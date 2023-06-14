FLOWERY BRANCH, Ga. - The Atlanta Falcons announced Wednesday the expansion and renovation of elements of IBM Performance Field as part of a continued trend of investment in the team’s Flowery Branch facilities.

Construction will start in early July on a two-story strength and conditioning center on the south side of the existing main structure at IBM Performance Field. The addition, which will allow for a seamless open-air transition from the workout areas to the outside practice fields, will include a second-floor mezzanine with a focus on cardio equipment. Concurrently, renovation and expansion of the facility’s back-of-house dining area will take place with the construction more than doubling the size of the two spaces.

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