?5 s6>@4C2E:4 =6256C :? y2?F2CJ H96? #6AF3=:42?D E@@< 4@?EC@= @7 E96 492>36C] w@FD6 s6>@4C2E:4 =6256C w2<66> y677C:6D 92D D:?46 D6CG65 2D 96C DF446DD@C]k^Am
kAm"F6DE:@?D DFCC@F?565 !6=@D: @G6C H96E96C D96 H@F=5 C6>2:? :? r@?8C6DD @C CF? 7@C C66=64E:@? 7@==@H:?8 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]4??]4@>^a_ab^_`^a_^A@=:E:4D^A6=@D:\9FD32?5\C64@G6CJ^:?56I]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm2 3CFE2= 2EE24< @? 96C 9FD32?5k^2m[ !2F=[ :? ~4E@36C a_aa :? E96:C $2? uC2?4:D4@ 9@>6]k^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]4??]4@>^a_ab^_`^a_^A@=:E:4D^A6=@D:\9FD32?5\C64@G6CJ^:?56I]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qmx? 2? :?E6CG:6Hk^2m H:E9 r}}’D r9C:D (2==246 62C=:6C E9:D J62C[ !6=@D: D2:5 E92E D96 5@6D?’E >:DD 36:?8 DA62<6C]k^Am
kAm“}@] x D@>6E:>6D H@?56C H9J x 5@?’E[ 3FE x E9:?< E92E x’G6 5@?6 >J E:>6[” D96 D2:5] “x =@G65 :E] xE H2D 2 8C62E 9@?@C] x>28:?6[ E@ 36 DA62<6C @7 E96 w@FD6[ D64@?5 :? =:?6 E@ E96 AC6D:56?4J[ H9:49 @7 4@FCD6 H@F=5 ?6G6C 92AA6?[ 3FE ?@?6E96=6DD[ E96 AC6DE:86 @7 :E 2==] x =@G6 >J >6>36CD] x =@G6 E96 :?DE:EFE:@?]”k^Am
kAm%96 ?6HD @7 96C 564:D:@? E@ CF? 282:? 4@>6D 2E 2 E:>6 @7 96:89E6?65 2EE6?E:@? E@ BF6DE:@?D @G6C E96 286[ 962=E9 2?5 42A24:EJ E@ D6CG6 @7 D6G6C2= @E96C AC@>:?6?E A@=:E:4:2?D @? r2A:E@= w:==] $6?2E6 |:?@C:EJ {6256C |:E49 |4r@??6==[ H9@ :D g`[ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]4??]4@>^a_ab^_g^b_^A@=:E:4D^>:E49\>44@??6==^:?56I]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm92D 72465 :?E6?D6 D4CFE:?J 27E6C 2AA62C:?8 E@ 7C66K6 FAk^2m H9:=6 DA62<:?8 E@ C6A@CE6CD @? EH@ C646?E @442D:@?D] $6?] s:2??6 u6:?DE6:?[ H9@ :D h_[ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]4??]4@>^a_ab^_d^`f^A@=:E:4D^76:?DE6:?\D6?2E6\C6EFC?^:?56I]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm92D 2=D@ 72465 D4CFE:?Jk^2m 27E6C 2AA62C:?8 :?4C62D:?8=J 7C2:= 7@==@H:?8 96C C6EFC? E@ r2A:E@= w:== 27E6C 2 =6?8E9J 23D6?46 H9:=6 C64@G6C:?8 7C@> D9:?8=6D] !6=@D: 92D 5676?565 u6:?DE6:? 27E6C E96 r2=:7@C?:2 D6?2E@C 72465 42==D 7C@> 76==@H s6>@4C2ED E@ DE6A 5@H? 5F6 E@ 96C 962=E9 :DDF6D]k^Am
kAm(2=<:?8 5@H? 2 92==H2J :? E96 r2A:E@= 4@>A=6I @?6 52J :? =2E6 |2J[ !6=@D: DE@AA65 E@ 4@>A=2:? E@ 2 ?6HDA2A6C C6A@CE6C 23@FE 2 C646?E DE@CJ 2:C:?8 4@?46C?D 23@FE u6:?DE6:?’D D=@H 4@?G2=6D46?46]k^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]4??]4@>^a_ab^_e^a`^A@=:E:4D^76:?DE6:?\23D6?46\42=:7@C?:2\56=682E:@?\4@>A=2:?ED^:?56I]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<QmpE E96 E:>6k^2m[ D96 3=2>65 “E96 =67E” 7@C E96 4C:E:4:D> @7 u6:?DE6:?[ 3FE 25565[ “x7 D96 H6C6 2 8FJ[ J@F H@F=5?’E 6G6? 962C 23@FE :E] *@F H@F=5?’E 6G6? 962C 23@FE :E] *@F <?@H :E[ 2?5 x <?@H :E[ 2?5 x H@?’E ?2>6 :>A@CE2?E D6?2E@CD H9@ H6C6 492:CD @7 4@>>:EE66D” H9@ H6C6 :? H@CD6 D92A6[ !6=@D: D2:5[ H:E9:? 62CD9@E @7 D6G6C2= 2:56D 2?5 @E96C C6A@CE6CD]k^Am
kAmk6>m%9:D DE@CJ 92D 366? FA52E65 H:E9 255:E:@?2= 56G6=@A>6?ED]k^6>mk^Am
kAm%96\r}}\(:C6k^Am
kAm™ U2>Aj © a_ab r23=6 }6HD }6EH@C<[ x?4][ 2 (2C?6C qC@D] s:D4@G6CJ r@>A2?J] p== C:89ED C6D6CG65]k^Am