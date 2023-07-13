(CNN) — An Ohio plastic surgeon who livestreamed some patient operations on TikTok and had three patients report complications after surgery had her state medical license revoked permanently Wednesday, according to the state’s medical board.
Dr. Katharine Roxanne Grawe – also known on social media as “Dr. Roxy” – will “no longer be able to practice medicine in the state of Ohio,” Jerica Stewart, spokesperson for the State Medical Board of Ohio, told CNN.
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