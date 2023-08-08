John Rigsby

Deerfield-Windsor linebacker John Rigsby is working to lead his team to another successful football season. Head Coach Jake McCrae called Rigsby a rock for his team.

 Joe Whitfield

ALBANY — Deerfield-Windsor senior linebacker John Rigsby is the man in the middle of the Knights’ defense and is looking to help lead Deerfield-Windsor to another successful football season.

“I’m really working on improving my leadership this year,” Rigsby said. “I intend to be more outspoken to make sure our team keeps moving forward and we don’t fall into bad habits. I’m going to make sure the younger guys are stepping up and listening to our coaches. And they are. I’ve seen the younger guys putting in the work, so I think we will be just as good this year as we were last year.”

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