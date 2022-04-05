TORNADO WATCH 96 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL QUITMAN RANDOLPH
SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ADEL, ALBANY, ALFORDS,
ARLINGTON, ASHBURN, ASHTON, AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK,
BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE, BEACHTON, BELLVIEW,
BENEVOLENCE, BERRIEN CO A/P, BLAKELY, BLUE SPRINGS, BOWENS MILL,
BOYKIN, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, CAIRO, CAMILLA, CAPEL,
CENTERVILLE, CHULA, CLARKS MILL, COLES, COLQUITT,
COMMISSARY HILL, COOK CO A/P, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE,
COTTON, COURTHOUSE, CROSSROADS, CUBA, CUTHBERT, DAVIS PARK,
DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS, DECATUR CO A/P,
DICKEY, DILLON, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE,
DOUGLASVILLE, DOVEREL, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, EDISON,
ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE, FAIRCHILD, FITZGERALD,
FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORRESTER, FORT GAINES, GAMMAGE,
GEORGETOWN, GORDY, GRADY CO A/P, GRAVES, GREGGS, GROOVERVILLE,
HANOVER, HARDING, HATCHER, HAWKINSTOWN, HEROD, HOBBY,
HOGGARD MILL, IRWINVILLE, ISABELLA, IVEYS MILL, JONES CROSSING,
LACONTE, LAKELAND, LEESBURG, LITTLE HOPE, LOCKETT CROSSING, LYNN,
MASSEE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF,
MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P,
NANKIN, NASHVILLE, NEWTON, OCILLA, PALMYRA, PASCO, PECAN, PELHAM,
PETERSON HILL, PINE PARK, PINE VALLEY, PRETORIA, QUEENSLAND,
QUITMAN, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN,
SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SMITHVILLE,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE,
SPRINGVALE STATION, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SYLVESTER,
SYLVESTER AIRPORT, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY,
UNION, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WALKER, WATERLOO,
WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE,
WORTH, AND YEOMANS.
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