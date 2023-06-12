To the editor:

A climate-emergency declaration from President Biden regarding the ongoing wildfires and smoke is definitely in order to address the current situation (Natter, June 8: Biden urged to demand ‘climate emergency’ as smoke chokes Washington). New York and much of the country need help and need it now.

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