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Albany State’s track and field program earned three of the four Southern Intercollegiate Athletic Conference’s weekly awards, announced Tuesday afternoon by the league office.

ASU swept the men’s awards with Ed Gilbert as Track Performer of the Week and Isaac Moody as Field Performer of the Week. The Golden Rams’ Sydney Blackburn was the Field Performer of the Week for the women.

Gilbert won the 100-meter dash at the UWG Legends Meet in 10.66 seconds, in addition to running the 200 in 21.94. Moody was runner-up in the discus in the meet with a throw of 37.24 meters.

Blackburn was the discus champion at the UWG Legends Meet with a throw of 43.80 meters.

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