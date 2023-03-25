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Underdog San Diego State kicked No. 1 overall seed Alabama out of the NCAA Tournament to advance to the Elite Eight on Friday night in Louisville.

A 71-64 win sends the fifth-seeded Aztecs (30-6) into the South Region final on Sunday against sixth-seeded Creighton. They all but erased Alabama All-American Brandon Miller in the second half, limiting him to 1 of 10 shooting in the half. He finished the night with nine points and six turnovers.

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