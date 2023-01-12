THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 22 IN
EFFECT UNTIL 9 PM EST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN PANHANDLE FLORIDA
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BROOKS COLQUITT THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL QUITMAN RANDOLPH
SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P,
ALBANY, ALFORDS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, ARLINGTON, ASBURY,
ASHBURN, AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE,
BARKER STORE, BATTENS CROSSROADS, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW,
BENEVOLENCE, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY,
BLUE SPRINGS, BONIFAY, BOYKIN, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P,
BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN, CAIRO, CAMILLA, CAPEL,
CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT,
CHULA, CLARKS MILL, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES,
COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTON,
COTTONWOOD, CROSSROADS, CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE,
DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS,
DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P,
DICKEY, DILL, DILLON, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE,
DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, EDISON,
ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE, ENTERPRISE,
ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD,
FIVE POINTS, FORRESTER, FORT GAINES, FORT RUCKER, GAMMAGE, GANER,
GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GEORGETOWN, GORDY, GRACEVILLE,
GRADY CO A/P, GRAVES, GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER, HARDING,
HARTFORD, HATCHER, HAWKINSTOWN, HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P,
HEROD, HOBBY, HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, ISABELLA,
IVEYS MILL, JONES CROSSING, KEYTON, LAWRENCEVILLE, LEESBURG,
LEONIA, LITTLE HOPE, LOCKETT CROSSING, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P,
LYNN, MABSON, MALONE, MARIANNA, MAYHAW, METCALF, MILFORD,
MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE,
MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NEW HOPE, NEWTON, ORANGE HILL,
OZARK, PALMYRA, PASCO, PECAN, PELHAM, PETERSON HILL, PINE PARK,
POPLAR HEAD, PRETORIA, QUITMAN, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS,
RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN, SCREAMER,
SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE,
SPRINGVALE STATION, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SYLVESTER,
SYLVESTER AIRPORT, THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY, UNION,
WALKER, WEST BAINBRIDGE, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE, WORTH,
AND YEOMANS.