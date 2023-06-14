FLOWERY BRANCH, Ga. - The Atlanta Falcons will participate in 12 open practices during the 2023 AT&T Atlanta Falcons Training Camp with 10 practices at IBM Performance Field in Flowery Branch and two additional open sessions when the Falcons participate in joint practices at Miami.

Atlanta Falcons fans will have an opportunity to see the team in person for the first time on Thursday, July 27. As part of the NFL’s Back Together Saturday, fans at the July 29 practice will also have the opportunity to hear from Falcons head coach Arthur Smith and general manager Terry Fontenot with appearances from Atlanta Falcons legends, Freddie Falcon and Falcons cheerleaders. Food trucks and the Falcons official merchandise tent will also be on site. A limited number of free tickets for each of the nine open practices at IBM Performance Field are available at the following link: https://am.ticketmaster.com/falcons/23trainingcamp

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