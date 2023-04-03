MLB: Atlanta Braves at Washington Nationals

Atlanta Braves starting pitcher Jared Shuster (45) throws to the Washington Nationals during the fifth inning at Nationals Park.

 Brad Mills/USA TODAY Sports

WASHINGTON — As the shy and soft-spoken Jared Shuster progressed through Spring Training in impressive fashion, he looked unflappable. But the Braves’ top prospect proved human as nerves got the best of him as he made his MLB debut in a 4-1 loss to the Nationals on Sunday afternoon at Nationals Park.

“I told him when he came out, I said, ‘You can breathe now,’” Braves manager Brian Snitker said. “It was good to see how he came in and competed. I’m sure it’s not how he had it drawn up [for his debut]. But to his credit, he got us into the fifth, which was really big in the scheme of things.”

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