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Scott Ludwig

During our senior year at the University of Florida, my roommate and I lived in a trailer on Archer Road. Today you’ll find a Carrabba’s where our trailer park used to be. With enrollment now more than twice what it was back then, how the city of Gainesville justified the elimination of a perfectly good trailer park escapes me, especially with the local rental market being as tight as it is these days.

I’ll get off my soap box now.

Scott Ludwig is a retired businessman, a published author and a runner. His columns appear in The Albany Herald on Fridays.

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