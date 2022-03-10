THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 42 IN
EFFECT UNTIL 6 AM EST /5 AM CST/ SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
DIXIE FRANKLIN GADSDEN
JEFFERSON LAFAYETTE LEON
LIBERTY MADISON TAYLOR
WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
BAY CALHOUN GULF
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL QUITMAN RANDOLPH
SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABBEVILLE,
ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ABE SPRINGS, ADAMS BEACH, ADEL, ALBANY,
ALFORDS, ALMA, ALPINE HEIGHTS, APALACHICOLA, ARGYLE, ARLINGTON,
ASBURY, ASHBURN, ASHTON, ATHENA, AUSMAC, BABCOCK,
BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARKER STORE,
BARNEYVILLE, BATTENS CROSSROADS, BAY CITY, BEACHTON, BEAMON,
BELLVIEW, BENEVOLENCE, BENNETT, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY,
BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BLOUNTSTOWN,
BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS, BONIFAY, BOWENS MILL, BOYD, BOYKIN,
BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BROWNS CROSSROADS,
BROWNTOWN, BUCELL JUNCTION, BUCK SIDING, BUCKVILLE,
CABBAGE GROVE, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA,
CAPPS, CARBUR, CARRABELLE, CASA BLANCO, CENTER RIDGE,
CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE,
CHERRY LAKE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA,
CLARKS MILL, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS,
COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P, COOKS HAMMOCK,
COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE,
CROSS CITY, CROSS CITY AIRPORT, CROSSROADS, CRYSTAL LAKE, CUBA,
CUTHBERT, DALEVILLE, DALKEITH, DAVIS PARK, DAWSON,
DAWSON MUNICIPAL A/P, DAY, DAYS CROSSROADS,
DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P,
DICKEY, DILL, DILLON, DILLS, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P,
DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL, DRIFTON, DURHAM,
EARLY CO A/P, EAST ALBANY, ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO,
EMPRESS, ENTERPRISE, ENTERPRISE, ENTERPRISE MUNICIPAL A/P,
EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD, FESTUS, FITZGERALD,
FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FIVE POINTS, FORRESTER, FORT GADSDEN,
FORT GAINES, FORT RUCKER, FRINK, GAMMAGE, GANER, GENEVA,
GENEVA MUNICIPAL A/P, GEORGETOWN, GORDY, GRACEVILLE,
GRADY CO A/P, GRAVES, GREGGS, GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER,
HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HARTFORD, HATCHER, HAWKINSTOWN,
HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HILLIARDVILLE, HINES,
HOBBY, HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOPEWELL,
HOWARD CREEK, IRWINVILLE, ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT,
JONES CROSSING, JONESBORO, KEYTON, KILLEARN ESTATES,
KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LAWRENCEVILLE, LEESBURG,
LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING,
LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LOVETT, LYNN, LYNN HAVEN, MABSON,
MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE,
MASSEE, MAYHAW, MAYO, METCALF, MIDWAY, MILFORD, MITCHELL CO A/P,
MONCRIEF, MONTICELLO, MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE,
MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEW HOPE, NEWTON,
NIXON, OAK GROVE, OCILLA, ODENA, OLD TOWN, ORANGE HILL, OZARK,
PALMYRA, PANAMA CITY, PASCO, PECAN, PELHAM, PERRY, PETERSON HILL,
PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE,
PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK,
RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN,
SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK,
SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS, SOPCHOPPY,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE,
SPRINGVALE STATION, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SUNSWEET,
SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE,
TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON, TILTON, TURNER CITY, UNION,
VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WAKULLA SPRINGS, WALKER,
WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA,
WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE, WORTH,
YELLOW JACKET, AND YEOMANS.
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