To the editor:
Response to article @ Hate groups’ political influence growing, watchdog says.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 275 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA COFFEE DALE GENEVA HENRY HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA FRANKLIN GADSDEN LEON LIBERTY WAKULLA IN PANHANDLE FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA TURNER WORTH IN SOUTHWEST GEORGIA BAKER CALHOUN CLAY DECATUR DOUGHERTY EARLY GRADY LEE MILLER MITCHELL QUITMAN RANDOLPH SEMINOLE TERRELL THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ABE SPRINGS, ALBANY, ALFORDS, ALPINE HEIGHTS, APALACHICOLA, ARGYLE, ARLINGTON, ASBURY, ASHBURN, AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BATTENS CROSSROADS, BAY CITY, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW, BENEVOLENCE, BENNETT, BETHEL, BEVERLY, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN, BUCK SIDING, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CARRABELLE, CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKS MILL, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTON, COTTONWOOD, CROSSROADS, CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DALKEITH, DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DICKEY, DILL, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, ENTERPRISE, ENTERPRISE, ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FORRESTER, FORT GADSDEN, FORT GAINES, FORT RUCKER, FRINK, GAMMAGE, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GEORGETOWN, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GRAVES, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HATCHER, HAWKINSTOWN, HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HILLIARDVILLE, HOBBY, HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, ISABELLA, IVEYS MILL, JONES CROSSING, KEYTON, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LAWRENCEVILLE, LEESBURG, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MABSON, MACLAY STATE GARDENS, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, MAYHAW, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MOORES CROSSROADS, MORGAN, NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, OZARK, PALMYRA, PANAMA CITY, PECAN, PELHAM, PETERSON HILL, PINE PARK, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, PRETORIA, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS, SOPCHOPPY, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TILTON, TURNER CITY, UNION, WAKULLA SPRINGS, WALKER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE, WORTH, AND YEOMANS.
To the editor:
Response to article @ Hate groups’ political influence growing, watchdog says.
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.
This poll is not scientific - results reflect opinions of respondents
Get up-to-the-minute news sent straight to your device.
Sorry, an error occurred.
Thank you .
Your account has been registered, and you are now logged in.
Check your email for details.
Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.
An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the e-mail address listed on your account.
No promotional rates found.
Thank you.
Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.
|Rate:
|Begins:
|Transaction ID:
A receipt was sent to your email.