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Ralph Nader

Once again, government socialism — ultimately backed by taxpayers — is saving reckless midsized banks and their depositors. Silicon Valley Bank and Signature Bank greedily mismanaged their risk levels and had to be closed down. The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), in return, to avoid a bank panic and a run on other midsized banks, went over its $250,000 insurance cap per account and guaranteed all deposits — which are owned by the rich and corporations — no matter how large,

Permitting such imprudent risk-taking flows directly from the Trump-GOP Congressional weakening of regulations in 2018, which was supported by dozens of Democrats, led by bank toady Sen. Mark Warner, D-Va. That bipartisan deregulation provided a filibuster-proof passage by the Senate.

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