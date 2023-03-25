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Deerfield-Windsor senior Charlotte Augenstein has accepted an offer to run for the University of Georgia.

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RALEIGH, N.C. --- Former Deerfield-Windsor stand-out,now Georgia Bulldog, Charlotte Augenstein ran one of her school’s top-10 times in history to wrap up the Raleigh Relays Friday for the Bulldogs.

Augenstein, an Albany, Ga., native, registered the ninth-best 1500 meters time in school history to complete her race in the top 20.

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